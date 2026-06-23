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    • Pergamino adapta el nuevo sistema: cómo tramitar la SUBE con el CUD asociado para viajar gratis

    El Municipio de Pergamino comenzará a gestionar la vinculación del Certificado Único de Discapacidad con la tarjeta SUBE.

    23 de junio de 2026 - 15:14
    El sistema apunta a brindar mayor autonomía a las personas con discapacidad, haciendo más sencillo y ágil el acceso al transporte.

    El sistema apunta a brindar mayor autonomía a las personas con discapacidad, haciendo más sencillo y ágil el acceso al transporte.

    PERGAMINO AL DIA

    Las personas con discapacidad de Pergamino que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al beneficio del transporte gratuito mediante la asociación de su condición a una tarjeta SUBE registrada, una medida impulsada por el Gobierno nacional que comenzó a implementarse de manera progresiva en distintos puntos del país.

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    En Pergamino, la Oficina Municipal de Discapacidad, ubicada en Tucumán 265, comenzará a brindar este servicio a partir de este miércoles, entre las 8:00 y las 13:00, con el objetivo de facilitar el trámite a aquellas personas que necesiten realizar la gestión.

    La iniciativa local se suma a los cambios anunciados recientemente por las autoridades nacionales, que buscan modernizar el acceso a este derecho y simplificar el uso del transporte público para las personas con discapacidad.

    Qué cambia con la nueva modalidad

    Hasta ahora, muchas personas debían presentar el Certificado Único de Discapacidad o documentación complementaria al momento de viajar para acreditar el beneficio.

    Con la nueva modalidad, el derecho a la gratuidad queda incorporado directamente a la tarjeta SUBE registrada, permitiendo que el sistema reconozca automáticamente el beneficio cada vez que la persona utiliza el transporte público.

    Según explicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, esta herramienta permite reducir demoras, brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los choferes, evitar la exposición innecesaria de documentación personal y disminuir la circulación de documentos susceptibles de falsificación.

    Además, el sistema apunta a brindar mayor autonomía a las personas con discapacidad, haciendo más sencillo y ágil el acceso al transporte.Cómo realizar el trámite en Pergamino

    Desde la Oficina Municipal de Discapacidad informaron que el sistema ya se encuentra operativo en la Terminal de Ómnibus, aunque el nuevo espacio de atención permitirá descentralizar el trámite y acercar el servicio a quienes presenten dificultades para concurrir hasta allí.

    La responsable del área de Discapacidad del Municipio, Belén Busalacchi, explicó que la oficina funcionará todos los miércoles para agilizar las gestiones.

    “En la Terminal de Ómnibus ya está funcionando, pero desde Oficina ofrecemos el espacio, todos los días miércoles, para agilizar el trámite a aquellas personas con discapacidad que no puedan acercarse a la terminal, y tendremos disponibilidad de tarjetas gratuitas para aquellas personas con discapacidad que no tengan acreditadas tarjeta SUBE”, señaló.

    La atención se brindará en la sede ubicada en calle Tucumán 265, de 8:00 a 13:00.

    El beneficio también alcanza a los acompañantes

    En aquellos casos en que el Certificado Único de Discapacidad contemple la necesidad de un acompañante, el beneficio también podrá extenderse a esa persona, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

    De esta manera, se busca garantizar que las personas que requieren asistencia permanente puedan ejercer plenamente su derecho a la movilidad y acceder al transporte público en igualdad de condiciones.

    Una implementación gradual en todo el país

    Desde el Gobierno nacional explicaron que la nueva modalidad comenzará a aplicarse en los servicios de jurisdicción nacional y que progresivamente se extenderá al resto del territorio.

    Durante esta etapa de transición, el nuevo sistema convivirá con los mecanismos actualmente vigentes, permitiendo que las personas continúen utilizando las modalidades tradicionales mientras avanza la implementación tecnológica.

    La incorporación del beneficio a la tarjeta SUBE representa un paso hacia la digitalización de los servicios públicos y la simplificación de los trámites vinculados a la discapacidad.

    Más accesibilidad y menos barreras

    La posibilidad de viajar utilizando únicamente la tarjeta SUBE implica mucho más que una modificación administrativa. Para muchas personas con discapacidad, significa reducir obstáculos cotidianos, evitar la exposición de documentación personal y ganar autonomía al momento de desplazarse.

    La accesibilidad también se construye a través de medidas que faciliten la vida diaria y eliminen barreras burocráticas. En ese sentido, la implementación del nuevo sistema busca fortalecer las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso al transporte público como un derecho fundamental.

    Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina Municipal de Discapacidad a través del WhatsApp 2477-605609.

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