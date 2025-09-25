jueves 25 de septiembre de 2025
    • Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    Los detenidos: Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva optaron por guardar silencio.

    25 de septiembre de 2025 - 19:16
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    LA OPINION

    Los cuatro detenidos por el triple crimen de las chicas Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se negaron a declarar y seguirán con prisión preventiva tal como lo determinó el Juzgado de Garantías que lleva adelante la causa penal en la Justicia bonaerense.

    Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva estuvieron frente al fiscal Gastón Dupláa, de la UFIJ Descentralizada N°2 de La Matanza, pero optaron por guardar silencio, según informaron fuentes de la causa a TN.

    Femicidio

    Todos fueron imputados formalmente por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

    Por su parte, a dos de los acusados también se les imputa de manera alternativa el delito de encubrimiento agravado. La acusación se basa en las pruebas de la investigación y en el resultado de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora este miércoles.

    los cuatro detenidos por el crimen de brenda morena y lara de la matanza

    Los datos estremecedores de las autopsias

    Las jóvenes fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, donde subieron a una Chevrolet Tracker blanca. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellas hasta ayer.

    Los investigadores rastrearon el impacto de los celulares de las chicas hasta una casa de Florencio Varela, donde finalmente encontraron sus cuerpos descuartizados y escondidos en el fondo de la propiedad.

    Según declaró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen fue retransmitido en vivo por Instagram en lo que sería “un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes de la banda". Detalló que unas 45 personas vieron la transmisión.

    Morena, Brenda y Lara fueron torturadas antes de ser asesinadas, como parte de una venganza narco porque, supuestamente, una de ellas se habría quedado con droga ajena.

    la casa donde aparecieron asesinadas y descuartizadas brenda morena y lara

    Según fuentes oficiales, a Lara, de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello.

    A Brenda la torturaron con puntazos en el cuello, la golpearon en la cara y la mataron con un fuerte golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Después de matarla, le abrieron el abdomen. Morena fue golpeada en la cara antes de que le quebraran el cuello.

    Las autoridades ya identificaron al líder de la banda, un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como “el pequeño ‘J’ o Julito”, y ya emitieron un pedido de captura en su contra, adelantó Alonso.

