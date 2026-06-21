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    • Escuela Agrotécnica Pergamino organiza una mateada solidaria para ayudar al viaje de egresados

    La jornada se realizará el domingo 28 en la Escuela Agrotécnica Pergamino y tendrá música, feria de emprendedores, sorteos y actividades para la familia.

    21 de junio de 2026 - 12:00
    Grupo Sendero será uno de los animadores de la jornada en la Escuela Agrotécnica Pergamino.

    Grupo Sendero será uno de los animadores de la jornada en la Escuela Agrotécnica Pergamino.

    @ESCUELA.AGROTECNICAPERGAMINO

    Bajo el lema “¿Estás para una mateada con amigos?”, la Escuela Agrotécnica de Pergamino invita a la comunidad a participar de una jornada solidaria que combinará música, entretenimiento y espíritu colaborativo. El encuentro se realizará el próximo domingo 28 de junio, desde las 14:00, en el establecimiento ubicado en la intersección de las rutas provincial 32 y nacional 188.

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    Fondos para el viaje de egresados

    La iniciativa tiene un objetivo muy especial: recaudar fondos para que los estudiantes de 6º año puedan concretar su esperado viaje de egresados a Esquel, una experiencia que representa el cierre de una etapa fundamental en su formación.

    La propuesta está pensada para disfrutar en familia o con amigos y contará con una variada programación. Habrá espectáculos musicales en vivo a cargo de Grupo Sendero, Los Musiqueros y otros artistas invitados, además de sorteos, feria de emprendedores y productores regionales, servicio de bufet, juegos y actividades recreativas para todas las edades.

    La entrada tendrá un valor de $2.000, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita. Desde la organización invitan a los asistentes a llevar mate y reposera para compartir una tarde al aire libre en un ambiente distendido y familiar.

    Mateada solidaria en la Escuela Agrotécnica Pergamino

    “Traé tu mate y reposera; nosotros ponemos el ambiente, la música y las ganas de pasarla bien”, expresaron los organizadores, quienes destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad. “Cada entrada, cada compra y cada mate compartido nos acerca un poco más a nuestro objetivo”, señalaron.

    La mateada solidaria se presenta así como una oportunidad para colaborar con los jóvenes estudiantes, apoyar a emprendedores locales y disfrutar de una tarde diferente en uno de los espacios educativos más emblemáticos de la región.

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