La Cooperativa Eléctrica de Pergamino remodeló la Subestación 30 para mejorar el servicio en el radio céntrico

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanzó con trabajos de remodelación integral en la Subestación 30, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Rivadavia, una infraestructura clave para el suministro energético del sector céntrico de la ciudad.

Mejoras permanentes en Pergamino En el marco de estas tareas, se procedió al retiro de los conductores preensamblados que se encontraban adosados a la línea de edificación, los cuales fueron reubicados y montados sobre una nueva columna de hormigón, especialmente instalada para tal fin. De manera complementaria, también se llevó a cabo la remoción de los cables subterráneos que alimentaban esa línea, como parte del proceso de adecuación y modernización del sistema.

Cooperativa Eléctrica de Pergamino Desde la entidad señalaron que estas intervenciones apuntan a optimizar la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, reduciendo riesgos y mejorando el desempeño de la red de distribución. La Subestación 30 abastece a un área aproximada de diez manzanas, por lo que las obras resultan estratégicas para garantizar un suministro más eficiente tanto para vecinos como para comercios de la zona.

Asimismo, destacaron que este tipo de acciones se inscriben dentro de un plan sostenido de actualización de la infraestructura eléctrica urbana, orientado a acompañar el crecimiento de la demanda y a prevenir inconvenientes vinculados al desgaste de las instalaciones.

