Paracetamol en embarazo y autismo: la ciencia desmiente versiones alarmistas

A raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump que sugerían que el consumo de paracetamol durante el embarazo estaría asociado con un mayor riesgo de que los hijos desarrollen autismo . La comunidad científica se expresó con preocupación.

Un estudio reciente publicado en JAMA Psychiatry analizó a más de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, con seguimiento hasta 2021. Al comparar a hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol durante el embarazo, los investigadores concluyeron que no se observó asociación con autismo, TDAH ni discapacidad intelectual. Según los autores, los resultados previos que habían generado preocupación podrían explicarse por factores de confusión familiares.

En la misma línea, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) emitió un comunicado oficial en Washington el 22 de septiembre, en el que enfatizó: • “El paracetamol, cuando se toma según las indicaciones, es seguro durante el embarazo”. • También aclaró que las vacunas no causan autismo, recordando que las teorías en ese sentido han sido repetidamente desacreditadas por estudios revisados por pares.

La APA subrayó además que el autismo es un trastorno complejo, sin una única causa identificada, y que es incorrecto atribuirlo a un solo factor como la medicación durante la gestación.

Presencia local en el Congreso Internacional

Los Dres. psiquiatras Leonardo Bustos y Juan Ignacio Bustos, hermanos de nuestra ciudad, se encuentran participando en el 33º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) 2025, que se desarrolla en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Allí tomaron parte de un curso intracongreso sobre Autismo en la adultez, dictado por la Dra. María Sarno, en el marco de las actividades científicas de actualización profesional.

Un mensaje de tranquilidad para las familias

Los especialistas remarcan que el paracetamol continúa siendo uno de los analgésicos más seguros para el uso en mujeres embarazadas, siempre bajo indicación médica. La recomendación es no dejarse llevar por titulares alarmistas y consultar con el profesional de salud antes de iniciar, modificar o suspender un tratamiento.

Los Dres. Bustos destacaron la importancia de difundir información científica clara y confiable para la comunidad