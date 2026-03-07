sábado 07 de marzo de 2026
    • En rutas nacionales que atraviesan Pergamino hay ocho radares activos

    Los equipos están homologados y funcionan en diferentes rutas que pasan por Pergamino, de acuerdo a los datos emitidos por organismos de Seguridad Vial.

    7 de marzo de 2026 - 11:26
    Siguen en funcionamiento los radares en el Partido de Pergamino

    De acuerdo a datos proporcionados por organismos de Seguridad Vial, en el Partido de Pergamino se encuentran instalados ocho radares fijos para el control de velocidad, distribuidos estratégicamente en distintos tramos de las rutas nacionales Nº 8 y Nº 188. La información fue dada a conocer en respuesta a las consultas realizadas por automovilistas de la región, quienes habían solicitado precisiones sobre la ubicación y funcionamiento de estos dispositivos.

    Los radares están emplazados a lo largo de la Autopista Pilar Pergamino, sobre la ruta nacional Nº 8, y también sobre la ruta nacional Nº 188, ambas arterias de vital importancia para el tránsito local, regional y nacional. Estos equipos forman parte del sistema de control dispuesto por la Agencia de Seguridad Vial con el objetivo de reducir la velocidad excesiva, una de las principales causas de siniestros viales en el país.

    La consulta realizada a través del portal oficial de la Agencia permitió corroborar la existencia y habilitación de estos dispositivos, que cuentan con su correspondiente número de serie identificatorio —como los radares Nº 301 y 524, entre otros— y que están debidamente homologados según las normativas vigentes.

    Radares fijos y ubicación

    Es importante destacar que se trata exclusivamente de radares fijos, es decir, dispositivos que permanecen instalados de manera permanente en puntos específicos, seleccionados tras estudios técnicos que determinaron su necesidad en función de las características del tránsito y los antecedentes de siniestralidad vial en la zona.

    La presencia de estos radares no solo busca garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos, sino también promover una mayor conciencia vial entre los conductores y reforzar las políticas de prevención de accidentes en el corredor vial que atraviesa Pergamino.

    Seguridad vial en la región

    Con estos ocho radares operativos, el Partido de Pergamino se suma a la red de municipios que implementan controles tecnológicos como herramienta fundamental para mejorar la seguridad en las rutas nacionales. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que la correcta señalización de los dispositivos y la difusión de su ubicación permiten que los conductores puedan adecuar su comportamiento al volante, respetando las normas de tránsito y reduciendo los riesgos en la circulación.

    La medida responde a una creciente demanda de los vecinos de la región, quienes ven en estos controles una respuesta concreta ante la preocupación por los excesos de velocidad y los accidentes viales que, lamentablemente, han tenido presencia en estas rutas a lo largo de los años.

