jueves 25 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Gerónimo Watson es el nuevo director general de Rizobacter Argentina

    El ejecutivo Gerónimo Watson con amplia trayectoria en innovación agrícola, asume el liderazgo para impulsar la próxima etapa de crecimiento de la compañía.

    25 de septiembre de 2025 - 10:38
    Geronimo Watson lidera Rizobacter Argentina.

    Geronimo Watson lidera Rizobacter Argentina.

    RIZOBACTER

    Rizobacter, empresa argentina referente en soluciones integrales para la agricultura, anunció la designación de Gerónimo Watson como nuevo director general, cargo que ocupa desde comienzos de septiembre. Con más de dos décadas de experiencia en innovación agrícola, desarrollo tecnológico y liderazgo operativo, Watson llega con la misión de consolidar el liderazgo de Rizobacter en tecnologías orientadas a una producción más eficiente y responsable, en un momento en que la compañía enfrenta un escenario desafiante.

    Lee además
    La Misa del Peregrino tendrá lugar este jueves a las 19:00.

    Una cita con la fe en Pergamino: invitan a la Misa del Peregrino en honor a la Virgen del Rosario
    Potenciate no solo representa un paseo atractivo para las familias pergaminenses, sino que se ha convertido en una vidriera de oportunidades para quienes emprenden.

    Potenciate Pergamino celebra su décima edición: ya está abierta la convocatoria a emprendedores

    Ingeniero Agrónomo por la Universidad Católica de Córdoba y con una Maestría en Agronomía en la Kansas State University, Watson desarrolló una carrera internacional que combina ciencia, negocios y gestión. Antes de este nombramiento, se desempeñó en Neste, compañía finlandesa líder en combustibles renovables, donde trabajó en el desarrollo y escalado de materias primas sostenibles. Previamente fue Chief Technology Officer de Bioceres Crop Solutions, con responsabilidad sobre I+D, regulación, desarrollo de productos y operaciones de campo, y comenzó su trayectoria en INDEAR liderando proyectos de biotecnología de cultivos.

    En sus primeras palabras a los equipos internos, Watson expresó su entusiasmo por integrarse a “una empresa emblemática” y destacó su respeto por la historia y los logros de Rizobacter, así como por “la capacidad y dedicación de las personas que la conforman”.

    “Nuestro futuro se construye sobre valores que ya forman parte del ADN de Rizobacter: innovación, cercanía con el productor, compromiso con la sostenibilidad y vocación de excelencia”, subrayó.

    La llegada de Watson coincide con una etapa en la que la empresa trabaja en optimizar su capital de trabajo y adecuar su estructura de costos, en respuesta a las condiciones actuales del mercado argentino.

    El nuevo director remarcó que su objetivo es potenciar la cultura de innovación y excelencia que caracteriza a Rizobacter y promover un entorno de trabajo colaborativo y transparente para que la compañía continúe liderando la adopción de soluciones de alto impacto para el agro.

    Relacionado con el sector agropecuario desde su infancia, criado en el campo en Arroyo Dulce y Monte Buey, Watson destacó que la demanda creciente de mayor conciencia ambiental representa una oportunidad única para la empresa. “El portafolio de productos de Rizobacter está perfectamente alineado con una agricultura cada vez más respetuosa del medio ambiente, un segmento que crece a tasas muy interesantes y donde la compañía tiene una gran oportunidad sin perder la proximidad al productor que siempre la caracterizó”, afirmó.

    “Tenemos por delante una etapa de trabajo intenso, pero estoy convencido de que, con el compromiso de nuestro equipo, seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en soluciones sostenibles para el agro”, concluyó.

    Embed - Diario LA OPINION en Instagram: "Rizobacter, empresa argentina referente en soluciones integrales para la agricultura, anunció la designación de Gerónimo Watson como nuevo director general, cargo que ocupa desde comienzos de septiembre. Con más de dos décadas de experiencia en innovación agrícola, desarrollo tecnológico y liderazgo operativo, Watson llega con la misión de consolidar el liderazgo de Rizobacter en tecnologías orientadas a una producción más eficiente y responsable, en un momento en que la compañía enfrenta un escenario desafiante. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #rizobacter #agro #tecnologia"
    Temas
    Seguí leyendo

    Una cita con la fe en Pergamino: invitan a la Misa del Peregrino en honor a la Virgen del Rosario

    Potenciate Pergamino celebra su décima edición: ya está abierta la convocatoria a emprendedores

    Paracetamol en embarazo y autismo: la ciencia desmiente versiones alarmistas

    Caminar en la esperanza: la comunidad de Pergamino honra a San Vicente

    La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    Litoral Gas: avanza la digitalización para ganar agilidad en los trámites

    Eleccciones en Empleados de Comercio: Presentaron la Lista Blanca y Celeste "9 de Julio 1902"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Potenciate no solo representa un paseo atractivo para las familias pergaminenses, sino que se ha convertido en una vidriera de oportunidades para quienes emprenden.

    Potenciate Pergamino celebra su décima edición: ya está abierta la convocatoria a emprendedores

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    La medida celebrada por productores duró sólo tres días hábiles y ahora el enojo es mayúsculo.

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate