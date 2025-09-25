jueves 25 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?

    También conocido como “Julito”, está prófugo por el triple femicidio. Lo acusan de haber planeado el macabro crimen.

    25 de septiembre de 2025 - 19:25
    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    LA OPINION

    La Justicia está detrás de los pasos de "Pequeño J", un narco peruano que se cree fue quien ordenó la ejecución de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela. También conocido como “Julito”, el líder de la organización delictiva habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

    Lee además
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado
    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    Su nombre completo hasta el momento no fue difundido, pero se sabe que tiene 23 años y que sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional.

    Perfil del autor del crimen

    Fuentes policiales explicaron que es un líder con un perfil “extremadamente sanguinario” y detallaron que, pese a su temprana edad, es tan peligroso como otros narcotraficantes de mayor experiencia.

    Su perfil sanguinario se vio demostrado el viernes pasado, cuando ordenó llevar a cabo el crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20).

    los cuatro detenidos por el crimen de brenda morena y lara de la matanza

    Según se desprende de la investigación, “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

    Los dueños de la casa son la pareja de peruanos que fue detenida en un hotel alojamiento y que, según fuentes judiciales, habrían visto la transmisión en vivo del triple asesinato.

    Esta presunción que tienen los investigadores se debe a que ambos dieron algunos detalles sobre cómo fue el crimen, a pesar de que no habrían estado en la casa al momento del homicidio.

    El triple femicidio con un mensaje narco

    “Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió incansablemente el líder de la banda narco mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen de Brenda, Lara y Morena.

    Este mismo jueves allanaron el búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

    La hipótesis que sostiene el fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, quien lleva adelante la causa hasta el momento, es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes.

    El fiscal sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

    Para avanzar en la investigación, Duplaá pidió la colaboración de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes del Ministerio Público porteño.

    Temas
    Seguí leyendo

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    Cuánto costará vacacionar en la Costa Atlántica en el verano 2026

    Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza

    Por el caso de las chicas de La Matanza: la policía encontró tres cuerpos enterrados y hay cuatro detenidos

    El caso de las chicas desaparecidas en La Matanza: la policía investiga manchas de sangre halladas en un campo

    Alarma por la desaparición de tres mujeres en La Matanza: la pista de una camioneta e hipótesis que inquietan

    Fantástico día para el gobierno. Trump a Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

    Retenciones cero: el Gobierno se reunió con cerealeras y espera un ingreso de US$7.000 millones

    Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    La medida celebrada por productores duró sólo tres días hábiles y ahora el enojo es mayúsculo.

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate