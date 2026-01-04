Ultimo paso cumplido: Parcum tiene confirmado el final de obra

El desarrollo del Parque Industrial Tecnológico Mixto Parcum en Pergamino dio un paso clave hacia su consolidación definitiva, luego de certificarse la existencia y el correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de infraestructura previstas en el proyecto aprobado.

De acuerdo a la documentación técnica, en los próximos días se avanzará con la firma del Decreto de Final de Obra, un trámite administrativo que es fundamental y marcará la culminación formal de esta etapa y habilitará plenamente el funcionamiento del predio, que luce en su esplendor y con muchas planificaciones en marcha.

Las obras ejecutadas se ajustan al proyecto oportunamente presentado y aprobado, y las mismas abarcan cada uno de los aspectos estructurales necesarios para garantizar toda la operatividad del parque industrial. En ese marco, se constató el viernes la realización de los pavimentos internos en hormigón, con su correspondiente cordón cuneta, lo que ya permite el acceso seguro y permanente a la totalidad de las unidades privativas que se proyectaron, mejorando la circulación interna y la conectividad del predio.

Asimismo, las autoridades competentes verificaron la ejecución completa de todo el cerramiento perimetral, realizado mediante postes de hormigón armado y tejido de alambre de hierro galvanizado con malla romboidal, lo que garantiza las condiciones adecuadas de seguridad y delimitación del espacio industrial. A esto se suma la concreción de la denominada “Banda de Protección Ambiental”, donde se constataron plantaciones que conforman una cortina forestal en todo el perímetro del agrupamiento, dando cumplimiento a los criterios ambientales previstos y aportando a la integración del parque con el entorno.

En materia de servicios, se encuentra finalizada la red interna de provisión de energía eléctrica, ejecutada en coincidencia con el proyecto aprobado, lo que asegura el abastecimiento necesario para el normal desarrollo de las actividades productivas.

También se encuentra concluido el acceso principal, que incluye el portal de ingreso y una garita destinada a tareas de seguridad y control, un punto clave para la organización y el resguardo del predio.

Expansión permanente en Pergamino

En cuanto al estado edilicio en general, se constató la existencia de las edificaciones correspondientes a las empresas ya instaladas en el parque, lo que da cuenta de un avance concreto en la radicación de actividades productivas y tecnológicas. Estas construcciones reflejan el perfil mixto del emprendimiento, pensado para albergar tanto iniciativas industriales como proyectos vinculados a la innovación y la tecnología.

Parcum fue concebido como un parque mixto, apto para las industrias, empresas logísticas, tecnológicas y de servicios. A la fecha, ya se vendieron alrededor de 60 lotes a más de 50 empresas, lo que ha sido clave para poder financiar y sostener el ritmo de las obras. La mayoría de estas empresas son de Pergamino, lo que refuerza el perfil del parque como motor de desarrollo local.

Entre los casos más emblemáticos figura FasTrack, una firma vinculada a la operación logística de Mercado Libre. Esta empresa adquirió cuatro lotes, un total de 8.000 m², y ya inauguró y puso en funcionamiento la primera etapa de su planificación; y este tipo de inversiones dan cuenta del potencial de Parcum como un nodo productivo y logístico de escala regional.

En estado perfecto

Todas las obras certificadas por las autoridades gubernamental se encuentran ejecutadas sobre la parcela identificada catastralmente como Circunscripción XIV, Parcela 1737f, Partido de Pergamino, de acuerdo al plano aprobado Nº 82-93-2023.

El proyecto del Parque Industrial Tecnológico Mixto “Parcum” fue aprobado mediante la Disposición Previa DISPO-2021-25-GDEBA-DPDIMPCEITGP, lo que le otorga el respaldo normativo correspondiente dentro del marco provincial.

Con la certificación de estas obras y la inminente firma del Decreto de Final de Obra, el Parque Industrial “Parcum” se encamina a cerrar una etapa clave de su desarrollo. Este avance no solo representa un logro administrativo y técnico, sino también un paso estratégico para el fortalecimiento del perfil productivo de Pergamino, al consolidar un espacio destinado a la radicación de empresas, la generación de empleo y el impulso de actividades industriales y tecnológicas en la región.