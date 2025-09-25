Potenciate Pergamino celebra su décima edición: ya está abierta la convocatoria a emprendedores

Potenciate no solo representa un paseo atractivo para las familias pergaminenses, sino que se ha convertido en una vidriera de oportunidades para quienes emprenden.

Potenciate nació en 2021 como una propuesta de la Secretaría de Producción del Municipio, a través de sus direcciones de Empleo, Emprendedurismo y Turismo . Desde entonces, creció edición tras edición hasta convertirse en un espacio de referencia para los vecinos y para quienes llevan adelante pequeños emprendimientos.

El evento se caracteriza por generar un vínculo directo de comercialización, impulsando a artesanos, productores, diseñadores y gastronómicos locales, al tiempo que fortalece la identidad productiva y cultural de Pergamino .

La convocatoria de este año contempla 120 stands para emprendedores y 15 puestos destinados al rubro gastronómico, lo que representa una oportunidad concreta para dar a conocer productos, ampliar la red de clientes y potenciar el trabajo que se realiza día a día.

Los emprendedores interesados en sumarse deben inscribirse vía WhatsApp al número 2477-501409, mientras que los gastronómicos deberán completar el formulario digital disponible en: https://forms.gle/wojZD8FTox45YVvB7

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes a las 14 horas, por lo que se recomienda no esperar a último momento.

Requisitos de participación

Para formar parte, los organizadores establecieron condiciones claras:

*Podrán anotarse locales comerciales con habilitación finalizada, emprendedores gastronómicos inscriptos en el programa Pupper de la Dirección de Bromatología o quienes cuenten con carro/foodtruck habilitado.

*Los seleccionados deberán presentar documentación respaldatoria, incluyendo la Declaración Jurada solicitada por Bromatología y copia del carnet de manipulador de alimentos de todas las personas que estén a cargo del puesto.

*Será obligatoria la asistencia a reuniones informativas y organizativas, así como el cumplimiento de las disposiciones del área.

*Los participantes deberán cubrir la totalidad del horario de ambas jornadas del evento.

*En el caso de los puestos gastronómicos, deberán disponer de tablero eléctrico propio.

Una vidriera para crecer en Pergamino

Potenciate no solo representa un paseo atractivo para las familias pergaminenses, sino que se ha convertido en una vidriera de oportunidades para quienes emprenden. Allí confluyen creatividad, innovación y esfuerzo, en un marco que fomenta el encuentro entre vecinos y el apoyo a la producción local.

Con diez ediciones en su haber, la feria demuestra que el compromiso del Municipio, sumado al empuje de los emprendedores y la respuesta del público, consolidó una propuesta que llegó para quedarse.