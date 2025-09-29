Triunfo de Orestes Cáceres y Estefanía Conejera en el Medio Maratón La Merced Pergamino

lunes 29 de septiembre de 2025
    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    29 de septiembre de 2025 - 13:42
    Orestes Cáceres y Estefanía Conejera, los ganadores de una nueva edición del Medio Maratón.

    @atletaspergamino

    @atletaspergamino

    El domingo por la mañana, la ciudad volvió a vibrar con el atletismo. El 22° Medio Maratón La Merced Pergamino, organizado por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), reunió a más de 500 participantes en sus tres distancias (21K, 10K y 3K solidarios), y marcó un nuevo hito al mudar su epicentro al Parque España, con largada y llegada en avenida Alsina y Moreno.

    Un ganador de punta a punta

    El gran protagonista de la jornada fue el colonense Orestes Cáceres, quien dominó la prueba principal de 21.097,5 metros desde el inicio hasta la llegada, imponiéndose con un tiempo de 1h. 13m. 58s. Detrás suyo, el experimentado Nicolás Ternavasio -santafesino de San Vicente, radicado en Pergamino- cruzó la meta en 1h. 15m. 26s., completando una sólida actuación. Ternavasio, actual entrenador del grupo Viajantes Running, ostenta la mejor marca histórica del Medio Maratón, registrada en 2011 (1h. 07m. 45s.) y luego de 14 años volvió a ser parte de esta competencia con una destacada actuación que lo llevó al segundo lugar del podio.

    El tercer lugar fue para el local Luciano Dragi (Team Foster), ganador en 2023 y actual poseedor del récord pergaminense de maratón, que cerró su participación con 1h. 15m. 40s., siendo además el mejor pergaminense clasificado.

    Podio masculino 21K
    Nicolás Ternavasio, Orestes Cáceres y Luciano Dragi, el podio del 22º Medio Maratón La Merced.

    Nicolás Ternavasio, Orestes Cáceres y Luciano Dragi, el podio del 22º Medio Maratón La Merced.

    El Top 5 masculino se completó con los también locales Gabriel Vecino (1h. 18m. 04s.) e Ivo Tapia (1h. 19m. 53s.), que durante la primera mitad del recorrido peleó por el segundo puesto. Otros pergaminenses destacados fueron Matías Sueta (7º-1h. 24m. 57s.) y Ederli Pereira (8°-1h. 25m. 07s.).

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La palabra de Orestes Cáceres, ganador del Medio Maratón La Merced Pergamino."

    Conejera, la mejor entre las damas

    En la rama femenina, la victoria quedó en manos de Estefanía Conejera, oriunda de 9 de Julio, quien cruzó la meta en 1h. 33m. 49s., marcando el ritmo entre las mujeres desde la largada. Segunda fue la pergaminense Mariela Delmas, entrenadora del grupo Hábito Run, con 1h. 41m. 25s., y tercera la juninense Verónica Quiroga (1h. 44m. 28s.).

    El Top 10 femenino tuvo fuerte presencia local, con otras cuatro pergaminenses: Marina Marotte (4ª-1h. 48m. 05s.), María del Rosario Quiroga (5ª-1h. 48m. 28s.), Estefanía Alberico (6ª-1h. 50m. 30s.) y Natalia Silverio (7ª-1h. 50m. 30s.).

    Podio femenino 21K
    Mariela Delmas, Estefanía Conejera y Verónica Quiroga. el podio femenino de los 21K.

    Mariela Delmas, Estefanía Conejera y Verónica Quiroga. el podio femenino de los 21K.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Desde 9 de Julio llegó y se quedó con todo Estefanía Conejera fue la gran ganadora de la general femenina del Medio Maratón La Merced Pergamino Escuchá la palabra de la campeona, que se llevó los aplausos y el podio en una jornada inolvidable "

    Resultados de los 10K

    En la prueba de 10 kilómetros, el más veloz fue Emmanuel Cazaia, de San Andrés de Giles, quien ganó con un tiempo de 36m. 54s. Lo escoltaron el pergaminense Mariano García (37m. 50s.), entrenador del Control G Running, y Víctor Cotrón, de Los Toldos (38m. 02s.). Y entre las damas, la victoria fue para Carolina Loreto, de Gonnet, con 46m. 44s. Segunda finalizó la local Lucía Porrazzo (47m. 48s.) y tercera, también de Pergamino, Emilse Quinteros (49m. 40s.).

    Un evento que trasciende

    Más allá de lo competitivo, el Medio Maratón La Merced reafirmó su condición de evento social y comunitario. La prueba de integración de 3K, a total beneficio de la Granja San Camilo, convocó a familias, caminantes, y grupos de entrenamiento, fortaleciendo el vínculo entre deporte, solidaridad e inclusión. Con más de dos décadas de trayectoria, el evento continúa escribiendo su historia. Pergamino respondió con entusiasmo a una jornada de deporte, esfuerzo y comunidad.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El domingo por la mañana, la ciudad volvió a vibrar con el atletismo. El 22° Medio Maratón La Merced Pergamino, organizado por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), reunió a más de 500 participantes en sus tres distancias (21K, 10K y 3K solidarios), y marcó un nuevo hito al mudar su epicentro al Parque España, con largada y llegada en avenida Alsina y Moreno. Nota completa en www.laopinionline.ar #deportes #triunfo #maraton"

