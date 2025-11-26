La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad

Referentes de distintas dependencias municipales que trabajan en barrio Mastrángelo brindaron detalles de la propuesta La Muni en tu barrio.

Este viernes tendrá lugar la primera edición de La Muni en tu Barrio, una iniciativa que surge del trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio de Pergamino que vienen interviniendo de manera sostenida en barrio Mastrángelo. El objetivo: acercar servicios, visibilizar el trabajo territorial y fortalecer el vínculo entre las instituciones y los vecinos.

En diálogo con LA OPINIÓN, Alejandra –directora del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de exQuinta Mastrángelo–, Ana –trabajadora social del mismo espacio–, Fernanda Lauzzo –directora de Veterinaria y Zoonosis del Municipio– y Patricia –enfermera del CAPS del barrio– coincidieron en la importancia de esta jornada abierta a la comunidad.

“La idea nació de un diagnóstico común entre las instituciones del barrio. Queríamos afianzar los lazos con los vecinos y también ser puente para que otras áreas del Municipio se acerquen”, explicaron.

La actividad se desarrollará este viernes 28, de 10.00 a 13.30, en la plaza del barrio exQuinta Mastrángelo. Allí se dispondrán diversas carpas y puestos con equipos municipales para brindar información, asistencia y servicios gratuitos.

“Es una oportunidad para que los vecinos conozcan todo lo que el Municipio ofrece. Muchas veces estamos presentes en el territorio, pero no todos se enteran o no pueden acercarse. Esta jornada busca justamente eso: estar más cerca”, indicaron desde el CDC.

Gestiones, salud, prevención y asesoramiento

Más de diez áreas municipales participarán de esta primera edición, cada una con propuestas específicas:

*SUBE: reposición de tarjetas, activación de beneficios para jubilados y estudiantes.

*Desarrollo Social: declaración jurada para realizar sin costo el trámite de DNI (por extravío, robo, vencimiento o renovación de 8 y 16 años).

*Dirección de Empleo – Emprender: talleres de manicuría y barbería.

*Salud, prevención y acompañamiento

*Atención Primaria de la Salud: vacunación, controles y prevención.

*Salud Mental: actividades y dinámicas grupales.

*Veterinaria y Zoonosis: vacunación antirrábica, desparasitación, atención básica y charlas de prevención.

*Bromatología: prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

*Saneamiento Ambiental: consejos y medidas de prevención de plagas.

*Infancias, familias y acompañamiento social

*Dirección de la Mujer: asesoramiento y difusión de programas.

*Comisaría de la Mujer: acercamiento de servicios y orientación.

*EDI y EDIA: revinculación de niños y adolescentes con la escuela.

*CDC: muestra de actividades y acompañamiento a las familias.

*Ambiente y espacios públicos

*Actúa en Verde

*Espacios Verdes

*Taller Protegido Pergamino

Cada una de estas dependencias presentará sus servicios y acompañará con información y asistencia personalizada.

Un barrio en crecimiento y un trabajo que se fortalece

El equipo municipal destacó el fuerte crecimiento poblacional de exQuinta Mastrángelo y la importancia de sostener una presencia estatal activa en el territorio. Actualmente, las áreas de Salud y Desarrollo Social realizan un relevamiento conjunto para actualizar los datos demográficos del barrio, cuyos últimos registros corresponden a 2021.

“Ha crecido muchísimo. No solo en el corazón del barrio, sino también hacia la zona de acceso. Y trabajamos para acompañar ese crecimiento con más servicios y mayor presencia territorial”, indicaron.

Además, señalaron que una de las principales necesidades es el acceso a la educación: el barrio no cuenta con una escuela propia y depende de instituciones de Atepam, que ya se encuentran con alta demanda.

Una propuesta que se replicará en otros barrios

Las referentes adelantaron que La Muni en tu Barrio no se limitará a esta zona: la intención es replicar la experiencia en distintos sectores de Pergamino, acercando el Estado a quienes más lo necesitan.

“Esto que parece salud o desarrollo social en realidad es un trabajo conjunto. Cada área con su especificidad, pero todas juntas. Así nos fortalecemos”, concluyeron.