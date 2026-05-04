Pergamino apuesta al futuro: nueva Agencia para articular talento, innovación y producción

Un nuevo espacio institucional se pone en marcha en Pergamino con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local y proyectar el desarrollo económico de la ciudad a mediano y largo plazo. Se trata de una iniciativa que busca articular de manera estratégica a los sectores público y privado, promoviendo instancias de diálogo, diagnóstico y planificación sobre las principales problemáticas, oportunidades y tendencias que atraviesan a la economía regional.

La propuesta apunta a consolidarse como un ámbito de referencia para la generación de políticas y acciones orientadas al crecimiento, mediante la identificación de recursos disponibles, el análisis de escenarios productivos y la promoción de herramientas que impulsen la competitividad. En este marco, también se prioriza la formación de talento y el acompañamiento a procesos de innovación tecnológica, entendidos como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible.

Al respecto, la directora de la Agencia de Desarrollo Local, Aurelia Furnari, destacó la importancia de este nuevo espacio en el contexto actual. “Tras años de incertidumbre post pandemia, hoy la economía global muestra señales de recuperación, pero también de profundos cambios, con procesos que se aceleran a partir de la revolución tecnológica. En paralelo, Argentina ha iniciado un camino de transformación productiva que exige cada vez más empleo de calidad y nuevas capacidades”, señaló.

En esa línea, la funcionaria remarcó que Pergamino no es ajeno a este escenario. “Nuestra ciudad enfrenta desafíos importantes, pero también cuenta con grandes oportunidades. La creación de esta Agencia surge como una respuesta concreta a ese contexto, con la intención de asumir un rol activo en la conexión entre talento, innovación y producción, potenciando el desarrollo local y generando nuevas posibilidades para el sector productivo”, agregó.

El espacio funciona en el Parque Belgrano, un punto estratégico de la ciudad que busca consolidarse como polo de encuentro para emprendedores, empresas, instituciones educativas y actores vinculados a la economía del conocimiento. Desde allí se impulsarán actividades, capacitaciones, encuentros sectoriales y programas orientados a fortalecer el ecosistema productivo de Pergamino.

Una Agencia de puertas abiertas

Asimismo, desde la Agencia destacaron que la participación de la comunidad es un eje central de la propuesta. En ese sentido, invitaron tanto a los actores del sector productivo como a los vecinos interesados a involucrarse en la iniciativa, aportando ideas, experiencias y proyectos que contribuyan a construir una agenda de desarrollo compartida.

“Creemos que el futuro de Pergamino se construye de manera colectiva, con el compromiso de todos los sectores”, subrayaron desde la organización, al tiempo que indicaron que quienes deseen obtener más información o mantenerse al tanto de las actividades pueden seguir la cuenta oficial de Instagram @adl.pergamino, donde se difundirán novedades, propuestas y convocatorias.