Caminar en la esperanza: la comunidad de Pergamino honra a San Vicente

Con un clima de fe y comunidad, la Parroquia San Vicente de Paúl de Pergamino celebrará las fiestas patronales 2025 con un intenso programa de actividades religiosas que invitan a la oración y a la unión bajo el ejemplo del santo de la caridad.

El triduo a San Vicente comenzará este miércoles, con la participación de la Capilla Santa Rita y la Capilla de Lourdes de Pinzón . A las 17:30 se rezará el Santo Rosario y a las 18:00 tendrá lugar la Santa Misa en la sede parroquial, ubicada en Francia 935. Ese día, la intención estará puesta en las familias, los niños, los jóvenes y los adultos.

Este jueves, será el turno de la Capilla San José, con oraciones especialmente dirigidas por la salud y el trabajo. El programa mantiene los mismos horarios: Santo Rosario a las 17:30 y Santa Misa a las 18:00 en la parroquia.

Este viernes, la Parroquia San Vicente será la encargada de animar el tercer día del triduo, rezando por los difuntos de la comunidad. Nuevamente, el encuentro comenzará con el Rosario a las 17:30 y continuará con la Misa a las 18:00.

Festividad en San Vicente

Finalmente, el sábado 27 de septiembre llegará el día central de las Fiestas Patronales. La jornada se abrirá a las 10:00 con la congregación de los fieles en la parroquia, desde donde partirá a las 10:30 una procesión hacia el templo jubilar de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Allí, a las 11:00, se celebrará la Santa Misa solemne en acción de gracias, rezando por todas las comunidades de la ciudad.

Este año, las celebraciones se enmarcan en el camino sinodal del Jubileo 2025, bajo el lema:“Juntos con San Vicente, caminamos en la esperanza”, un llamado a vivir la fe de manera compartida, fortaleciendo la fraternidad y la solidaridad en Pergamino.