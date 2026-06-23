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    • "Porque algunas historias merecen repetirse": vuelve el Pergamino Open

    El torneo ITF W35 Pergamino Open tendrá su segunda edición en el Club de Tenis Pergamino, donde el año pasado comenzó una historia que sumará un nuevo capítulo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de junio de 2026 - 15:08
    Confirmaron la segunda edición del torneo que el año pasado marcó un hito para el deporte local.

    Confirmaron la segunda edición del torneo que el año pasado marcó un hito para el deporte local.

    IMAGEN GENERADA CON IA

    El tenis profesional volverá a tener una cita destacada en la ciudad. La Federación Internacional de Tenis (ITF) incorporó al calendario 2026 la segunda edición del ITF W35 Pergamino Open, que se disputará del 27 de julio al 2 de agosto en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Pergamino.

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    De esta manera, quedó confirmada la continuidad de un torneo que el año pasado marcó un antes y un después para el deporte local al convertirse en el primer certamen profesional de tenis organizado en la historia de Pergamino.

    Con el lema “Porque algunas historias merecen volver a repetirse, pero siempre en casa”, la ciudad volverá a recibir a destacadas jugadoras del circuito internacional en una semana que promete tenis de alto nivel y una importante repercusión deportiva y social.

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    Embed - Pergamino Open on Instagram: "Hay historias que dejan huella. Historias que se guardan en una caja de recuerdos, en una foto, en una emoción compartida o en el sueño de quienes quieren ser las próximas protagonistas . , . Del 27 de julio al 2 de agosto vuelve el Perga Open , una semana para reencontrarnos con el tenis internacional. ¿Están listos para escribir un nuevo capítulo? #SiempreEnCasa"
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    Un torneo que se consolida

    Al igual que en su edición inaugural, el Pergamino Open será un torneo de categoría W35, repartirá 30.000 dólares en premios y otorgará 35 puntos para la campeona en el ranking mundial de la WTA. El certamen contará con un cuadro principal de singles de 32 jugadoras, una clasificación de 48 tenistas que buscarán acceder al cuadro principal y un torneo de dobles con 16 parejas.

    La confirmación dentro del calendario oficial de la ITF, representa un paso importante para la consolidación de un evento que en su estreno recibió elogios por su organización, el nivel de juego exhibido y la respuesta del público local.

    El recuerdo de la primera edición

    La edición 2025 dejó momentos inolvidables para el tenis pergaminense. Durante una semana, el Club de Tenis Pergamino recibió a jugadoras de distintos países y mostró un marco de público que acompañó cada jornada.

    La campeona fue la cordobesa Luisina Giovannini, quien derrotó en la final a la peruana Dana Guzmán por 6-3 y 6-1 para quedarse con el título. La oriunda de Coronel Moldes completó una semana perfecta, sin perder sets, y sumó uno de los títulos más importantes de su carrera.

    El torneo también tuvo una gran alegría para el tenis local con la consagración de Julia Riera en dobles. La pergaminense se coronó junto a Martina Capurro Taborda al vencer en la final a la dupla integrada por Giovannini y la mexicana Marian Gómez Pezuela. Además de lo deportivo, el evento generó un importante movimiento en la ciudad y posicionó a Pergamino dentro del calendario internacional del tenis femenino.

    Obras en marcha

    Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para jugadoras, entrenadores, oficiales y espectadores, el Club de Tenis Pergamino está desarrollando una serie de mejoras en sus instalaciones. Entre las obras más importantes se destacan la construcción de nuevos vestuarios y otras reformas edilicias orientadas a modernizar la infraestructura de la institución de cara al torneo.

    Estas inversiones adquieren un valor especial en un año muy significativo para el club, que celebrará su centenario en noviembre próximo. La realización de la segunda edición del Pergamino Open se suma así a una agenda de acontecimientos destacados en el marco de los 100 años de una de las entidades deportivas más emblemáticas de la ciudad.

    Una apuesta que mira al futuro

    La continuidad del torneo confirma que el exitoso estreno no fue un hecho aislado. El Pergamino Open logró instalarse rápidamente y vuelve a posicionar a la ciudad en el mapa internacional de este deporte.

    A poco más de un mes de su inicio, la cuenta regresiva ya comenzó. Del 27 de julio al 2 de agosto, promesas y figuras emergentes del circuito volverán a competir sobre el polvo de ladrillo pergaminense, en una historia que tendrá un nuevo capítulo donde nació: en casa.

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