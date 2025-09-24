miércoles 24 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    El tradicional evento comercial, La Gran Barata, se realizará en Pergamino los días 2, 3 y 4 de octubre en el showroom de avenida Drago 1145.

    24 de septiembre de 2025 - 13:20
    El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

    El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

    PERGAMINO MUEBLES

    Como ya es costumbre en la ciudad, Pergamino Muebles vuelve a sorprender con La Gran Barata, una feria que se realiza cada año y que se ha convertido en un clásico de oportunidades para los vecinos de Pergamino y la región.

    Lee además
    Camucha Escobar regresa con una novela intensa y gótica ambientada en Colombia.
    Cultura

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma
    Maritza Uruzula y Damián Perugini representaron a Pergamino en el Campeonato Nacional Máster.

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Carolina Carrete, una de las encargadas del showroom, explicó a LA OPINION: “Todos los años realizamos una feria. Este año la vamos a hacer 2, 3 y 4 de octubre, donde sacamos a la venta muebles de segunda seleccionados, algunos discontinuos, con rebajas muy buenas”.

    La propuesta tendrá lugar en el showroom de avenida Drago 1145 y se extenderá durante tres días, en horarios de 8:00 a 19:00 el jueves y viernes, y de 9:30 a 19:00 el sábado.

    ¿Qué son los muebles de segunda selección?

    Uno de los atractivos principales de esta feria son los muebles de segunda. Carolina explicó de qué se trata: “Un mueble de segunda son muebles con pequeños detalles que pueden ser en el lustre, con alguna variación o alguna raya pequeña que, incluso, a nosotros como vendedores nos cuesta encontrarla”.

    De esta forma, los clientes pueden acceder a productos de gran calidad a precios muy por debajo de lo habitual, sin que esas pequeñas imperfecciones alteren la funcionalidad ni el confort del mueble.

    Promociones en Pergamino Muebles

    La Gran Barata no solo se caracteriza por los precios accesibles, sino también por las facilidades para abonar.

    “Vamos a poner contado (dinero en efectivo) con un descuento extra del 10 por ciento. También estará la posibilidad de pagar a través de transferencias y tarjetas de crédito con hasta seis cuotas. Además, este año vamos a poner en práctica un plan de la empresa, que van a ser tres cuotas: en la última cuota abonada te llevás el mueble”, detalló Carolina.

    Variedad de productos y novedades

    Quienes se acerquen al showroom podrán encontrar desde juegos de comedores hasta percheros, bahiut, torres, juegos de dormitorio y camas de una plaza. No solo habrá muebles de segunda y discontinuos, sino también piezas de primera selección.

    Además, Pergamino Muebles aprovechará la ocasión para presentar un nuevo producto: “Vamos a estar mostrando y lanzando una silla nueva que salió este año, la silla Luma, que es hermosa, para que vayan a verla”, comentó la encargada.

    Innovación, diseño y expansión nacional

    Pergamino Muebles es una empresa local que con el paso del tiempo se fue consolidando y modernizando.

    “Se vienen aggiornando a los tiempos que corren con nuevos diseños de sillas y muebles. Contamos con un diseñador de Córdoba y con amplia tecnología en los procesos productivos, con el fin de ofrecerle al cliente lo mejor”, destacó Carolina.

    El alcance de la marca ha trascendido las fronteras locales: “Tenemos aeropuertos con nuestros muebles, restaurantes en todo el país. Nos venimos expandiendo porque la calidad de nuestros productos así nos lo permite”, subrayó.

    Sorteos y promociones durante el año

    Durante los días de la Gran Barata habrá sorteos sorpresa, en los que se podrá participar completando un cupón en el showroom, sin obligación de compra.

    Además, la empresa mantiene durante todo el año propuestas accesibles.

    “Siempre tenemos el showroom abierto con precios promocionales y muebles exhibidos de primera, de segunda y discontinuos, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00”, remarcó Carolina.

    Expectativas renovadas

    Como cada año, La Gran Barata genera entusiasmo en clientes y organizadores. Desde Pergamino Muebles esperan tres jornadas de intensa actividad comercial, con promociones únicas y muchas sorpresas para toda la familia.

    Temas
    Seguí leyendo

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    Litoral Gas: avanza la digitalización para ganar agilidad en los trámites

    Eleccciones en Empleados de Comercio: Presentaron la Lista Blanca y Celeste "9 de Julio 1902"

    Soledad Aita debutó en maratón con un récord para Pergamino

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Diego Valerga visitará Pergamino por el 2° aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez

    Patrona de Pergamino: la Virgen de la Merced recorrerá las calles de Pergamino en la antesala de su gran fiesta

    Los contenedores de residuos y los changuitos fueron utilizados como carrozas de los festejos de la Primavera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Maritza Uruzula y Damián Perugini representaron a Pergamino en el Campeonato Nacional Máster.

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El sistema de ART brinda respaldo económico y médico a trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales.

    ART en Argentina: qué es y cómo funciona para proteger al trabajador
    El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

    La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    Hoy resulta casi impensable sentarse a comer sin este utensilio, cuya historia milenaria pervive en cada comida. 

    Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

    Camucha Escobar regresa con una novela intensa y gótica ambientada en Colombia.
    Cultura

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Maritza Uruzula y Damián Perugini representaron a Pergamino en el Campeonato Nacional Máster.

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo