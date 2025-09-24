miércoles 24 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Paracetamol en embarazo y autismo: la ciencia desmiente versiones alarmistas

    El presidente de los Estados Unidos Donald Trump asoció el consumo de esta droga durante el embarazo con trastornos del neurodesarrollo. Críticas de expertos

    24 de septiembre de 2025 - 13:59
    Los Dres. psiquiatras Leonardo Bustos y Juan Ignacio Bustos, hermanos de la ciudad de Pergamino, se encuentran participando en el 33º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) 2025

    Los Dres. psiquiatras Leonardo Bustos y Juan Ignacio Bustos, hermanos de la ciudad de Pergamino, se encuentran participando en el 33º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) 2025

    LAOPINION

    A raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump que sugerían que el consumo de paracetamol durante el embarazo estaría asociado con un mayor riesgo de que los hijos desarrollen autismo. La comunidad científica se expresó con preocupación.

    Lee además
    San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad, inspira bajo el lema: Juntos con San Vicente, caminamos en la esperanza.

    Caminar en la esperanza: la comunidad de Pergamino honra a San Vicente
    El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

    La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    Comunidad cientifica

    Un estudio reciente publicado en JAMA Psychiatry analizó a más de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, con seguimiento hasta 2021. Al comparar a hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol durante el embarazo, los investigadores concluyeron que no se observó asociación con autismo, TDAH ni discapacidad intelectual. Según los autores, los resultados previos que habían generado preocupación podrían explicarse por factores de confusión familiares.

    En la misma línea, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) emitió un comunicado oficial en Washington el 22 de septiembre, en el que enfatizó: • “El paracetamol, cuando se toma según las indicaciones, es seguro durante el embarazo”. • También aclaró que las vacunas no causan autismo, recordando que las teorías en ese sentido han sido repetidamente desacreditadas por estudios revisados por pares.

    La APA subrayó además que el autismo es un trastorno complejo, sin una única causa identificada, y que es incorrecto atribuirlo a un solo factor como la medicación durante la gestación.

    Presencia local en el Congreso Internacional

    Los Dres. psiquiatras Leonardo Bustos y Juan Ignacio Bustos, hermanos de nuestra ciudad, se encuentran participando en el 33º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) 2025, que se desarrolla en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Allí tomaron parte de un curso intracongreso sobre Autismo en la adultez, dictado por la Dra. María Sarno, en el marco de las actividades científicas de actualización profesional.

    Un mensaje de tranquilidad para las familias

    Los especialistas remarcan que el paracetamol continúa siendo uno de los analgésicos más seguros para el uso en mujeres embarazadas, siempre bajo indicación médica. La recomendación es no dejarse llevar por titulares alarmistas y consultar con el profesional de salud antes de iniciar, modificar o suspender un tratamiento.

    Los Dres. Bustos destacaron la importancia de difundir información científica clara y confiable para la comunidad

    Temas
    Seguí leyendo

    Caminar en la esperanza: la comunidad de Pergamino honra a San Vicente

    La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    Litoral Gas: avanza la digitalización para ganar agilidad en los trámites

    Eleccciones en Empleados de Comercio: Presentaron la Lista Blanca y Celeste "9 de Julio 1902"

    Soledad Aita debutó en maratón con un récord para Pergamino

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Diego Valerga visitará Pergamino por el 2° aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El evento comercial se realizará en el showroom de Pergamino Muebles de avenida Drago 1145.

    La Gran Barata de Pergamino Muebles llega con precios únicos y promociones imperdibles

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Mar del Plata será la capital de la arquitectura hospitalaria con el 35° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, un evento que reunirá a expertos de todo el continente para debatir y reflexionar.

    Mar del Plata recibirá al Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
    La Policía Ecológica allanó el hangar y el galpón donde estaba la avioneta, los bidones del producto aplicado y la receta agronómica involucrada en el episodio sufrido por integrantes de la comunidad educativa de Francisco Ayerza.

    Avanza la investigación por presuntas violaciones a la orden judicial que regula las fumigaciones en Pergamino

    Será una noche donde los sentidos, la solidaridad y la conciencia sobre la salud se entrelazan para dejar una huella en la sociedad mendocina.

    Trece reconocidos chefs se unen en Mendoza para una noche de gastronomía y solidaridad

    La Costa Atlántica continúa siendo el destino turístico más elegido por los argentinos.

    Cuánto costará vacacionar en la Costa Atlántica en el verano 2026

    Los Dres. psiquiatras Leonardo Bustos y Juan Ignacio Bustos, hermanos de la ciudad de Pergamino, se encuentran participando en el 33º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) 2025

    Paracetamol en embarazo y autismo: la ciencia desmiente versiones alarmistas