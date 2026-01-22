Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo.

Con salida prevista para el 4 de marzo, Mujeres en Viaje presenta una propuesta especialmente diseñada para mujeres mayores de 60 años que buscan viajar con otros tiempos, contención grupal y una mirada distinta del turismo. Mutual del Plata es la agencia que ejecutará esta iniciativa. El destino elegido es Samaná República Dominicana, con ocho noches en un resort cinco estrellas todo incluido y una experiencia que combina descanso, encuentro y disfrute consciente.

“Mujeres en Viaje es un producto mío, un proyecto que se viene gestando desde hace muchos años”, explica Graciela Straccio, profesora de kundalini yoga e impulsora de la iniciativa. La idea nació a partir de su experiencia coordinando retiros femeninos y observando el impacto positivo que genera compartir espacios fuera de la rutina cotidiana, en círculos de mujeres y en contextos de viaje.

Desde ese recorrido surgió la necesidad de ampliar el concepto: no pensar los viajes únicamente como retiros, sino como experiencias turísticas con otra mirada, en destinos elegidos especialmente y con un acompañamiento cercano. “Ir hacia lugares donde podamos hacer una forma de viaje más ampliada, con otra visión”, resume.

Dentro de ese universo aparece Mujeres +60, una propuesta específica pensada para mujeres que, por distintos motivos, no se animan a viajar solas. “Son mujeres que necesitan otros tiempos, otra metodología, y respetar cómo cada una quiere vivir el viaje”, señalaron desde la organización.

La edad, lejos de ser una limitación, se transforma en el eje organizador de una experiencia más tranquila, sin apuros ni traslados constantes. “No vamos a ir de un lugar a otro cada dos noches. Buscamos un destino donde el descanso y el disfrute sean protagonistas”, agregan.

Por qué Samaná, en el Caribe

El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo que otros puntos turísticos del Caribe. Según explicaron desde la organización, se buscó deliberadamente salir de los destinos más masivos como Punta Cana o Bayahíbe.

“Samaná es ideal porque permite descansar, relajarse y disfrutar, pero también conocer, sin exigencias”, explican. El alojamiento será en el Hotel Viva V Samaná by Wyndham, un resort cinco estrellas con modalidad todo incluido, lo que garantiza comodidad, seguridad y libertad para que cada viajera elija cómo vivir sus días.

Mucho más que un viaje turístico

Uno de los diferenciales de Mujeres en Viaje es el acompañamiento previo y durante la experiencia. Antes de partir, el grupo participa de encuentros presenciales donde se realizan dinámicas para conocerse, compartir expectativas y explicar en detalle cómo se vivirá el viaje. El próximo encuentro está previsto para el 5 de febrero y está abierto tanto a mujeres ya inscriptas como a quienes estén evaluando sumarse.

Durante la estadía, hay propuestas opcionales que incluyen juegos, dinámicas grupales, espacios de reflexión y prácticas suaves vinculadas al bienestar.

La mirada está puesta en el llamado turismo de experiencia: vivir el destino desde otro lugar, con más presencia y conciencia, sin perder el disfrute ni el carácter recreativo del viaje.

Una oportunidad para animarse

Desde Mutual del Plata, la gerenta del Departamento de Turismo, Natalia Mastorchio, destaca que esta propuesta responde a una realidad que observan a diario: muchas mujeres solas con ganas de viajar, pero sin animarse. “Tienen las posibilidades, pero no encuentran la oportunidad. Esto viene a cubrir ese espacio”, explica.

La convocatoria ya comenzó a dar sus frutos. “Ya hay un grupo hermoso de mujeres confirmadas, y como pasa siempre, el boca en boca funciona”, señalan desde la organización, invitando a más interesadas a sumarse.

Información clave del viaje

Destino: Samaná, República Dominicana

Salida: 4 de marzo

Duración: 8 noches / 9 días

Costo: 2450 dólares por persona, en base doble

Incluye: Aéreos con Copa Airlines (mochila + carry on), alojamiento en Hotel Viva V Samaná by Wyndham (todo incluido), traslados en destino, asistencia médica

Las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 2477-334728 o acercarse a la oficina de Mutual del Plata, en Echevarría 538, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00