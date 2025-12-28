domingo 28 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Música joven en la plaza de Ramallo: debut de "La Vanguardia" y cierre de los talleres municipales

    La banda juvenil surgida de un taller municipal de Ramallo se presentó por primera vez en la plaza central de Pérez Millán.

    28 de diciembre de 2025 - 16:33
    “La Vanguardia” debutó en la plaza de Pérez Millán y coronó el cierre de los talleres municipales.

    “La Vanguardia” debutó en la plaza de Pérez Millán y coronó el cierre de los talleres municipales.

    El Norte

    La localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo vivió una jornada cargada de emoción y sentido comunitario con el debut de “La Vanguardia”, una banda juvenil nacida de un taller municipal, que se presentó ante vecinos y familias en la plaza central, en el marco del cierre anual de las actividades culturales impulsadas desde el Municipio.

    Lee además
    El conflicto por el proyecto de instalación de un puerto multimodal en la zona de Costa Pobre sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce de declaraciones entre el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de vecinos y organizaciones sociales, y el empresario Carlos Bauza, titular de la firma impulsora del emprendimiento. 

    Ramallo: Avanza la polémica por el puerto en Costa Pobre y la Justicia mantiene frenadas las obras
    El intendente Mauro Poletti avanzó en la implementación del nuevo Código Tributario Municipal y encendió una fuerte polémica en Ramallo al disponer la puesta en vigencia de una nueva tasa de mantenimiento vial que gravará con un 2% cada litro de combustible .

    Ramallo suma una tasa del 2% al combustible y crece el reclamo por el uso de fondos municipales

    Un cierre y agenda cultural con identidad local

    El encuentro marcó mucho más que la finalización de los talleres municipales del año. La plaza se transformó en un verdadero escenario cultural, donde la música fue protagonista y permitió visibilizar el alcance de las políticas públicas orientadas a la formación artística, la inclusión y la participación juvenil. El debut de “La Vanguardia” fue el punto culminante de una jornada pensada para celebrar el trabajo colectivo y el compromiso sostenido.

    La presentación en vivo permitió que la comunidad conociera el resultado de meses de ensayo, aprendizaje y acompañamiento institucional. Lejos de ser una experiencia aislada, el show dejó en evidencia un proceso de crecimiento constante que comenzó en el aula y hoy empieza a proyectarse hacia nuevos escenarios.

    El origen del proyecto y el rol del taller municipal

    “La Vanguardia” nació a comienzos de 2024 como parte de un taller municipal orientado a brindar herramientas artísticas, generar espacios de contención y promover la inclusión de jóvenes a través de la música. Lo que inicialmente fue un espacio de aprendizaje y encuentro se consolidó con el paso de los meses en un proyecto con identidad propia y objetivos claros.

    La concejal Romina Alejandra Rossi, quien acompañó e impulsó la iniciativa desde sus inicios, expresó su satisfacción por el resultado alcanzado. “Para mí es un orgullo haber trabajado con ellos. La banda empezó este año bajo un proyecto de taller municipal y hoy es un hecho”, afirmó, destacando el compromiso y la dedicación de los integrantes. Sus palabras reflejaron el espíritu de una política cultural que apuesta a generar oportunidades reales y sostenibles.

    Una banda juvenil que mira hacia el futuro

    “La Vanguardia” se distingue por una formación instrumental amplia y una propuesta musical diversa, que combina distintos matices y estilos. El grupo está integrado por Jazmín Gómez en batería; Agustín Muñoz en teclados y guitarra; Benjamín Pistone en teclados; Mia Cardozo en teclados; Daiara Casas en guitarra; y Catalina Roca en teclados y voz principal.

    El público acompañó con aplausos y muestras de apoyo cada interpretación, en una plaza colmada de familias y vecinos. Para muchos, el debut de la banda no sólo simbolizó el cierre de un ciclo, sino también el inicio de una nueva etapa para la cultura local, con jóvenes protagonistas y proyectos que empiezan a trascender el ámbito del taller para convertirse en parte de la identidad de Pérez Millán.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Avanza la polémica por el puerto en Costa Pobre y la Justicia mantiene frenadas las obras

    Ramallo suma una tasa del 2% al combustible y crece el reclamo por el uso de fondos municipales

    Ramallo: Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por irregularidades en un proyecto portuario

    Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Ramallo: Museo Municipal reabrió sus puertas luego de su restauración y volvió a ser un punto cultural clave

    Presupuesto 2026 en Ramallo: sube fuerte el gasto y la oposición denuncia falta de debate

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Dos internos se fugaron este viernes de la Unidad Penitenciaria N°11, donde se encontraban alojados en el pabellón 1

    Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    “La Vanguardia” debutó en la plaza de Pérez Millán y coronó el cierre de los talleres municipales.

    Música joven en la plaza de Ramallo: debut de "La Vanguardia" y cierre de los talleres municipales
    En el marco de las celebraciones navideñas, el Municipio impulsó una propuesta original que combinó identidad local, festejos y solidaridad: el lanzamiento de un pan dulce en lata con diseño inspirado en la ciudad.

    Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

    El Municipio de San Pedro informó que avanza a buen ritmo la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, que se emplazarán al frente del edificio principal y permitirán ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad al sistema de salud pública.

    San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

    La actriz francesa y defensora de los derechos de los animales Brigitte Bardot asiste a un debate contra la caza de focas en el Consejo de Europa en Estrasburgo, este de Francia, el 23 de enero de 1978.

    Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animales, a los 91 años

    El nuevo robo y vandalismo en la Escuela Especial 502 y el CFI de este fin de semana se suma a los sufridos últimamente por una de las instituciones en los últimos días que tiene su antecedente en el quiosco del parque Municipal General San Martín que está ubicado enfrente.

    Nuevos robos y vandalismos en escuelas especiales suman indicios sobre sospechosos residentes en la zona