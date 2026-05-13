El bádminton, una nueva alternativa deportiva que crece en Pergamino

Hace apenas cinco años el bádminton era un deporte prácticamente desconocido en Pergamino. Hoy, gracias al impulso de un pequeño grupo de apasionados, la disciplina comenzó a ganar espacio, tiene una Escuela Municipal en crecimiento y ya cuenta con jugadores que representan al país en competencias internacionales.

Detrás de ese desarrollo aparece el nombre de Mauro Churín , profesor de la Escuela Municipal de Bádminton, jugador y uno de los pioneros de la actividad en la ciudad. Junto a él también se destacan su hijo Santiago Churín y Victorio Goicoechea , dos jóvenes talentos que en 2024 tuvieron una experiencia internacional con la Selección Argentina juvenil.

En una entrevista en el programa Fuera de Página , de LA OPINION Play y FM 105.1 , Mauro Churín repasó cómo nació el bádminton en Pergamino, explicó las características del deporte y destacó el crecimiento que tuvo la actividad en los últimos años.

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Mirando los Juegos Olímpicos

La historia del bádminton en Pergamino comenzó en plena pospandemia, cuando Mauro Churín y su amigo Diego Goicoechea decidieron buscar una actividad deportiva para compartir después de muchos años de amistad. “Estábamos mirando los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y apareció el bádminton. Ahí le dije a Diego: ‘¿Por qué no hacemos este deporte juntos en vez de encerrarnos en el gimnasio?’. Compramos cuatro raquetas y empezamos a jugar”, recordó.

Ambos venían de deportes de raqueta: Mauro había jugado al pádel desde joven y Diego al tenis. Sin embargo, buscaban una experiencia distinta y encontraron en el bádminton un nuevo desafío. El entusiasmo rápidamente contagió a sus hijos, Santiago y Victorio, quienes comenzaron a entrenar junto a ellos. Apenas unos meses después participaron de su primer torneo y descubrieron que el nivel competitivo estaba al alcance. “Vimos que no estábamos tan lejos del nivel que había en Buenos Aires y también que los chicos podían competir”, contó.

Mauro Churín en Fuera de Página Mauro Churín durante la entrevista en la que repasó el camino del bádminton en Pergamino. LA OPINION

Una disciplina explosiva y muy dinámica

Aunque todavía es poco conocido en la ciudad, el bádminton es uno de los deportes olímpicos más veloces del mundo. Se juega en modalidades individuales, dobles y dobles mixtos, en una cancha cerrada y con un volante -popularmente llamado “pluma”- que puede alcanzar velocidades impresionantes. “La pluma sale de la raqueta a más de 400 kilómetros por hora y desacelera muy rápido por la forma que tiene”, explicó Mauro Churín.

El volante profesional está confeccionado con 16 plumas de ganso (de su ala izquierda) y pesa apenas unos gramos, por eso el deporte necesita espacios cerrados y con buena altura para poder practicarse correctamente. En Pergamino, la actividad encontró su lugar primero en el Club Social (en una cancha de pelota paleta) y luego también en el gimnasio del Parque Municipal, espacios donde funciona la Escuela Municipal.

Medalla oro Bonaerenses Mauro Churín, Victorio Goicoechea y Santiago Churín en los Juegos Bonaerenses 2025. ESCUELA MUNICIPAL DE BADMINTON

El crecimiento de la Escuela

El crecimiento deportivo llegó acompañado por el reconocimiento institucional. Los buenos resultados obtenidos por Santiago Churín y Victorio Goicoechea en los Juegos Bonaerenses ayudaron a consolidar el proyecto.

Victorio logró un tercer puesto en Mar del Plata en su primera participación y al año siguiente tanto él como Santiago clasificaron a la instancia final y se consagraron campeones en dobles. “Ahí empezaron a darle más importancia al deporte y pudimos seguir creciendo”, señaló Mauro. Actualmente la Escuela Municipal de Bádminton cuenta con 16 alumnos y está abierta para quienes quieran iniciarse en la disciplina.

Los entrenamientos se realizan: lunes y viernes de 19:00 a 20:30 en el gimnasio del Parque Municipal; y los martes y jueves en el Club Social, con grupos de iniciación (a las 18:00) y competencia (desde las 19:30). “El objetivo es que esto no quede solamente en nosotros. Queremos que el bádminton siga creciendo en Pergamino y que cada vez más chicos se acerquen”, destacó el profesor.

Actualmente, la Escuela Municipal busca sumar nuevos alumnos y seguir difundiendo una disciplina que ya comenzó a hacerse un lugar en Pergamino. Quienes deseen obtener más información pueden contactarse a través de Instagram en @badminton_pergamino.

En la Selección Argentina

El crecimiento del bádminton pergaminense también se refleja en el plano competitivo. Santiago Churín y Victorio Goicoechea ya representaron a la Argentina en el Sudamericano Juvenil disputado en Santiago de Chile en 2024, donde consiguieron la medalla de bronce por equipos. Además, a fines de este mes (viajarán el martes 26) volverán a competir internacionalmente en el 2° Torneo Mercosur Juvenil que se realizará en Foz de Iguazú, Brasil.

“En Argentina el bádminton es muy amateur y los viajes los hacemos prácticamente a pulmón, pero los chicos tienen muchas ganas y siguen creciendo”, explicó Mauro Churín, quien también integró el cuerpo técnico de la selección juvenil argentina.

Al Regional con 16 jugadores

Uno de los hitos más importantes del año llegará el domingo próximo, cuando el grupo local participe del primer torneo regional de la Federación Argentina de Bádminton, en el marco de la Región 1 (Buenos Aires y Capital Federal), una de las más competitivas del país. La delegación pergaminense estará integrada por 16 jugadores, algo inédito para la ciudad en este deporte. El viaje será posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Pergamino, que facilitará el traslado de la delegación. “Es la primera vez que vamos con tantos chicos a un Regional. Para ellos es una experiencia enorme y para nosotros también”, destacó el entrenador.

Para todas las edades

Lejos de tratarse de un deporte exclusivo para atletas de alto rendimiento, Mauro Churín remarcó que el bádminton puede practicarse a cualquier edad. “Para empezar es un deporte simple. Hay personas de 70 años que siguen jugando. Después, si uno quiere competir, sí necesita una preparación más intensa porque tiene movimientos muy explosivos”, explicó.

Con una base aún pequeña pero en constante crecimiento, el bádminton empieza a abrirse camino en Pergamino de la mano de un grupo que apostó a algo desconocido y lo convirtió en proyecto deportivo. Entre entrenamientos, competencia y viajes que ya los llevaron a representar al país, la disciplina busca ahora sumar nuevos jugadores y consolidarse como una alternativa real dentro del deporte local.