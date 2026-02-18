miércoles 18 de febrero de 2026
    • Barrio Mastrángelo: Más familias se suman al Presupuesto Participativo Pergamino

    La semana pasada se realizó una nueva mesa de diálogo en Barrio Mastrángelo en el marco del Presupuesto Participativo «Ciudadanía en el Centro».

    18 de febrero de 2026 - 13:21
    Este encuentro en Barrio Mastrángelo contó con la participación de numerosas familias que aportaron su mirada sobre las necesidades de la zona y los cambios que les gustaría alcanzar. "La participación de las familias es fundamental para ‘Ciudadanía en el Centro’. Son ellas quienes viven y conocen las prioridades que impactan directamente en el bienestar de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores"

    A través de distintas dinámicas grupales, los participantes pergaminenses tuvieron un rol protagónico y pudieron expresar sus miradas.

    Pergamino impulsa la voz joven en el Presupuesto Participativo en Barrio Mastrángelo
    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    Barrio Mastrángelo

    En Barrio Mastrángelo, las familias compartieron sus ideas y preocupaciones, y juntos comenzamos a transformarlas en desafíos concretos, demostrando el poder de la colaboración para construir soluciones desde la comunidad”, aseguraron los organizadores.

    Durante la mesa de diálogo, se implementó una metodología participativa que facilitó la expresión de ideas y la identificación de soluciones prioritarias para fomentar la vida de los más pequeños del barrio. Este proceso es esencial para empoderar a la ciudadanía y prepararla para la formulación de proyectos que se presentarán a través de la plataforma digital del programa: https://presupuestoparticipativo.pergamino.ar.

    "Ciudadanía en el Centro"

    «Ciudadanía en el Centro» destinará $75.000.000 para la ejecución de los proyectos que la comunidad elija anualmente. La iniciativa se centra en la temática «Desarrollo Social», abarcando subtemáticas clave como: Deportes, Ambiente, Accesibilidad, Educación e Inclusión Social.

    Este proyecto cuenta con el respaldo de una sólida alianza estratégica con la Fundación País Abierto y Digital, enmarcada en el convenio «Hacia un gobierno participativo: promoción de políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana». La colaboración, que incluyó un profundo Análisis de la Brecha Digital de Pergamino junto a la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), es cofinanciada por la Unión Europea y cuenta con el aval académico de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

