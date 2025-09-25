jueves 25 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Nuevo impulso para la investigación

    25 de septiembre de 2025 - 19:00
    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    RS

    La Justicia cambió la Fiscalía que investiga el triple crimen narco de las tres chicas de La Matanza con un claro mensaje narco por una disputa de bandas dedicadas al control de la venta ilegal de estupefacientes en el Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Lee además
    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    A finales de la tarde de este martes, la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, decidió un cambio crucial en el expediente que investiga el triple crimen cometido en Florencio Varela. La causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de Homicidios de la jurisdicción, del fiscal Adrián Arribas en el actual turno.

    El cambio, que se produce luego de que los cuatro detenidos por el caso se negaran a declarar, ocurre por una cuestión de competencia. La calificación del caso, por el momento, es la de homicidio agravado.

    Tras recibir la orden, Arribas requirió el expediente completo a su colega Dupláa y citó a su despacho al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, que lleva adelante las tareas de campo. Ahora, Arribas aguarda los archivos para ordenar una batería de medidas y darle un nuevo impulso al caso, en medio de los velatorios de las víctimas, Brenda, Morena y Lara.

    La UFI de Homicidios de La Matanza, con un amplio diálogo con varias fuerzas de seguridad, incluye también a los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli y tiene una larga historia de capturas exitosas en casos calientes.

    detenidos triple crimen narco brenda morena y lara La Matanza

    Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, fue imputado por su pareja por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara son, oficialmente, considerados femicidios. Los dos detenidos restantes, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Todos quedaron detenidos tras un pedido del fiscal Dupláa.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    El fiscal Nelson Mastorchio valoró la entrega del prófugo que baleó a un policía en un allanamiento

    Cuánto costará vacacionar en la Costa Atlántica en el verano 2026

    Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza

    Por el caso de las chicas de La Matanza: la policía encontró tres cuerpos enterrados y hay cuatro detenidos

    El caso de las chicas desaparecidas en La Matanza: la policía investiga manchas de sangre halladas en un campo

    Alarma por la desaparición de tres mujeres en La Matanza: la pista de una camioneta e hipótesis que inquietan

    Fantástico día para el gobierno. Trump a Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    La medida celebrada por productores duró sólo tres días hábiles y ahora el enojo es mayúsculo.

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate