Comienza la Misión Emaús: jóvenes de la diócesis llegan a San Pedro para anunciar que Jesús vive

EMAÚS es el nombre que lleva esta Misión Juvenil de la Diócesis de San Nicolás que se realiza desde 2017.

Desde este sábado y hasta el viernes 9, la localidad de San Pedro se convierte en el escenario de una experiencia de fe, encuentro y compromiso comunitario con el inicio de la Misión Juvenil Diocesana Emaús, una propuesta impulsada y organizada íntegramente por jóvenes de la Diócesis de San Nicolás , que año tras año recorre distintas ciudades con el objetivo de llevar la Palabra de Dios a cada rincón.

En esta oportunidad, más de 130 jóvenes de toda la diócesis participan de la misión, entre ellos entre 50 y 60 pergaminenses, que se suman con entusiasmo a una iniciativa que sigue creciendo y consolidándose. Las actividades se desarrollan en las parroquias San Roque y San Pablo, donde los misioneros se alojan y organizan su trabajo pastoral durante toda la semana.

En diálogo con LA OPINIÓN, Paz, una de las coordinadoras de la Zona Dos, que comprende al Partido de Pergamino dentro de la diócesis, explica que la misión surge “como una necesidad de los jóvenes de poder misionar nuestra propia diócesis y llegar a otros jóvenes y comunidades”.

Si bien la inquietud comienza a gestarse en 2016, la primera misión se realiza en 2017, año que marca un antes y un después, ya que a partir de esa experiencia toma forma la Pastoral Juvenil Diocesana, integrada y sostenida por jóvenes, que desde entonces tiene una presencia cada vez más activa a lo largo del año.

Organización y trabajo previo

La Misión Emaús no es una experiencia improvisada. Según cuenta Paz, la organización comienza alrededor de seis meses antes, con reuniones periódicas y una división por áreas que permite coordinar cada aspecto del encuentro: logística, actividades, espiritualidad, comunicación y acompañamiento pastoral.

“La misión siempre se realiza en verano, casi siempre a principio de mes, y este año nos toca San Pedro”, señala la coordinadora, destacando el trabajo previo que permite que cada jornada se desarrolle de manera ordenada y con un fuerte sentido comunitario.

Casa por casa en San Pedro

Uno de los pilares fundamentales de Emaús es la misión casa por casa. Cada día, los jóvenes recorren los barrios asignados, visitan hogares, conversan con los vecinos y comparten momentos de escucha, cercanía y oración.

“El objetivo es salir al encuentro del hermano, conocer a la gente del lugar que nos toca misionar y poder compartir con ellos”, explica Paz. A lo largo de la semana también se desarrollan celebraciones litúrgicas, adoración eucarística, talleres y dinámicas con adultos, jóvenes y niños, además de espacios recreativos y una tradicional peña, que fortalece los lazos entre los participantes.

Una Iglesia Católica joven, viva y en salida

EMAÚS es el nombre que lleva esta Misión Juvenil Diocesana, que se sostiene en una consigna clara: mostrar que la Iglesia vive. Inspirados en el pasaje bíblico “no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 20), los jóvenes buscan anunciar que Jesús vive y nos quiere vivos, descubriéndolo en cada persona y en cada encuentro.

“Cada año se suman más jóvenes y eso para nosotros es muy importante como Iglesia y como comunidad”, destaca Paz, remarcando que el verdadero fruto de la misión se percibe luego, en la unidad que se fortalece como diócesis y en el impulso para seguir realizando actividades pastorales durante todo el año.

Con espíritu misionero, alegría y compromiso, Emaús vuelve a ponerse en camino, llevando fe, esperanza y cercanía a San Pedro, en una semana que promete dejar huellas tanto en quienes reciben la misión como en quienes la protagonizan.