La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

Como ya es costumbre en la ciudad, Pergamino Muebles vuelve a sorprender con La Gran Barata , una feria que se realiza cada año y que se ha convertido en un clásico de oportunidades para los vecinos de Pergamino y la región.

Carolina Carrete, una de las encargadas del showroom, explicó a LA OPINION : “Todos los años realizamos una feria. Este año la vamos a hacer 2, 3 y 4 de octubre, donde sacamos a la venta muebles de segunda seleccionados, algunos discontinuos, con rebajas muy buenas”.

La propuesta tendrá lugar en el showroom de avenida Drago 1145 y se extenderá durante tres días, en horarios de 8:00 a 19:00 el jueves y viernes, y de 9:30 a 19:00 el sábado.

Uno de los atractivos principales de esta feria son los muebles de segunda. Carolina explicó de qué se trata: “Un mueble de segunda son muebles con pequeños detalles que pueden ser en el lustre, con alguna variación o alguna raya pequeña que, incluso, a nosotros como vendedores nos cuesta encontrarla”.

De esta forma, los clientes pueden acceder a productos de gran calidad a precios muy por debajo de lo habitual, sin que esas pequeñas imperfecciones alteren la funcionalidad ni el confort del mueble.

Promociones en Pergamino Muebles

La Gran Barata no solo se caracteriza por los precios accesibles, sino también por las facilidades para abonar.

“Vamos a poner contado (dinero en efectivo) con un descuento extra del 10 por ciento. También estará la posibilidad de pagar a través de transferencias y tarjetas de crédito con hasta seis cuotas. Además, este año vamos a poner en práctica un plan de la empresa, que van a ser tres cuotas: en la última cuota abonada te llevás el mueble”, detalló Carolina.

Variedad de productos y novedades

Quienes se acerquen al showroom podrán encontrar desde juegos de comedores hasta percheros, bahiut, torres, juegos de dormitorio y camas de una plaza. No solo habrá muebles de segunda y discontinuos, sino también piezas de primera selección.

Además, Pergamino Muebles aprovechará la ocasión para presentar un nuevo producto: “Vamos a estar mostrando y lanzando una silla nueva que salió este año, la silla Luma, que es hermosa, para que vayan a verla”, comentó la encargada.

Innovación, diseño y expansión nacional

Pergamino Muebles es una empresa local que con el paso del tiempo se fue consolidando y modernizando.

“Se vienen aggiornando a los tiempos que corren con nuevos diseños de sillas y muebles. Contamos con un diseñador de Córdoba y con amplia tecnología en los procesos productivos, con el fin de ofrecerle al cliente lo mejor”, destacó Carolina.

El alcance de la marca ha trascendido las fronteras locales: “Tenemos aeropuertos con nuestros muebles, restaurantes en todo el país. Nos venimos expandiendo porque la calidad de nuestros productos así nos lo permite”, subrayó.

Sorteos y promociones durante el año

Durante los días de la Gran Barata habrá sorteos sorpresa, en los que se podrá participar completando un cupón en el showroom, sin obligación de compra.

Además, la empresa mantiene durante todo el año propuestas accesibles.

“Siempre tenemos el showroom abierto con precios promocionales y muebles exhibidos de primera, de segunda y discontinuos, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00”, remarcó Carolina.

Expectativas renovadas

Como cada año, La Gran Barata genera entusiasmo en clientes y organizadores. Desde Pergamino Muebles esperan tres jornadas de intensa actividad comercial, con promociones únicas y muchas sorpresas para toda la familia.