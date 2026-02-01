Pergamino consolida su crecimiento con nuevas inversiones y desarrollo productivo

Pergamino atraviesa una etapa de crecimiento sostenido que se refleja en la llegada de nuevas inversiones, el fortalecimiento de su perfil productivo y comercial y una planificación estratégica que articula al sector público con el privado.

En los últimos meses, la ciudad comenzó a mostrar señales concretas de un proceso de expansión que no solo impacta en la infraestructura urbana, sino también en las nuevas generaciones de empleo, la diversificación económica y la proyección regional.

Uno de los ejes más visibles de este desarrollo es la consolidación de todos los accesos a nuestra ciudad, particularmente sobre la autopista nacional Nº 8, donde se proyecta la instalación de dos nuevas estaciones de servicio en los puntos estratégicos. Estas iniciativas, impulsadas por capitales privados, no solo apuntan a cubrir la demanda de combustible y servicios para los vecinos y de quienes transitan diariamente por la traza vial, sino que también contemplan espacios comerciales, gastronómicos y de descanso, generando de esta manera un nuevo polo de servicios a la altura del crecimiento que viene experimentando Pergamino.

La localización de estas estaciones en los accesos fortalece la conectividad, jerarquiza la infraestructura vial y posiciona a la ciudad como un nodo clave dentro del corredor productivo del norte bonaerense. Además, estas inversiones se traducen en nuevas fuentes de trabajo directo e indirecto, dinamizando la economía local y regional.

En paralelo, avanza con perspectivas concretas la posibilidad de radicación de un mercado concentrador de frutas y verduras, un proyecto de alto impacto que apunta a convertir a Pergamino en un centro de referencia para la comercialización mayorista, con alcance regional y proyección nacional. Esta iniciativa permitiría ordenar la cadena de distribución, optimizar costos logísticos, fortalecer a los productores y comerciantes del sector y generar un flujo constante de actividad económica.

El mercado concentrador no solo significaría una mejora estructural para todo el abastecimiento de alimentos frescos, sino que además abriría nuevas oportunidades para transportistas, productores, cooperativas y emprendedores, consolidando a Pergamino como un punto estratégico dentro del mapa agroalimentario argentino.

Progreso concreto

Otro de los anuncios que marca el pulso del crecimiento es la confirmación de la apertura de la cadena de comidas rápidas Mostaza, una firma de alcance nacional que elige a Pergamino para continuar su plan de expansión. La llegada de esta marca no solo responde al potencial de consumo local, sino también al perfil de ciudad en desarrollo, con infraestructura, movimiento comercial y una población que acompaña estas propuestas.

La instalación de este tipo de franquicias genera más empleo joven, capacita recursos humanos y amplía la oferta gastronómica, sumándose a un entramado comercial que sigue fortaleciéndose con inversiones locales. En este sentido, resulta clave destacar el rol de los industriales y comerciantes pergaminenses, que continúan apostando al crecimiento de la ciudad.

Con reinversiones permanentes, ampliación de plantas productivas, modernización de comercios y apertura de nuevos emprendimientos, el sector privado local demuestra confianza en el presente y futuro de Pergamino, sosteniendo un círculo virtuoso de desarrollo económico.

Público - privado

Este escenario de crecimiento no sería posible sin el acompañamiento permanente del Estado municipal, a través de la gestión del intendente Javier Martínez que cumple un rol activo como facilitador de todas las inversiones. Desde la Municipalidad se impulsan regímenes tributarios beneficiosos, herramientas de incentivo y esquemas de promoción que buscan generar condiciones favorables para que los proyectos se concreten y se sostengan en el tiempo.

A ello se suma el trabajo articulado entre las distintas áreas del Ejecutivo local, que acompañan a los inversores desde el inicio de cada iniciativa, agilizando trámites, despejando dudas normativas y gestionando ante organismos provinciales y nacionales para evitar complicaciones en el proceso de radicación.

La planificación conjunta entre el sector público y privado se consolida así como una política de Estado, orientada a fortalecer el perfil productivo, comercial y de servicios de la ciudad, con una mirada de largo plazo que prioriza el desarrollo ordenado y sustentable.

Pergamino muestra, de este modo, una dinámica de crecimiento que combina inversiones estratégicas, confianza del sector privado y un Estado presente, que acompaña, gestiona y promueve. Un proceso que no solo impacta en el presente, sino que sienta las bases para una ciudad con mayor competitividad, más oportunidades y un horizonte de progreso compartido.