Crisis del transporte: el servicio de colectivo en Pergamino atraviesa una "situación límite"

El sistema de transporte público de pasajeros atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y Pergamino, al igual que el resto de la provincia de Buenos Aires, no escapa a esa realidad ; la empresa La Nueva Perla , encargada del servicio de colectivos en la ciudad, enfrenta hoy un escenario muy complejo que pone en riesgo la continuidad y la calidad de las prestaciones que utilizan a diario ciento de vecinos para ir a trabajar, estudiar, hacer los trámites, asistir a turnos médicos o simplemente trasladarse dentro de la localidad.

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Desde la empresa advirtieron que la situación no responde a una mala administración ni a una problemática local puntual, sino a una serie de factores externos que afectan a todas las prestatarias del interior del país y que, en los últimos meses, se profundizaron hasta niveles críticos.

Uno de los principales problemas tiene que ver con la deuda que mantiene el Estado Nacional por las compensaciones correspondientes a los Atributos Sociales de la tarjeta Sube; actualmente se adeudan los fondos de enero y febrero de 2026, además de pagos pendientes de meses anteriores.

Estos recursos no constituyen un subsidio extraordinario, sino una compensación que es imprescindible para cubrir el costo real de los boletos que se otorgan con descuento o de manera gratuita a distintos sectores de la población tanto en Pergamino como en el resto del país. Son los fondos genuinos que forman parte de la estructura económica de las empresas de transporte.

Todas en la misma situación

La falta de esos pagos provoca un fuerte desfinanciamiento. En el caso de La Nueva Perla, como en el resto de las empresas del interior, la demora en el envío de los fondos genera serias dificultades para afrontar gastos básicos y cotidianos, como el pago de salarios, la compra de combustible, los repuestos, los seguros, el mantenimiento de las unidades y la continuidad de los recorridos.

A esta situación se suma otro golpe muy fuerte para el sector: el aumento permanente del combustible. El gasoil, principal insumo para el funcionamiento de los colectivos, registra incrementos constantes desde hace meses. La Nueva Perla y las restantes firmas tiene a YPF como principal proveedora, por lo que cada actualización en el precio del combustible impacta de manera inmediata sobre los costos operativos.

Sin embargo, esos aumentos no tienen una contraparte en el valor del boleto. Mientras el combustible, repuestos, neumáticos, lubricantes y costos de mantenimiento continúan subiendo, la tarifa permanece muy por debajo de los valores necesarios para cubrir la operación diaria.

En consecuencia, cada colectivo que circula representa un esfuerzo económico cada vez mayor para la empresa. Mantener las frecuencias, sostener las unidades en condiciones y garantizar el servicio diario se vuelve una tarea cada vez más difícil.

Más problemas en el interior de la provincia de Buenos Aires

Otro de los puntos que preocupa es el sostenimiento de los boletos gratuitos y beneficios locales. La Nueva Perla remarca que se trata de derechos importantes, especialmente para jubilados, estudiantes, personas con discapacidad y otros sectores que necesitan asistencia para poder viajar.

No obstante, esos beneficios hoy representan cerca del 18 por ciento del total de los pasajeros mensuales y no cuentan con el respaldo financiero necesario. Es decir, la empresa continúa prestando el servicio y transportando a esos usuarios, pero las compensaciones que deberían cubrir ese costo no llegan o lo hacen con una demora excesiva.

De esta manera, el sistema pierde recursos mes tras mes y se profundiza el desequilibrio económico. Desde el sector sostienen que nadie discute la necesidad de mantener los beneficios, pero advierten que para hacerlo es indispensable que el Estado cumpla con los pagos comprometidos.

La Nueva Perla y el resto

La situación se agrava aún más por la caída sostenida de pasajeros y el crecimiento del transporte irregular. Durante el último año, La Nueva Perla perdió alrededor del 30 por ciento de sus usuarios. Parte de esa merma se explica por la crisis económica, que reduce la cantidad de viajes, pero otra parte importante está vinculada a la competencia desleal de servicios no habilitados.

Desde la empresa señalan que existen formas de transporte alternativas en estos tiempos en la ciudad, tanto con la llegada de UBER como así también quienes se desplazan en motos y bicicletas. “Cada pasajero que deja de utilizar el colectivo implica menos recursos para sostener los recorridos, las frecuencias y las fuentes de trabajo”, dijeron en un comunicado de la Federación que nuclea a las empresas de colectivos del interior del país.

Una situación delicada

En Pergamino, hay vecinos que dependen de los colectivos para movilizarse. Para muchos estudiantes, trabajadores y adultos mayores, no existe otra alternativa de traslado. Por eso, cualquier deterioro en el sistema repercute directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

Desde La Nueva Perla advirtieron que esta problemática ya provocó en otras ciudades del interior la reducción de servicios, la suspensión de frecuencias e incluso la paralización total de algunas líneas. El temor es que, si no hay una respuesta urgente, Pergamino pueda verse afectada por una situación similar.

“No se trata de un trámite administrativo ni de una discusión empresarial. Estamos hablando de la supervivencia del sistema de transporte público", remarcaron desde la compañía.

Un contexto económico complicado

Actualmente, muchas empresas del interior del país ya no logran afrontar el pago de salarios ni el mantenimiento básico de las unidades. El transporte público atraviesa una crisis estructural que amenaza a un servicio esencial del que dependen millones de personas.

En el interior de la Argentina, el colectivo es el único medio de transporte disponible para gran parte de la población y garantiza más de 50 millones de viajes por mes. En ciudades como Pergamino, donde no existen otras alternativas masivas de traslado, el rol de La Nueva Perla resulta fundamental.

Por ese motivo, las empresas pidieron una intervención urgente de las autoridades nacionales y provinciales para encontrar una salida a la crisis. Reclaman que se respeten los contratos vigentes, que se cumpla con la ley y que se regularicen de inmediato las compensaciones adeudadas.

La continuidad del servicio, sostienen, depende de decisiones que deben tomarse ahora. De lo contrario, la crisis del transporte público seguirá profundizándose y los principales perjudicados serán, una vez más, los usuarios que todos los días necesitan del colectivo para poder desarrollar su vida cotidiana.