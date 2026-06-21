Escuela Agrotécnica Pergamino organiza una mateada solidaria para ayudar al viaje de egresados

Grupo Sendero será uno de los animadores de la jornada en la Escuela Agrotécnica Pergamino.

Bajo el lema “¿Estás para una mateada con amigos?” , la Escuela Agrotécnica de Pergamino invita a la comunidad a participar de una jornada solidaria que combinará música, entretenimiento y espíritu colaborativo. El encuentro se realizará el próximo domingo 28 de junio, desde las 14:00, en el establecimiento ubicado en la intersección de las rutas provincial 32 y nacional 188.

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La iniciativa tiene un objetivo muy especial: recaudar fondos para que los estudiantes de 6º año puedan concretar su esperado viaje de egresados a Esquel, una experiencia que representa el cierre de una etapa fundamental en su formación.

La propuesta está pensada para disfrutar en familia o con amigos y contará con una variada programación. Habrá espectáculos musicales en vivo a cargo de Grupo Sendero, Los Musiqueros y otros artistas invitados, además de sorteos, feria de emprendedores y productores regionales, servicio de bufet, juegos y actividades recreativas para todas las edades.

La entrada tendrá un valor de $2.000, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita. Desde la organización invitan a los asistentes a llevar mate y reposera para compartir una tarde al aire libre en un ambiente distendido y familiar.

Mateada solidaria en la Escuela Agrotécnica Pergamino

“Traé tu mate y reposera; nosotros ponemos el ambiente, la música y las ganas de pasarla bien”, expresaron los organizadores, quienes destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad. “Cada entrada, cada compra y cada mate compartido nos acerca un poco más a nuestro objetivo”, señalaron.

La mateada solidaria se presenta así como una oportunidad para colaborar con los jóvenes estudiantes, apoyar a emprendedores locales y disfrutar de una tarde diferente en uno de los espacios educativos más emblemáticos de la región.