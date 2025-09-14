Veinte nuevos residentes se sumaron al Hospital San José y se preparan más adjudicaciones

Son 20 los profesionales que ingresaron tanto en especialidades médicas como no médicas.

Cada 1 de septiembre marca el inicio de una nueva etapa para los hospitales públicos del país: la incorporación de residentes que resultaron seleccionados en el Concurso Unificado. Este 2025 no fue la excepción y el Hospital San José de Pergamino recibió a 20 nuevos profesionales que ya comenzaron a formarse en distintas áreas.

El anuncio se enmarca en la cobertura del 81% de las 2.378 vacantes disponibles en Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. De esa cifra, 1.939 profesionales aprobaron el examen y comenzaron formalmente su carrera hospitalaria.

En Pergamino, la expectativa es que en las próximas adjudicaciones de septiembre y octubre se sumen aún más residentes, cubriendo los lugares que todavía están disponibles.

Martín Villalba , jefe del Servicio de Docencia e Investigación del Hospital San José, celebró la llegada de los nuevos profesionales: “Totalmente, totalmente conformes con esta cantidad inicial de 20 residentes. Lo que esperamos quizás para los próximos actos es más de la parte médica, que quedó bastante vacante”, señaló en diálogo con La Opinión.

Villalba explicó que las residencias no médicas tuvieron un nivel de cobertura muy alto, aunque en el área médica todavía quedan cupos por ocupar. “Ojalá que en estos próximos actos podamos completarlas, sobre todo lo que más nos urge, como está pasando en todos lados: el tema de pediatría, cada vez hay menos pediatras en el país. Así que ojalá podamos tener residentes pediatras en estas próximas adjudicaciones”, expresó.

Cupos ocupados y vacantes

En detalle, los ingresos al Hospital San José fueron los siguientes: Residencias no médicas: se ocuparon los dos cupos de fonoaudiología, los dos de kinesiología, los dos de obstetricia, los dos de psicología clínica, los de terapia ocupacional y trabajo social.

Vacantes: un cupo en Educación para la Salud y dos en Economía (administración y economía hospitalaria).

Residencias médicas: se ocupó un cupo de anestesia, uno de clínica médica (queda otro disponible), uno de ortopedia y traumatología, los dos de psiquiatría y uno de cirugía general (queda otro vacante).

Vacantes: dos cupos en pediatría, uno en neonatología y uno en terapia infantil.

Villalba aclaró que muchos de los aspirantes provienen de fuera de Pergamino y que la difusión en redes sociales es clave: “Yo lo que hago es estimular a las residencias a que mantengan activo su Instagram, que es la forma en que hoy en día se visualiza más la actividad. Esa es la mayor forma de promoción”, sostuvo.

Acto

En un acto, los directores del Hospital San José: Guido Crespi, Luisina Bártoli, Emilio Flaget; además del Director Asociado de Región Sanitaria IV, José Agudo, y el titular del Servicio de Docencia e Investigación, Martín Villalba, recibieron a los nuevos residentes. “El sistema de residencias en lo público no es solamente para su propia formación sino también es una apuesta de sostener y jerarquizarlas desde el Ministerio provincial”, dijo Crespi.

Los residentes ingresantes son: Josefina Monacci, Pablo Cáseres (Anestesiología), Karen Basso (Cirugía General), Camila Dallape (Clínica Médica), María Gobbi (Educ. en y para la Salud), Candela Rudy, Carla Cesino (Fonoaudiología), Camina Giménez, Noralí Pérez (Kinesiología), Ariadna Portillo, Nicole Sosa (Obstetricia), Nicolás Rebert (Traumatología), Candela Vega, María García (Psicología), Cristhian Rodríguez, Caroline Sánchez (Psiquiatría), Antonela Montenegro, Ana Rosti (TO), Mónica Lezcano, Fiorela Spengler (Trabajo Social)

La importancia de la práctica final obligatoria

Otro punto destacado por el jefe de Docencia es la relación entre la práctica final obligatoria (PFO) y el ingreso a las residencias. “Antes de recibirse, la mayoría de las carreras tienen que hacer un paso en terreno. En medicina, ese paso se llama PFO, que dura nueve meses. Nosotros somos sede de PFO y muchos de los estudiantes que hacen esa práctica en el hospital terminan creándose como residentes. Le agarran el gustito a alguna especialidad y hacen el lazo ahí”, explicó Villalba.

En este sentido, el hospital de Pergamino se convierte en un espacio de formación fundamental, no solo para médicos, sino también para estudiantes de otras disciplinas de la salud.

Expectativas a futuro

Con 20 nuevos residentes ya en funciones y varias vacantes aún por cubrir, el Hospital San José se prepara para reforzar su plantel en las próximas adjudicaciones. La apuesta está puesta en especialidades críticas como pediatría, neonatología y clínica médica.

Villalba resumió el espíritu que guía este proceso de incorporación: “Lo más importante es que los residentes tengan una buena experiencia en su práctica final y en sus primeros pasos dentro del hospital. Esa experiencia positiva es la que termina motivándolos a quedarse y desarrollarse en Pergamino”.