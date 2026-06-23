Pergamino capacita de maquinistas para mejorar el mantenimiento de caminos y la eficiencia vial

La Municipalidad de Pergamino puso en marcha una nueva instancia de capacitación destinada a los operadores de motoniveladoras que se desempeñan en distintos sectores del Partido. La propuesta combina formación teórica y práctica y tiene como objetivo fortalecer los conocimientos técnicos de los trabajadores, optimizar el uso de la maquinaria vial y mejorar la calidad de los trabajos que se realizan tanto en la red de caminos rurales como en las localidades del interior y los barrios de la ciudad.

La iniciativa se desarrolla por segundo año consecutivo y forma parte de una política sostenida de capacitación impulsada por el Municipio para profesionalizar las tareas vinculadas al mantenimiento de la infraestructura vial y al uso eficiente de los recursos públicos.

“Es el segundo año consecutivo que realizamos este entrenamiento, que consideramos fundamental para fortalecer las habilidades y adquirir nuevos conocimientos por parte de cada uno de nuestros maquinistas. Son trabajadores que cumplen una función clave en los caminos rurales, en los pueblos del Partido y también en distintos sectores de la periferia de la ciudad de Pergamino”, destacó el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras.

El funcionario explicó que la capacitación está dirigida a la totalidad de los operadores de motoniveladoras de la Municipalidad, incluyendo a quienes prestan servicios en los consorcios de los pueblos, en la Red Vial Rural y en la Secretaría de Servicios Públicos. De esta manera, se busca unificar criterios de trabajo, actualizar conocimientos y promover buenas prácticas en el manejo de equipos de gran porte.

Capacitación permanente

La actividad comenzó este lunes en el Salón Luis Sued, donde los participantes recibieron una capacitación teórica a cargo de Hugo Lioy, integrante del equipo de Maquinarias Viales de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de las motoniveladoras, técnicas de operación, mantenimiento preventivo, seguridad laboral y criterios para lograr una mayor eficiencia en las tareas de nivelación y conservación de caminos.

Según explicaron los organizadores, uno de los objetivos centrales es que los operadores incorporen herramientas que permitan mejorar el rendimiento de los equipos y reducir el desgaste innecesario de los componentes mecánicos, generando un impacto positivo tanto en la calidad de los trabajos como en los costos de mantenimiento.

Tras la instancia teórica, la capacitación continuará con una serie de prácticas a campo que se desarrollarán en diferentes localidades del Partido. Estas actividades permitirán que los maquinistas apliquen los conceptos aprendidos en situaciones reales de trabajo, intercambiando experiencias y perfeccionando técnicas bajo la supervisión de especialistas.

Prácticas en terreno

Las prácticas comenzaron este martes en la localidad de Mariano H. Alfonzo. Allí participan los operadores locales junto a maquinistas provenientes de Rancagua, Pinzón, Urquiza, Fontezuela y de la Secretaría de Servicios Públicos. Durante la jornada se realizan ejercicios específicos vinculados a la conformación de caminos, el perfilado de calzadas y la correcta utilización de los implementos de trabajo.

El cronograma continuará el jueves en Mariano Benítez, donde se sumarán operadores de Manuel Ocampo, El Socorro y de la Red Vial Rural. Finalmente, el viernes las actividades concluirán en Guerrico, con la participación de maquinistas de La Violeta, Acevedo y Peña.

Desde la Subsecretaría de Asuntos Rurales señalaron que este tipo de capacitaciones resulta especialmente importante en un distrito como Pergamino, que cuenta con una extensa red de caminos rurales utilizada diariamente por productores, transportistas, vecinos y estudiantes. El correcto mantenimiento de estas vías de comunicación es fundamental para garantizar la conectividad de las localidades, facilitar el movimiento de la producción agropecuaria y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las zonas rurales.

Fortalecimiento y trabajo

Asimismo, remarcaron que la formación continua de los operadores permite incorporar nuevas metodologías de trabajo, mejorar la seguridad durante las tareas y aprovechar de manera más eficiente la inversión que realiza el Municipio en equipamiento vial.

La capacitación también apunta a generar una mayor conciencia sobre el cuidado de las maquinarias, promoviendo hábitos de conducción y operación que contribuyan a extender la vida útil de los equipos. Esto no solo reduce costos de reparación y mantenimiento, sino que además asegura una mayor disponibilidad de las herramientas para responder a las necesidades de cada localidad.

Con este nuevo programa de formación, la Municipalidad de Pergamino continúa fortaleciendo las capacidades de su personal y apostando a la profesionalización de los servicios públicos, una estrategia que busca traducirse en mejores prestaciones para los vecinos y en una gestión más eficiente de los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial del Partido.