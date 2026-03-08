Prevención y seguridad vial: Pergamino logró reducir los accidentes de tránsito y los heridos

La Subsecretaría de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad de Pergamino informó que durante febrero de 2026 se registró una importante reducción en la cantidad de siniestros viales y personas lesionadas, tanto en comparación con el mismo mes del año anterior como con el promedio mensual registrado durante 2025. Los datos oficiales reflejan una tendencia positiva que, según remarcaron desde el área, responde al trabajo sostenido que se viene desarrollando en materia de prevención, control y concientización en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las estadísticas elaboradas por esta dependencia municipal, en relación con la cantidad de accidentes, febrero de 2026 mostró una disminución del 13,83 por ciento respecto a febrero de 2025. Si la comparación se realiza con el promedio mensual de siniestros registrados durante el año pasado, la baja alcanza el 32,50 por ciento, lo que representa una mejora significativa en los indicadores vinculados a la seguridad vial .

Este informe también pone el foco en la evolución de las personas lesionadas como consecuencia de estos hechos. En ese sentido, los números muestran una caída aún más marcada: durante febrero de este año se registró un 40,91 por ciento menos de heridos que en el mismo mes de 2025. Para las autoridades municipales, este dato resulta especialmente relevante porque no solo refleja una disminución en la cantidad de los siniestros viales, sino también una reducción en la gravedad de los mismos y en las consecuencias que generan para los vecinos.

El subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, destacó que estos resultados forman parte de una tendencia que comenzó a consolidarse desde el inicio de 2026 y que se sostiene gracias a una política activa en materia de prevención y control.

“Cabe destacar que esta tendencia se mantiene por segundo mes consecutivo, ya que tanto en enero como en febrero se registró una reducción sostenida en los principales indicadores. Esto demuestra la efectividad de las políticas que venimos implementando y del trabajo permanente que realiza el equipo en la calle”, señaló el funcionario.

Desde esta dependencia explicaron que los resultados obtenidos son consecuencia de una estrategia integral que combina diferentes herramientas de intervención. Entre ellas se destacan la intensificación de operativos integrales de control en distintos puntos de la ciudad, los controles de alcoholemia, la verificación del cumplimiento de las normas de tránsito y las campañas de concientización que se desarrollan a través de medios de comunicación y acciones directas con la comunidad.

A estas medidas se suma el análisis permanente de estadísticas y datos vinculados a la siniestralidad, lo que permite identificar los sectores de mayor riesgo y orientar allí los recursos disponibles, tanto en materia de controles como en tareas de prevención.

Seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito

En este sentido, desde la Subsecretaría remarcaron que en Pergamino se viene llevando adelante una política de seguridad vial basada en la planificación, la presencia constante en la vía pública y el trabajo coordinado de todo el equipo de inspectores. El objetivo central es reducir los siniestros y, fundamentalmente, proteger la vida de quienes circulan por calles y avenidas de la ciudad.

“Estos resultados reflejan el compromiso diario de todo el equipo y la decisión de sostener políticas firmes de control y prevención. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero los indicadores muestran que estamos en el camino correcto. Vamos a continuar profundizando este trabajo porque la seguridad vial es una prioridad y una responsabilidad compartida”, agregó Turrini.

El funcionario de la Municipalidad de Pergamino hizo hincapié en la importancia de la participación de la comunidad y del diálogo permanente con los vecinos, ya que muchas de las intervenciones que se realizan surgen a partir de inquietudes, reclamos o comentarios que llegan al área municipal. “Es muy importante el ida y vuelta con los vecinos. El equipo de Tránsito está disponible para escuchar a la ciudadanía y analizar lo que sucede en distintos sectores de la ciudad. Ese intercambio nos permite investigar situaciones puntuales, detectar problemáticas específicas y avanzar con intervenciones en esquinas o sectores que presentan mayores riesgos”, explicó.

Entre todos

En ese marco, desde el Municipio recordaron que la seguridad vial es una construcción colectiva que requiere no solo del trabajo del Estado, sino también del compromiso de cada conductor, motociclista, ciclista y peatón. El respeto por las normas de tránsito, el uso del casco en el caso de los motociclistas, la utilización del cinturón de seguridad y la conducción responsable son factores clave para seguir reduciendo los índices de siniestralidad.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito reafirmaron el compromiso de mantener y fortalecer estas acciones durante los próximos meses, con el objetivo de consolidar la tendencia positiva registrada en el inicio de 2026 y continuar mejorando los indicadores de seguridad vial en Pergamino. El desafío, señalaron, es seguir avanzando en políticas públicas que permitan construir una ciudad más segura para todos quienes transitan diariamente por sus calles.