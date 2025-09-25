Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

Un accidente laboral ocurrido en la mañana del lunes en el Parque Industrial de Zárate dejó a tres trabajadores heridos tras recibir una fuerte descarga eléctrica. El hecho se produjo mientras intentaban retirar un pasacalles electoral que se había enredado con una línea de alta tensión. Fueron trasladados de urgencia al hospital municipal.

Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

Holcim inaugura planta de hormigón en Zárate y lanza ECOPact, el primer hormigón sustentable del país

El incidente tuvo lugar en el camino de la Costa Brava , a pocos metros de la Ruta Nacional N° 9 , cuando los operarios intentaban retirar un pasacalles electoral que había quedado atrapado en el tendido eléctrico, impulsado por los fuertes vientos. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo era evitar una situación de mayor riesgo, pero en el procedimiento los tres recibieron una descarga de gran intensidad.

Tras el hecho, se activó un operativo coordinado por múltiples organismos. El Sistema de Emergencias Médicas de Urgencia (SEMU) acudió rápidamente al lugar y trasladó a los heridos al hospital de Zárate , donde permanecen internados. También trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios , Tránsito Municipal , la Cooperativa de Electricidad , el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) y el Comando de Patrullas .

El área fue asegurada y quedó temporalmente restringida para evitar nuevos riesgos mientras se realizan las pericias correspondientes.

Preocupación por la seguridad laboral

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el estado de salud de los tres trabajadores, aunque trascendió que las lesiones podrían ser de gravedad.

El hecho encendió alarmas entre los trabajadores y vecinos del Parque Industrial, donde la instalación de pasacalles cerca de líneas eléctricas genera reiteradas preocupaciones por los riesgos que implica.

Las autoridades municipales y provinciales ya iniciaron una investigación formal para determinar las responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad laboral vigentes.