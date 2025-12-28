Variedad para el verano: Pergamino cuenta con 23 natatorios habilitados

Con la llegada de altas temperaturas y el inicio de la temporada estival, el Partido de Pergamino dispone este verano de 23 natatorios que se encuentran debidamente habilitados, lo que representa una oferta amplia y diversa para que los vecinos puedan disfrutar de espacios recreativos en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y cuidado de la salud. Clubes, instituciones deportivas y sociales abren sus piletas al público en un contexto donde el control y la fiscalización municipal cumplen un rol clave para garantizar una temporada sin riesgos.

Desde el Municipio destacaron ayer el trabajo sostenido que se lleva adelante a través del área de Habilitaciones, encargada de verificar que cada natatorio cumpla con todas las normativas vigentes antes de autorizar su funcionamiento. Este proceso incluye la revisión de documentación obligatoria, condiciones estructurales, medidas de seguridad y la correcta señalización de espacios, aspectos fundamentales para prevenir accidentes y asegurar el normal desarrollo de las actividades recreativas.

La habilitación de un natatorio no es un trámite menor ni automático. Por el contrario, se trata de un procedimiento muy riguroso que busca resguardar a quienes asisten diariamente a estos espacios, especialmente durante los meses de mayor concurrencia y en los cuales los pequeños asisten a guarderías y colonias, con profesores, guardavidas y personal en general correctamente capacitados.

Las inspecciones se realizan tanto de manera previa a la apertura como durante el transcurso de la temporada, con controles periódicos que permiten detectar y corregir las eventuales irregularidades.

En este sentido, cobra especial relevancia la tarea del área local de Bromatología, que interviene activamente a través del programa “Clubes Seguros”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar condiciones sanitarias óptimas en los natatorios, con especial atención en la calidad del agua, el uso adecuado de productos químicos y el mantenimiento general de las instalaciones, incluyendo la atención de las cantinas y una manipulación correcta de los alimentos. Los controles incluyen análisis periódicos para verificar los niveles correctos de cloro y pH, factores determinantes para evitar la proliferación de bacterias y otros agentes que puedan afectar la salud de los usuarios.

Este programa “Clubes Seguros” también apunta a generar conciencia y compromiso por parte de las instituciones, promoviendo las buenas prácticas y el cumplimiento de los protocolos que van más allá de la exigencia mínima. Desde el Municipio subrayaron que el trabajo conjunto con los clubes y entidades deportivas resulta clave para sostener estándares elevados de seguridad, entendiendo que la prevención siempre es la mejor herramienta para evitar inconvenientes mayores.

Una gran variedad en Pergamino

La existencia de alrededor de 26 natatorios habilitados en el Partido refleja, además, un esfuerzo compartido entre el Estado local y las instituciones intermedias, que invierten recursos humanos y materiales para ofrecer espacios recreativos de calidad. Para muchas familias pergaminenses, las piletas de clubes y entidades barriales se convierten en una alternativa central para sobrellevar las jornadas de calor intenso, fomentar la actividad física y promover el encuentro social, además de tener una alternativa para las vacaciones sin tener que alejarse de sus casas.

Desde la Comuna recordaron que la habilitación municipal es una garantía para los usuarios y, al mismo tiempo, una responsabilidad para los encargados de cada natatorio; en ese marco, se solicitó a la comunidad que, al momento de concurrir a una pileta, verifique que el establecimiento cuente con la autorización correspondiente y respete las indicaciones del personal a cargo, como así también las normas básicas de convivencia y cuidado del espacio, aunque resaltaron que es tan importante el compromiso de cada entidad que descartan estos pasos dado que las inspecciones son constantes y en caso de problemas, se notifica de inmediato para subsanar esas cuestiones.

Inspecciones y controles

El control permanente, la articulación entre distintas áreas municipales y el compromiso de las instituciones permiten que Pergamino transite una temporada de verano con una oferta recreativa amplia y segura. De esta manera, el Municipio reafirma su rol como garante de la salud pública y la seguridad, acompañando el desarrollo de actividades que forman parte de la vida social y deportiva de la ciudad durante los meses más calurosos del año.