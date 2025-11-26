Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"

El intendente Javier Martinez volvió a insistir ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la necesidad urgente de que Pergamino cuente con una alcaidía que permita alojar a las personas detenidas pertenecientes al Departamento Judicial Pergamino – Colón.

Una necesidad en Pergamino El mandatario remarcó que, en la actualidad, los calabozos de la Comisaría Tercera se utilizan como alojamiento transitorio, pese a que no reúnen las condiciones penitenciarias adecuadas para esta función. Esta situación, advirtió, no sólo genera problemas de infraestructura y seguridad, sino que también dificulta el trabajo cotidiano de las fuerzas policiales y del sistema judicial.

En este marco, Martínez volvió a plantear la importancia de que la ciudad disponga de un espacio específico, diseñado bajo los estándares que exige el Servicio Penitenciario Bonaerense, que garantice condiciones dignas, seguras y acordes a la normativa vigente.

Trabajar en conjunto con la Provincia Asimismo, el intendente instó a los referentes políticos locales que integran Fuerza Patria y que mantienen un vínculo directo con el gobernador Axel Kicillof a sumarse de manera activa a este reclamo. Señaló que, más allá de las diferencias partidarias, es indispensable gestionar en conjunto —Municipio, Concejo Deliberante y representantes pergaminenses dentro del oficialismo provincial— para avanzar en una solución concreta y urgente para la ciudad.

