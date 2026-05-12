El Panorámico será escenario de la cuarta fecha del calendario 2026

El circuito El Panorámico volverá a recibir el domingo próximo una jornada de ciclismo con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026 del Club Ciclistas Unidos Pergamino . La actividad comenzará a las 9:00 y reunirá a corredores de distintas categorías en una programación que incluirá además la tercera y última fecha del campeonato de mountain bike (MTB), que se desarrollará en el trazado interno del predio.

La competencia contará con la fiscalización de A.CI.NO.BA. y el auspicio de la Municipalidad de Pergamino, que brindará servicio de ambulancia y seguridad durante toda la jornada. Desde la organización remarcaron que será obligatorio presentar licencia 2026 y utilizar casco protector para participar de las pruebas.

El cronograma abarcará competencias para Mayores de 45 años, Menores de 45, Damas, Máster D y E, Máster C, Máster B y Máster A/Elite II, además de la categoría Elite-Sub 23/Juniors . Esta última entregará $600.000 al ganador. También habrá importantes premios económicos para el resto de las categorías, con montos que irán desde los $150.000 hasta los $300.000 para los vencedores.

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La entrada general al predio tendrá un valor de $2.000, mientras que los socios del club con cuota al día ingresarán sin cargo. Además, habrá servicio de cantina y stands comerciales dentro del circuito.

La última presentación del calendario 2026 en El Panorámico tuvo como vencedor al pergaminense Juan Cintora, integrante del Team Fornara Construcciones, quien logró imponerse en la categoría Elite tras dos segundos puestos consecutivos en las primeras fechas del año.

Programa ciclismo

Se define el campeonato de MTB

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la definición del campeonato de mountain bike, que tendrá su tercera y última fecha desde las 12:00 en el óvalo interno de tierra de El Panorámico. La competencia estará abierta para caballeros y damas libres y entregará trofeos del primero al décimo puesto.

El certamen llega a su definición tras dos competencias muy disputadas. En la fecha anterior, el pergaminense Carlos Bagna se quedó con la victoria y se consolidó como uno de los protagonistas del campeonato, luego del triunfo conseguido por el rojense Hernán Maldonado en la apertura del torneo.

El MTB volverá el 7 de junio

La actividad de mountain bike en Pergamino tendrá continuidad el 7 de junio con una nueva carrera que se disputará con epicentro en El Panorámico bajo el lema “Desafiá tus límites”. La prueba se desarrollará en un trazado de 10 kilómetros por senderos, bosque y zonas de ascenso, con un desnivel positivo de 350 metros y una dificultad media/alta. Además, incluirá sectores técnicos y tramos de adrenalina para los competidores de las categorías Elite, Máster, Damas, Juveniles y Promocionales.