Feria solidaria de Grávida en Pergamino para acompañar a madres en situación de vulnerabilidad

Grávida es una red de contención que acompaña a embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de seguir acompañando a mujeres que transitan embarazos en contextos difíciles, Grávida Pergamino organizará una nueva feria solidaria el próximo sábado 9. La propuesta tendrá lugar en el salón de la Capilla Santa Rita, ubicada en avenida México 1347, y se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00.

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La iniciativa invita a toda la comunidad a acercarse, colaborar y, al mismo tiempo, aprovechar una amplia variedad de productos a precios accesibles. Desde la organización sugieren asistir con bolsas para facilitar el traslado de las compras.

Más que una simple feria, el evento representa una de las principales fuentes de financiamiento para el trabajo que Grávida realiza en la ciudad. Allí se podrán encontrar prendas de invierno para niños, mujeres y hombres, además de calzado, juguetes y una gran variedad de artículos para el hogar como ollas, platos, frazadas, sábanas, cortinas y toallas.

“Es una feria americana, hay de todo”, explicó Griselda, integrante de la organización, quien remarcó que este tipo de actividades se realiza entre tres y cuatro veces al año con el fin de recaudar fondos.

El dinero obtenido tiene un destino concreto: cubrir necesidades básicas que no suelen recibirse mediante donaciones. Entre ellas, pañales, óleo calcáreo, fajas, protectores mamarios, apósitos posparto, algodón y alcohol, elementos esenciales para las madres y sus bebés.

Acompañar la maternidad, estar cerca

Grávida es una red de centros presente en distintos puntos del país que funciona en el ámbito de la Iglesia Católica y que tiene como misión acompañar a mujeres durante el embarazo y los primeros meses de vida de sus hijos, especialmente cuando atraviesan situaciones complejas o inesperadas.

“Buscamos que ninguna mujer tenga que vivir sola el camino de la maternidad”, resumió Griselda en diálogo con LA OPINIÓN.

En Pergamino, la organización lleva dos décadas de trabajo sostenido. Comenzó su actividad en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y, desde hace tres años, también funciona en la Capilla Santa Rita, en barrio Vicente López.

Talleres, contención y comunidad

El acompañamiento que brinda Grávida se materializa principalmente a través de talleres semanales. Los lunes, de 16:00 a 18:00, se desarrollan encuentros en la Parroquia del Carmen, mientras que los miércoles, en el mismo horario, las actividades tienen lugar en Santa Rita. A esto se suma un taller de cocina los viernes, también en la capilla.

En estos espacios, las mujeres reciben información y contención. “Muchas veces convocamos a profesionales que abordan temas vinculados al embarazo, la conexión mamá-bebé, el parto y el cuidado del recién nacido”, detalló Griselda.

Además del acompañamiento emocional y formativo, la organización trabaja para que cada mamá cuente con un bolso completo al momento del parto, con todo lo necesario tanto para el hospital como para los primeros días en su hogar. Muchos de los elementos, como ropa de bebé, cunas o cochecitos, son donados por la comunidad.

Presencia en los barrios

El trabajo de Grávida se extiende a numerosos barrios de la ciudad. En la zona de la Capilla Santa Rita, alcanza a sectores como Vicente López, Güemes, 12 de Octubre, Las Lomitas, Tupac Amaru y Quinta Mastrángelo. También acompaña a familias de Acevedo, Otero y, en el área de la Parroquia del Carmen, a vecinos de 9 de Julio, Kennedy, José Hernández, barrio 512, Malvinas, Mariano Moreno y Belgrano, entre otros.

No todas las mujeres participan de los talleres, pero el equipo busca llegar a cada una de ellas con distintas estrategias de acompañamiento.

Mucho más que asistencia

La tarea de Grávida no se limita a lo material. El equipo también organiza celebraciones y momentos de encuentro que fortalecen el vínculo y la autoestima de las madres. Se festejan cumpleaños, se realizan baby showers para quienes están próximas a dar a luz y se conmemoran fechas especiales como el Día de la Madre o el Día del Niño.

Estas actividades también implican costos, que son cubiertos en parte gracias a lo recaudado en las ferias.

Asimismo, en situaciones puntuales, la organización brinda ayuda para traslados —por ejemplo, cuando algún bebé debe ser derivado al Hospital Ludovica de La Plata— o colabora con la compra de leches especiales y otras necesidades urgentes.

Cómo sumarse a la propuesta

Desde Grávida invitan no solo a participar de la feria, sino también a involucrarse como voluntarios o colaboradores. Quienes deseen formar parte del equipo pueden asistir a las reuniones mensuales que se realizan el primer miércoles de cada mes, a las 19:00, en la Parroquia San Vicente (ingreso por avenida Colón 950).

También es posible comunicarse al teléfono 2477-616898 o a través de Instagram en la cuenta @ayudavidapergamino.

Un gesto que multiplica

Cada compra en la feria del próximo sábado tendrá un impacto directo en la vida de muchas mujeres y sus hijos. En tiempos donde la solidaridad resulta más necesaria que nunca, la propuesta de Grávida se presenta como una oportunidad concreta para colaborar y ser parte de una red que acompaña, contiene y cuida la vida desde sus comienzos.