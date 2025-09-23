Litoral Gas: avanza la digitalización para ganar agilidad en los trámites

La digitalización cambió por completo la forma de trabajar de los gasistas matriculados. Este desafío que Litoral Gas decidió implementar viene a dar respuesta a una necesidad del sector: ganar más tiempo para el trabajo en la obra, sin las demoras propias de la atención presencial.

Todos los trámites que los gasistas realizan ante Litoralgas se gestionan de manera 100 por ciento digital, a través del portal web exclusivo disponible en www.litoralgas.com.ar . Este avance agilizó los tiempos de respuesta y simplificó los procesos.

“Antes, solo podían entregar la documentación en persona, de lunes a viernes de 8 a 12. Si había algo para corregir, debían volver a sacar turno y presentarse otra vez. Hoy, el sistema digital funciona como una oficina abierta todo el día, todos los días”, explicó Francisco Panero, jefe de Inspecciones Domiciliarias de Litoral Gas.

Cada mes se procesan en promedio 5.240 trámites, unos 262 por día. El 70% de esos ingresos traen de origen algún tipo de información inconsistente, por lo que deben ser reingresados por el gasista. El 40% de las presentaciones que tienen la información completa y correcta son trámites que por su naturaleza requieren prioridad en la atención y se resuelven en un plazo de 5 días hábiles. En tanto, los casos que requieren revisión técnica o análisis de planos tienen un plazo promedio de resolución de 15 días.

Un servicio más rápido

Desde la compañía remarcaron la importancia de que el cliente, al contratar a un gasista matriculado, le solicite el número MAT (código que se asigna al ingresar una solicitud). Con ese número puede consultar el estado de la presentación por WhatsApp al 341 7791429.

“Pusimos a disposición de los profesionales matriculados los planos tipo para referenciarse en cada caso. Además, brindamos capacitaciones virtuales para la realización de trámites, disponibles de manera permanente en YouTube. A su vez, se mejoraron procesos internos, se desarrolló una Oficina Virtual para matriculados y se implementaron credenciales digitales. Estas mejoras tienen como objetivo profesionalizar el proceso y agilizar las respuestas para que repercuta en un mejor servicio al cliente”, remarcó Panero.