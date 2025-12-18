jueves 18 de diciembre de 2025
    Mercedes-Benz Camiones y Buses y Zárate sellan un convenio para impulsar industria y capacitación

    Zárate apunta a fortalecer la inversión productiva, generar empleo y promover la formación laboral, en el marco del futuro Centro Industrial.

    18 de diciembre de 2025 - 12:32
    En el marco de la firma de un convenio de colaboración, autoridades de la Municipalidad de Zárate visitaron el futuro Centro Industrial de Mercedes-Benz Camiones y Buses para conocer los avances finales de obra del complejo que comenzará a operar en 2026.

    En el marco de la firma de un convenio de colaboración, autoridades de la Municipalidad de Zárate visitaron el futuro Centro Industrial de Mercedes-Benz Camiones y Buses para conocer los avances finales de obra del complejo que comenzará a operar en 2026.

    Enlace Crítico

    Autoridades de la Municipalidad de Zárate y directivos de Mercedes-Benz Camiones y Buses firmaron un convenio de colaboración destinado a promover el desarrollo industrial y la capacitación laboral, en el marco de una visita al futuro Centro Industrial que la compañía pondrá en funcionamiento en 2026.

    Un acuerdo estratégico para el desarrollo industrial en Zárate

    El convenio fue suscripto por el intendente Marcelo Matzkin y el presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Raúl Barcesat, con el objetivo de impulsar la inversión productiva, fortalecer el entramado económico local y generar nuevas oportunidades de empleo en la región.

    Capacitación y empleo como ejes del crecimiento productivo

    Durante el acto, Barcesat destacó la importancia de construir valor compartido junto a la comunidad, articulando desarrollo industrial, capacitación y empleo con una visión de largo plazo. En ese sentido, remarcó el acompañamiento del Municipio durante todas las etapas del proyecto.

    El futuro Centro Industrial y su impacto en la comunidad

    Tras la firma, las autoridades recorrieron el complejo donde se instalarán las líneas de producción de camiones Accelo y Atego, chasis de buses OH y OF y la planta de REMAN. El proyecto se enmarca en la estrategia ESG de Daimler Truck, con foco en sustentabilidad, desarrollo humano y gestión responsable.

    Temas
