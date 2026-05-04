Sin viajar a Pergamino: los pueblos ya cuentan con atención para tasas y contribuciones

Desde este lunes, los vecinos de las localidades del Partido de Pergamino podrán realizar trámites vinculados a tasas y contribuciones sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera, en una medida que apunta a descentralizar la atención y facilitar el acceso a servicios administrativos esenciales.

La decisión fue comunicada días atrás durante una reunión llevada a cabo en el Salón Oval del Palacio Municipal, encabezada por el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’ Occhio, junto a la directora de Rentas, Brenda Pistolesi, el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras, y los delegados de los doce pueblos del distrito. En ese encuentro se confirmó que comenzó a funcionar en cada delegación el sistema de gestión RAFAM, una herramienta clave para modernizar y agilizar los procesos administrativos.

partir de esta implementación, los vecinos podrán canalizar en sus propias localidades consultas y trámites relacionados con tasas, derechos y contribuciones municipales. Entre ellos, se incluyen gestiones vinculadas a inmuebles, rodados y servicios de cementerio, evitando así viajes que, en muchos casos, implicaban costos adicionales y dificultades logísticas.

En este sentido, Pistolesi destacó que el objetivo central de la medida es acercar el Estado municipal a cada comunidad. “Buscamos garantizar que los vecinos de los pueblos cuenten con este servicio esencial sin tener que trasladarse hasta Pergamino, algo que muchas veces se complica por cuestiones laborales o por la falta de medios de transporte”, explicó la funcionaria.

Un trabajo en equipo

Desde el área de Hacienda subrayaron que la puesta en marcha del sistema RAFAM en las delegaciones fue posible gracias a un trabajo articulado entre los equipos técnicos y administrativos del Municipio, que llevaron adelante tareas de capacitación, adecuación tecnológica y coordinación operativa para asegurar el correcto funcionamiento de la herramienta en cada punto del Partido.

Asimismo, remarcaron que esta iniciativa no solo implica una mejora en la accesibilidad, sino también un cambio en la modalidad de atención, orientado a fortalecer la cercanía con el vecino y optimizar los tiempos de respuesta. La descentralización de estos servicios representa, en este marco, un paso importante hacia una gestión más eficiente y equitativa en todo el territorio.

En cada delegación

Por último, indicaron que durante las primeras semanas de funcionamiento, el personal de cada delegación estará especialmente abocado a acompañar a los contribuyentes en el uso del sistema, brindando asesoramiento y resolviendo dudas, con el fin de garantizar una adaptación ágil y efectiva a esta nueva modalidad de atención.