miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"

    El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, pidió a la Provincia trabajar en conjunto para contar con una alcaidía en el menor tiempo posible.

    26 de noviembre de 2025 - 14:48
    Javier Martinez pidió una vez por la alcaidía en Pergamino.

    El intendente Javier Martinez volvió a insistir ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la necesidad urgente de que Pergamino cuente con una alcaidía que permita alojar a las personas detenidas pertenecientes al Departamento Judicial Pergamino – Colón.

    Lee además
    pergamino tuvo sus juegos escolares bonaerenses

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses
    teatro san martin: la sala principal quedara habilitada antes de finalizar este ano

    Teatro San Martín: la sala principal quedará habilitada antes de finalizar este año

    Una necesidad en Pergamino

    El mandatario remarcó que, en la actualidad, los calabozos de la Comisaría Tercera se utilizan como alojamiento transitorio, pese a que no reúnen las condiciones penitenciarias adecuadas para esta función. Esta situación, advirtió, no sólo genera problemas de infraestructura y seguridad, sino que también dificulta el trabajo cotidiano de las fuerzas policiales y del sistema judicial.

    En este marco, Martínez volvió a plantear la importancia de que la ciudad disponga de un espacio específico, diseñado bajo los estándares que exige el Servicio Penitenciario Bonaerense, que garantice condiciones dignas, seguras y acordes a la normativa vigente.

    Trabajar en conjunto con la Provincia

    Asimismo, el intendente instó a los referentes políticos locales que integran Fuerza Patria y que mantienen un vínculo directo con el gobernador Axel Kicillof a sumarse de manera activa a este reclamo. Señaló que, más allá de las diferencias partidarias, es indispensable gestionar en conjunto —Municipio, Concejo Deliberante y representantes pergaminenses dentro del oficialismo provincial— para avanzar en una solución concreta y urgente para la ciudad.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El intendente Javier Martínez volvió a reclamar al Gobierno bonaerense la construcción urgente de una alcaidía para alojar a las personas detenidas del Departamento Judicial Pergamino-Colón. Hoy los calabozos de la Comisaría Tercera se usan como espacio transitorio, sin condiciones adecuadas, lo que complica la seguridad y el trabajo policial y judicial. Martínez pidió una gestión conjunta entre Municipio, Concejo y representantes locales del oficialismo provincial para avanzar en una solución definitiva. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino #Seguridad #Alcaidía"
    View this post on Instagram
    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Teatro San Martín: la sala principal quedará habilitada antes de finalizar este año

    La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

    Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Nueva jornada de salud sexual en el Hospital San José: este viernes colocarán DIU hormonal

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz).  
    Cultura y espectáculos

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo
    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Javier Martínez: De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"