Gerónimo Watson es el nuevo director general de Rizobacter Argentina

Rizobacter , empresa argentina referente en soluciones integrales para la agricultura, anunció la designación de Gerónimo Watson como nuevo director general , cargo que ocupa desde comienzos de septiembre. Con más de dos décadas de experiencia en innovación agrícola, desarrollo tecnológico y liderazgo operativo, Watson llega con la misión de consolidar el liderazgo de Rizobacter en tecnologías orientadas a una producción más eficiente y responsable, en un momento en que la compañía enfrenta un escenario desafiante.

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Católica de Córdoba y con una Maestría en Agronomía en la Kansas State University, Watson desarrolló una carrera internacional que combina ciencia, negocios y gestión. Antes de este nombramiento, se desempeñó en Neste, compañía finlandesa líder en combustibles renovables, donde trabajó en el desarrollo y escalado de materias primas sostenibles. Previamente fue Chief Technology Officer de Bioceres Crop Solutions, con responsabilidad sobre I+D, regulación, desarrollo de productos y operaciones de campo, y comenzó su trayectoria en INDEAR liderando proyectos de biotecnología de cultivos.

En sus primeras palabras a los equipos internos, Watson expresó su entusiasmo por integrarse a “una empresa emblemática” y destacó su respeto por la historia y los logros de Rizobacter, así como por “la capacidad y dedicación de las personas que la conforman”.

“Nuestro futuro se construye sobre valores que ya forman parte del ADN de Rizobacter: innovación, cercanía con el productor, compromiso con la sostenibilidad y vocación de excelencia ”, subrayó.

La llegada de Watson coincide con una etapa en la que la empresa trabaja en optimizar su capital de trabajo y adecuar su estructura de costos, en respuesta a las condiciones actuales del mercado argentino.

El nuevo director remarcó que su objetivo es potenciar la cultura de innovación y excelencia que caracteriza a Rizobacter y promover un entorno de trabajo colaborativo y transparente para que la compañía continúe liderando la adopción de soluciones de alto impacto para el agro.

Relacionado con el sector agropecuario desde su infancia, criado en el campo en Arroyo Dulce y Monte Buey, Watson destacó que la demanda creciente de mayor conciencia ambiental representa una oportunidad única para la empresa. “El portafolio de productos de Rizobacter está perfectamente alineado con una agricultura cada vez más respetuosa del medio ambiente, un segmento que crece a tasas muy interesantes y donde la compañía tiene una gran oportunidad sin perder la proximidad al productor que siempre la caracterizó”, afirmó.

“Tenemos por delante una etapa de trabajo intenso, pero estoy convencido de que, con el compromiso de nuestro equipo, seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en soluciones sostenibles para el agro”, concluyó.