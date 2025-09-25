Una cita con la fe en Pergamino: invitan a la Misa del Peregrino en honor a la Virgen del Rosario

La Misa del Peregrino tendrá lugar este jueves a las 19:00. BIENAVENTURADOS

La fe que mueve corazones volverá a reunir a cientos de peregrinos este jueves en un encuentro que ya se convirtió en una tradición para la ciudad. Tras la caminata de dos días hacia el Santuario de San Nicolás, que este año cumplió su edición número 39 y convocó a cerca de 500 personas de distintas edades, la comunidad se prepara para rendir homenaje y dar gracias en torno a la Virgen del Rosario.

Patronales de la Virgen del Rosario de San Nicolás La procesión comenzará en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced este jueves a las 18:00 y recorrerá las calles hasta llegar al templo ubicado en J. J. Valle 1113, barrio Hernández, donde se vivirá un momento de profunda espiritualidad.

El padre Jesús será el encargado de presidir la celebración eucarística, que tendrá como epicentro a la Virgen del Rosario y a los peregrinos que con devoción y esfuerzo caminaron hasta San Nicolás el pasado fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Muestra de fe Las organizadoras de la peregrinación destacaron la emoción compartida en la caminata y el compromiso de la comunidad que, año tras año, sostiene esta manifestación de fe y amor. “Cada paso fue una oración, y cada oración, un motivo de esperanza”, expresaron.

La invitación está abierta a todos los vecinos que deseen participar, ya sea para agradecer, pedir por una intención especial o simplemente acompañar con su presencia. La Misa del Peregrino será un encuentro de gratitud, unión y fe compartida en comunidad.

Compartí esta nota en redes sociales:





