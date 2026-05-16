Otra fecha perfecta para los equipos de Pergamino en la Liga Provincial

Comunicaciones venció a Los Andes en el “Pickle Gracia” y consiguió su cuarta victoria.

Los equipos de Pergamino volvieron a tener una fecha perfecta en la Liga Provincial de básquetbol. Por segunda jornada consecutiva, Argentino, Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima ganaron sus respectivos compromisos y, a una fecha del cierre de la primera rueda de la Zona 3, los tres conjuntos pergaminenses se ubican en zona de clasificación a la siguiente fase. La sexta fecha comenzó en la noche del viernes con tres encuentros y dejó como saldo un gran presente para los representantes de la APB.

Morena Pugin rozó el podio en salto en largo y Sara Favre fue bronce en la posta

En el estadio Socios Fundadores, Argentino derrotó con autoridad a Riberas del Paraná de Villa Constitución por 78 a 55 y quedó como único puntero. El equipo dirigido por Francisco Colombo aprovechó además la caída de Los Andes de Villa Ramallo en Pergamino ante Comunicaciones para adueñarse en soledad de la cima de la tabla, con cinco triunfos y una sola derrota, sufrida en el debut ante Gimnasia.

La figura del Blanco fue Luciano González , máximo anotador del equipo con 23 puntos , mientras que Valentino Cichillitti aportó 18. En la visita, Alvaro Gutiérrez fue el goleador del encuentro con 24 tantos.

Argentino atraviesa un positivo momento y acumula cinco victorias consecutivas en el certamen, luego de haber vencido en la fecha anterior a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 90 a 75 como visitante. Este positivo presente en la Liga Provincial se suma al liderazgo (invicto en 10 fechas) en el Torneo Apertura de la APB. En la próxima jornada, última de la primera rueda, el líder tendrá una exigente visita frente a Los Andes de Villa Ramallo.

Comu festejó ante Los Andes

En el Pickle Gracia, Comunicaciones superó a Los Andes por 82 a 73 y consiguió su cuarta victoria en la competencia. El conjunto conducido por Ricardo Palacio y Federico Díaz sumó además su segundo triunfo consecutivo y se acomodó como uno de los escoltas de Argentino junto a Gimnasia y el propio Los Andes, todos con récord de 4 triunfos y 2 derrotas.

Genaro Carrera fue el máximo anotador de El Cartero con 16 puntos. También tuvieron un aporte importante Augusto Paget, Tiago Andrada y Manuel Canosa, quienes terminaron con 13 unidades cada uno. En el elenco visitante, Valentín Ingrata fue el goleador del partido con 20 puntos.

Gimnasia ganó en San Nicolás

Gimnasia y Esgrima cantó victoria como visitante frente a La Emilia de San Nicolás por 104 a 88 y continúa consolidando su levantada en el torneo. El Lobo, dirigido por Guillermo Bargiano, alcanzó así su cuarto triunfo en la Liga Provincial y suma tres victorias consecutivas.

La gran figura de la noche fue Julián Gallardo, goleador del encuentro con 32 puntos, mientras que Juan Segundo Galán colaboró con 20 para el mens sana. En La Emilia, que todavía no pudo ganar en el campeonato, el máximo anotador fue Maximiliano Valentini con 21 puntos.

La tabla y lo que viene

La sexta fecha se completará este domingo a las 20:00 con el encuentro entre Defensores de Belgrano y Sacachispas. Disputadas parcialmente seis jornadas, Argentino lidera las posiciones con 11 puntos y récord de 5-1. Detrás aparecen Gimnasia, Los Andes y Comunicaciones, todos con 10 puntos y marca de 4-2.

Más abajo se ubican Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (3-2) y Riberas del Paraná (2-4), ambos con 8 puntos. Sacachispas de Villa Constitución tiene 6 unidades con récord de 1-4 y La Emilia cierra las posiciones sin victorias en seis partidos.

En la próxima fecha (séptima) se disputarán los siguientes partidos: Los Andes-Argentino, Gimnasia-Comunicaciones, Riberas del Paraná-Defensores de Belgrano y Sacachispas-La Emilia.