Música joven en la plaza de Ramallo: debut de "La Vanguardia" y cierre de los talleres municipales

La localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo vivió una jornada cargada de emoción y sentido comunitario con el debut de “La Vanguardia”, una banda juvenil nacida de un taller municipal, que se presentó ante vecinos y familias en la plaza central, en el marco del cierre anual de las actividades culturales impulsadas desde el Municipio.

El encuentro marcó mucho más que la finalización de los talleres municipales del año. La plaza se transformó en un verdadero escenario cultural, donde la música fue protagonista y permitió visibilizar el alcance de las políticas públicas orientadas a la formación artística, la inclusión y la participación juvenil. El debut de “La Vanguardia” fue el punto culminante de una jornada pensada para celebrar el trabajo colectivo y el compromiso sostenido.

La presentación en vivo permitió que la comunidad conociera el resultado de meses de ensayo, aprendizaje y acompañamiento institucional. Lejos de ser una experiencia aislada, el show dejó en evidencia un proceso de crecimiento constante que comenzó en el aula y hoy empieza a proyectarse hacia nuevos escenarios.

“La Vanguardia” nació a comienzos de 2024 como parte de un taller municipal orientado a brindar herramientas artísticas, generar espacios de contención y promover la inclusión de jóvenes a través de la música. Lo que inicialmente fue un espacio de aprendizaje y encuentro se consolidó con el paso de los meses en un proyecto con identidad propia y objetivos claros.

La concejal Romina Alejandra Rossi, quien acompañó e impulsó la iniciativa desde sus inicios, expresó su satisfacción por el resultado alcanzado. “Para mí es un orgullo haber trabajado con ellos. La banda empezó este año bajo un proyecto de taller municipal y hoy es un hecho”, afirmó, destacando el compromiso y la dedicación de los integrantes. Sus palabras reflejaron el espíritu de una política cultural que apuesta a generar oportunidades reales y sostenibles.

Una banda juvenil que mira hacia el futuro

“La Vanguardia” se distingue por una formación instrumental amplia y una propuesta musical diversa, que combina distintos matices y estilos. El grupo está integrado por Jazmín Gómez en batería; Agustín Muñoz en teclados y guitarra; Benjamín Pistone en teclados; Mia Cardozo en teclados; Daiara Casas en guitarra; y Catalina Roca en teclados y voz principal.

El público acompañó con aplausos y muestras de apoyo cada interpretación, en una plaza colmada de familias y vecinos. Para muchos, el debut de la banda no sólo simbolizó el cierre de un ciclo, sino también el inicio de una nueva etapa para la cultura local, con jóvenes protagonistas y proyectos que empiezan a trascender el ámbito del taller para convertirse en parte de la identidad de Pérez Millán.