martes 23 de septiembre de 2025
    • Eleccciones en Empleados de Comercio: Presentaron la Lista Blanca y Celeste "9 de Julio 1902"

    En Pergamino habría dos listas para competir en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Empleados de Comercio.

    23 de septiembre de 2025 - 15:57
    Habrá elecciones en Empleados de Comercio

    En un contexto de renovación y búsqueda de excelencia, un grupo de trabajadores y trabajadoras del sector comercial de Pergamino ha decidido conformar una lista opositora dentro de su organización gremial en el Partido de Pergamino.

    Esta iniciativa busca representar los intereses de la base, impulsada por el compromiso y la vocación de servicio de sus integrantes. "La propuesta surge como respuesta a las prácticas burocráticas que, en ocasiones, limitan la efectividad del sindicalismo", explicaron desde el grupo que encabeza Anabella Sacruch.

    Empleados de Comercio

    "Queremos acercar a los verdaderos protagonistas: los afiliados", comentan los representantes de la nueva lista. Abogan por un modelo sindical que sea dinámico, moderno, participativo y, sobre todo, "democrático, donde cada voz sea escuchada y cada reclamo atendido.Entre las metas establecidas, se destacan la mejora en la representación, la transparencia en las acciones y la defensa firme de los derechos de los afiliados, sin supeditarse a banderas políticas", señalaron en la nota que enviaron al Diario.

    Elecciones en Pergamino

    "Convocamos a todos los compañeros y compañeras a sumarse a este nuevo proyecto. Creemos que otra estructura es posible, donde defender los derechos laborales se realice a través de hechos y no solo de discursos vacíos", enfatizan.

    De esta manera, la Lista Blanca y Celeste "9 de Julio 1902", liderada por Anabella Sacruch, se posiciona como una alternativa para todos los trabajadores del comercio en Pergamino, "con la finalidad de construir un gremio más inclusivo y representativo. La invitación está abierta: Juntos podemos transformar nuestro espacio laboral y defender lo que nos corresponde", resaltaron.

