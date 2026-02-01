El atleta Santiago Rosales encontró en el triatlón, un estilo de vida

Santiago Rosales tiene 38 años y su inicio en la actividad física no fue temprano ni ligado a una tradición deportiva familiar. Santiago contó su experiencia en el triatlón y como se acercó a esta exigente disciplina.

Santiago Rosales tiene 38 años y su inicio en la actividad física no fue temprano ni ligado a una tradición deportiva familiar. En su visita al programa FUERA DE PAGINA que se transmite por el canal de streaming de LA OPINION PLAY, Santiago contó su experiencia en el triatlón y como se acercó a esta exigente disciplina.

Su decisión de comenzar a entrenar llegó motivada por cuestiones de salud. “Arranqué hace unos once años, alrededor de 2015, por problemas físicos. Tenía dolores en el cuerpo y seguramente era por no hacer nada”, explicó. Ese primer paso fue a través de la natación. “Empecé nadando porque dicen que para los dolores es lo mejor”, contó.

Sus primeros entrenamientos fueron en Instituto Davreux y en ese espacio se dio un encuentro clave. “Ahí conozco a una amiga que me introduce en el running. Se llama Miriam, es maratonista de acá de la ciudad. Ella me dijo: ‘vení y corré, está bueno’, y así empecé”, recordó. Desde entonces fue combinando disciplinas: “Un poco de natación, gimnasio y running, de a poquito”.

Al comienzo entrenaba solo. “Generalmente uno empieza solo. En ese momento no había tantos grupos de running”, explicó. El proceso fue gradual y no exento de dificultades. “Arranqué muy de a poquito porque es duro. Para el que no está acostumbrado es durísimo. No sabés qué zapatillas usar, qué ropa, qué hacer. Uno va medio por intuición hasta que empieza a buscar información y a contactarse con gente que sabe”, señaló.

Con el paso del tiempo fue conociendo personas del ambiente y sumándose a entrenamientos compartidos. “Siempre se sumaba alguno más y fui conociendo gente de a poco”, agregó.

La natación nunca quedó de lado y sigue siendo su disciplina favorita. “Es lo que más me gusta. Siempre digo que si alguna vez dejo algo, la natación va a ser de por vida”, aseguró. Con el inicio del triatlón cambió su lugar de entrenamiento y pasó al Parque Municipal, incorporando de manera más sistemática el gimnasio. “No me gusta mucho, pero para esto que hacemos es fundamental”, admitió.

Los beneficios físicos fueron evidentes. “Para mí fue fundamental. Incorporé un deporte, algo lindo, y se me fueron los problemas físicos. Después sumás otras cosas, mejor alimentación, y todo se va haciendo un combo”, destacó.

Su primera competencia en triatlón

Su primera experiencia competitiva llegó en 2016. “Fue una carrera de integración en el parque, corrí tres kilómetros”, recordó. Al año siguiente dio un paso importante: “En 2017 corrí mis primeros 10 kilómetros, en el marco de la media maratón. Pasé de tener problemas físicos a poder hacer una carrera de 10 kilómetros. Fue un logro enorme, muy gratificante”.

Si bien participó en algunas pruebas de natación, nunca lo hizo con un enfoque competitivo. “Hice algunas carreras, muy amateur, sin entrenar específicamente para competir”, aclaró.

El entusiasmo por correr lo llevó a seguir sumando competencias. “Después siempre querés un poquito más. Te anotás en otra carrera, vas a lugares que no conocías, armás grupos de amigos y todo ese entorno es muy lindo”, describió.

La continuidad en la preparación

La bicicleta apareció más tarde. En 2018 pudo comprarse la bicicleta y comenzar a entrenar seriamente, asumiendo que se trata de una disciplina que requiere una inversión importante.

Con el tiempo se fue integrando a distintos grupos de entrenamiento, donde encontró referentes y apoyo. Destacó especialmente a Luis Galizia, a quien definió como alguien que siempre alienta y transmite que todo es posible con esfuerzo y constancia.

A pesar de la exigencia que implica combinar natación, ciclismo y running, Santiago sostuvo siempre las tres disciplinas. “El cuerpo responde porque ya venís con años de preparación física, aunque muchas veces no te das cuenta. Con el tiempo el cuerpo se acostumbra”, explicó.

Hoy reconoce que el cansancio y los dolores siguen estando, pero forman parte del camino. “Uno está cansado, le duele el cuerpo, pero es parte de esto. Siempre decimos que vivimos con dolores, porque no paramos”, concluyó.

Además del trabajo con su entrenador, Santiago destacó la importancia de otros aspectos que acompañan la preparación, como la alimentación. “Nunca fui a una nutricionista. Hace varios años que tengo más o menos organizado un estilo de vida con las comidas durante la semana. No es que me cuide al máximo, pero ya sé qué me hace bien y qué me hace mal”, explicó.

El cuidado de un triatleta

Consultado sobre qué necesita comer un triatleta, fue claro: “Muchos carbohidratos, mucha proteína y verduras. En cantidad, porque se gasta mucho. Comer bien, sobre todo en las comidas principales. Es el combustible del cuerpo, como el combustible para un auto”.

La nutrición durante la competencia también es clave, especialmente en pruebas de larga duración. “Es fundamental alimentarse durante la carrera. Eso no se puede improvisar el día de la competencia, hay que entrenarlo antes”, remarcó. En su caso, la semana previa prioriza la hidratación, la carga de carbohidratos y el descanso. “La última semana es más de descarga, se baja la intensidad para llegar bien”.

Durante la prueba suele utilizar geles y bebidas específicas. “Llevo dos geles con cafeína o algún preparado con carbohidratos en la caramañola, todo más líquido. También alguna pastilla de sal para la hidratación, porque largás y estás transpirando constantemente”, detalló. Además, explicó que siempre utiliza las mismas marcas para que el cuerpo esté acostumbrado y evitar inconvenientes. “No todas las marcas son iguales, por eso hay que probarlas antes”.

Los próximos pasos

El próximo 8 de febrero Santiago participará de un triatlón de una distancia intermedia entre la olímpica y la media, una prueba que se realiza todos los años en Capitán Sarmiento. “Se nada en una tosca donde se puede nadar bien y después la bicicleta se hace por ruta, que está impecable. Es un lugar muy lindo para ir, queda cerca y se puede hacer en el día”, explicó.

Llega a esa competencia con buenas sensaciones. “Me vengo sintiendo muy bien y tenía ganas de probar ahí”, contó, aunque aclaró que el gran objetivo de la temporada ya está definido junto a su entrenador, Ramiro Pantera, a quien le envió un saludo especial. “El gran objetivo es ir a correr a San Juan”, señaló.

Será su primera experiencia en esa competencia. “Es la primera vez que voy. Los chicos fueron el año pasado y dicen que es muy lindo. El clima, el circuito de ciclismo y el trote se hacen dentro de la ciudad, así que es un triatlón muy atractivo”, describió. La prueba se disputará a fines de marzo, por lo que la preparación específica ya está en marcha. “Tenemos poco tiempo. Ya hace un par de semanas que empezamos a prepararlo específicamente. Se pone duro, pero es así”, afirmó.

“La actividad física genera bienestar”

Finalmente, Santiago reflexionó sobre su recorrido personal y el impacto que puede tener en otros. “Yo arranqué solo por problemas físicos, nadie me incentivó de chico. Hoy, cuando hablo con algún amigo o alguien que tiene dolencias y me pregunta cómo hacer, siempre les digo que hay que arrancar, aunque sea de a poquito. La actividad física genera bienestar”, aseguró.

Sin proponérselo, se convirtió en una referencia cercana para quienes buscan dar el primer paso. “Por ahí lo voy diciendo cuando me preguntan. Arrancar cambia un montón”, concluyó.