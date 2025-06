Patricio Foster cumplió su promesa: un maratón dedicado a su hermano Federico

En una entrevista con LA OPINION, “Pato” compartió los sentimientos y desafíos de este conmovedor homenaje: “El año pasado ‘Fede’ iba a debutar en maratón, si bien había corrido un montón de carreras, de Ironman, el año pasado quiso correr su primer maratón y decidí acompañarlo, quiso hacer la primera parte solo y que lo acompañé desde el kilómetro 14 hasta el 32, hizo una marca bárbara y a partir de ahí le empezó a gustar cada vez más esta distancia, entonces tomé la de este año como un homenaje para él, si bien no me encontraba en mi mejor forma. Ya estoy un poco alejado de los ritmos competitivos por otras prioridades que tengo en este momento. Decidí hacerle un homenaje corriéndola, fue más dura porque no estaba súper entrenado, pero valió la pena porque cumplí el objetivo de homenajearlo en esa carrera que habíamos corrido juntos el año pasado”.

Patricio Foster 2.jpg

Un desafío y el recuerdo constante

El objetivo de correr en Rosario fue un decreto personal e inquebrantable tras la pérdida de su hermano. “El objetivo lo decreté cuando él falleció en Punta del Este, dije ‘voy a correr el Maratón de Rosario’, fue lo primero que se me vino a la cabeza, se lo prometí a él, me lo prometí a mí, entonces la encaré con muchas ganas, después me conformé con respetar los volúmenes y hacer lo que podía, porque no tenía ni la cabeza ni el físico para poder abstraerme y entrenar como se merece un maratón. Lo hice como pude y el día de la carrera pasó lo que tenía que pasar, me faltó, entonces opté por una estrategia súper conservadora de manera de no peligrar en ningún momento la finalización de la carrera porque el objetivo era homenajear a ‘Fede’, estuvo en peligro pero se cumplió”.

Patricio, conocido por su autoexigencia y disciplina en el deporte, confesó que el disfrute de la carrera se vio matizado por las difíciles circunstancias y la falta de una preparación óptima. “La verdad que me hubiese gustado que estén mis papás, pero mi papá se enfermó entonces no pudo viajar, con eso empecé un poco contrariado la carrera sumado a no llegar en una buena forma, eso hizo que la primera parte no la disfrute mucho, sino que pase por otras cosas más banales de la prueba, después me percaté que estaba haciendo un homenaje, que tenía que olvidarme un poquito lo numérico, de lo frío, y empezar a pensar en lo que sentía y ahí fue donde me centré en ese objetivo que me había planteado, que en definitiva era terminarla de la mejor manera.

“A ‘Fede’ no le hubiera gustado verme como me preparé, porque él se preparaba como nadie, desde su alimentación, sus horas de sueño, su descanso, sus dos turnos, su crioterapia, nada librado al azar. Y yo lo único que hice fue salir a correr, después no me cuidé con las comidas, no hubo descanso, como ir a correr un 8K pero ese día eran 42, llegué con poca preparación, uno tiene un poco de experiencia y sabe dónde están los límites, y lo resolví que era objetivo”.

Fede Foster.jpg Federico Foster había corrido su primer maratón el año pasado en Rosario. @jofreja

Apoyo en el camino y superación

Durante el exigente recorrido de 42 kilómetros, Patricio contó con el valioso apoyo de algunos alumnos y amigos que lo acompañaron, brindándole ánimo y asistencia. “La primera vuelta la di solo y algunos chicos me acompañaron en auto, anduvieron por un montón de lugares y después me acompañó ‘Guille’ Birreto de Colón, ‘Gonza’ un amigo de Guille y ‘Mauri’ Rozas, justo fue la parte que más complicado estuve. Por algunos problemitas estomacales y un calambre se me fue un poco el tiempo, me había preparado para correr entre 3h. 05m. y 3h. 10m y se me fue a 3h. 20m”.

A pesar de los contratiempos físicos, su experiencia en competencias de larga distancia le permitió manejar la situación con la calma de un atleta curtido. “Me acalambré en el kilómetro 31. Sabía lo que tenía que hacer y me tomé ese descanso, estoy acostumbrado a ese tipo de trance en los Ironman, en carreras de muchas horas en las que el cuerpo se reniega y sé cómo manejar esas situaciones”, explicó. Esta capacidad de adaptación y resiliencia fue clave para poder completar el desafío, a pesar de las adversidades.

Un legado deportivo familiar

La carrera de Patricio Foster en el Maratón de Rosario fue mucho más que una prueba deportiva; fue un acto de amor, resiliencia y un tributo conmovedor a la memoria de su hermano. “Pato”, quien ha corrido 8 Ironman, unos 30 Medio Ironman y otras 40 carreras, compartió también su visión sobre la importancia del deporte en su vida y en la de su familia.

“Para mí la carrera más importante fue la que me permitió clasificar para Hawái, en Panamá City, Florida, ahí conseguí la plaza para correr el Mundial. Esa carrera me marcó porque me permitió llegar a Hawái y cuando lo llamé a mi viejo (Eduardo -pionero del triatlón en Pergamino-), él ya sabía porque me estaba siguiendo por el tracker y estaba llorando. Y la siguiente fue en Hawái donde competí con los mejores del mundo, si bien no tenía el nivel suficiente para competir con gente de nivel, estar ahí ya era una gran cosa, era un objetivo familiar que había sido cumplido, y también ‘Fede’ se había quedado con las ganas y estoy seguro que si corría Brasil este año o el siguiente iba a conseguir la plaza para Hawái, estaba muy obstinado con esa clasificación, no se le dio por cuestión de prioridades, pero se le iba a dar, y a mi viejo tampoco se le dio entonces esa clasificación fue un objetivo familiar cumplido”.

Este testimonio subraya la profunda conexión que une a la familia Foster a través del deporte, un vínculo que, a pesar de la ausencia física de Federico, se mantiene más fuerte que nunca, impulsando a Patricio a seguir adelante y honrar el espíritu de su hermano en cada competencia.