lunes 22 de diciembre de 2025
    • Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    Integró el cuerpo técnico, como preparador físico, del equipo que se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet de Chile al vencer a Valdivia en la final.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de diciembre de 2025 - 14:47
    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    PABLO ESPER

    El básquetbol pergaminense celebra un logro de jerarquía internacional. Pablo Esper, preparador físico de nuestra ciudad, se consagró el sábado campeón de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile como integrante del cuerpo técnico de Colegio Los Leones de Quilpué, que venció a CD Valdivia por 3 a 1 en la serie final y obtuvo el segundo título de LNB de su historia.

    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur
    Julia Riera durante la premiación tras su triunfo en sets corridos ante Jazmín Ortenzi.

    Julia Riera ganó el torneo de exhibición Camino a Australia

    El elenco quilpueíno selló el campeonato con una contundente victoria de visitante por 85 a 50 en el cuarto juego de las finales, disputado en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy de Valdivia. De esta manera, Los Leones cerraron la serie a su favor tras haber ganado los dos primeros partidos como locales, caer de manera ajustada en el tercer encuentro y dar el golpe definitivo como visitantes, demostrando carácter, solidez y un alto nivel competitivo.

    Un semestre soñado

    Para Pablo Esper, este título representa un nuevo paso destacado en su carrera profesional, siendo parte fundamental de un cuerpo técnico que logró consolidar al equipo a lo largo de toda la temporada. El trabajo físico fue una de las claves del rendimiento sostenido del plantel, que dominó gran parte del campeonato y llegó en óptimas condiciones a las instancias decisivas.

    La consagración en la Liga Nacional no fue un hecho aislado, sino la coronación de un semestre verdaderamente excepcional para Colegio Los Leones que incluyó tres títulos. El equipo cerró el año con una cosecha de resultados que hablan por sí solos: bronce en la Supercopa de Chile, subcampeonato en Libcentro con la Liga de Desarrollo, la obtención de la Copa Chile -título que el club no conseguía desde hacía nueve años-, ganador de la Conferencia Centro de la LNB (3-1 a Colo Colo) y, como broche de oro, la Liga Nacional de Básquetbol.

    En la final de la Liga, Los Leones volvieron a demostrar su fortaleza colectiva. Con un equipo equilibrado en defensa y ataque, dominaron el cuarto juego de principio a fin, con actuaciones individuales destacadas como la de Kiandre Gaddy, figura del encuentro y uno de los pilares del equipo durante toda la temporada.

    La Copa Chile, obtenida en noviembre también ante CD Valdivia y como visitante, ya había marcado el pulso de lo que sería el año para el conjunto felino. Y el título de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile confirma a Colegio Los Leones como uno de los proyectos deportivos más sólidos del país trasandino. Para Pergamino, el logro de Pablo Esper es motivo de orgullo, al formar parte de un cuerpo técnico campeón y protagonista de una de las campañas más exitosas en la historia reciente del básquet chileno.

