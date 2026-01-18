Mauro García: "Tenemos los pilotos, los autos y la gente para ser protagonistas"

Mauro García durante la entrevista en el programa Fuera de Página de La Opinión Play.

Con la mira puesta en el arranque del campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional , el equipo MG-C Pergamino transita semanas de intensa actividad en su taller, trabajando contrarreloj para llegar de la mejor manera a la primera fecha del calendario, que se disputará el 8 de febrero en el autódromo Ciudad de Paraná.

Bicampeón de la categoría -con Jonatan Castellano en 2022 y Leonel Pernía en 2023-, la escuadra dirigida por Mauro García vuelve a ilusionarse con ser protagonista y pelear nuevamente por el título. En una entrevista brindada al programa Fuera de Página , que se emite por La Opinión Play y FM 105.1 , abrió las puertas del presente del equipo y detalló los proyectos deportivos, técnicos y humanos con los que el MG-C Pergamino afrontará una temporada que se presenta altamente competitiva.

“Estamos trabajando a las corridas para llegar de la mejor manera a la primera fecha. El principal foco está puesto en la construcción de un nuevo auto para Leonel Pernía” , explicó, en referencia al Ford Focus que el equipo se encuentra armando desde cero y que marcará una nueva etapa para el piloto tandilense.

El levantamiento de la sanción que mantuvo a Leonel Pernía fuera de competencia durante 2025 fue un punto de inflexión para la estructura pergaminense. “Por suerte se le levantó la sanción y ya puede correr en todas las categorías que fiscaliza la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera). Para nosotros fue un alivio, un desahogo de ese mal trago. Así que estamos metiéndole de vuelta para adelante” , expresó el titular del equipo.

García recordó además el camino recorrido por el MG-C Pergamino en los últimos años y el crecimiento sostenido que llevó al equipo a lo más alto del Turismo Nacional: “Casualmente me salió un recuerdo de una nota de LA OPINION donde decía que la tercera era la vencida, cuando todavía no teníamos ningún campeonato. Ya metimos dos y ahora vamos a trabajar para lograr el tercero”.

LA NOTA COMPLETA EN FUERA DE PAGINA

Embed

Tres autos en pista en Paraná

El objetivo inmediato del equipo es presentar tres autos en la fecha que abrirá el campeonato. En ese sentido, García explicó que Leonel Pernía comenzará la temporada con un Honda Civic (el que manejó Matías Muñoz Marchesi en cuatro carreras en 2025), mientras se terminan los trabajos del Focus nuevo. “La suspensión se le levantó muy sobre fin de año y los tiempos son cortos. Queremos hacer las cosas bien y entregar un auto competitivo. La idea es que ‘Leo’ (Pernía) arranque la primera carrera con el Honda y, con suerte, en la segunda ya estar debutando con el auto nuevo”.

Taller MG-C El equipo MG-C Pergamino trabaja a fondo para estar en Paraná con tres autos. MG-C PERGAMINO

El Ford Focus que utilizó Pernía hasta su sanción será conducido por el uruguayo Mauricio Lambiris, el otro nombre fuerte que tendrá el MG-C en 2026. “Mauricio también va a ser un abanderado del equipo y tenemos mucha fe para poder pelear el campeonato”, remarcó.

El tercer auto será un Chevrolet Cruze, exJonatan Castellano, que estará en manos de Leandro González, joven piloto proveniente del TC Pista Mouras. “Es un chico muy interesado en el equipo y en la Clase 3. Para nosotros es buenísimo poder ayudarlo a crecer rápido dentro de la categoría y transmitirle la experiencia que tenemos”, sostuvo.

Incluso, el responsable del equipo adelantó que hay un cuarto auto en el taller ubicado en avenida Barrancas del Paraná: “Tengo un Honda más que hoy es ‘donante’ de elementos. Cuando terminemos este auto nuevo, va a ser el cuarto, así que capaz que en la segunda o tercera carrera podamos ir con cuatro autos”.

García resumió la fortaleza del MG-C Pergamino: “Tenemos los pilotos, los autos y la gente para ser protagonistas. Después, obviamente, el automovilismo a veces es ingrato, pero creo que a nosotros nos ha devuelto con creces todo lo que elaboramos en el taller así que ojalá que a fin de año nos encontremos para hablar sobre algún festejo”.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: "El MG-C Pergamino pone motores en marcha para el 2026. Mauro García, titular del equipo bicampeón de la Clase 3 del Turismo Nacional, visitó el estudio para contar cómo se preparan de cara al inicio del campeonato el próximo 8 de febrero en Paraná. El equipo de nuestra ciudad busca volver a lo más alto del podio con la potencia que lo caracteriza. #FueraDePágina, lunes a viernes, de 10 a 12, en La Opinión Play. #TurismoNacional #MGCPergamino #Automovilismo #LaOpinionPlay" View this post on Instagram

Un 2026 para ir por todo

Al analizar la temporada pasada, García reconoció que fue un año atípico, con muchos cambios obligados. “Fue un año distinto, con complicaciones y cambios de pilotos, pero lo terminamos bien. Todos los pilotos que pasaron por el equipo se fueron conformes. La mayoría se bajó por falta de presupuesto, no por falta de resultados”, señaló.

En ese sentido, destacó que el equipo siempre mantuvo un alto nivel técnico: “Eso es lo que nos motiva. Hoy queremos demostrarlo sumando más puntos que todos en el 2026 y ganando el campeonato”.

Un TN cada vez más exigente

García también se refirió al contexto general del Turismo Nacional, que promete una temporada de altísimo nivel. “Todos arrancan con aspiraciones. Se suman nombres muy fuertes como Emiliano Spataro; y están Agustín Canapino, Julián Santero (campeón 2025), Alfonso Domenech. Eso es lo lindo del TN: no hay un solo candidato”, analizó.

Y agregó: “No creo que haya un piloto o un equipo que sobresalga mucho. El que haga mejor las cosas va a ser candidato. A veces la suerte influye, pero con tantos pilotos de nivel, cualquier detalle te puede sacar del pelotón”.

“100% enfocado en mi equipo”

En el plano personal, Mauro García confirmó que decidió dejar de lado otros compromisos para enfocarse plenamente en MG-C Pergamino y su familia. “Tuve ofrecimientos para seguir en Turismo Carretera (en 2025 trabajó con Jonatan Castellano), pero no me daban los tiempos. Quiero estar 100% enfocado en mi equipo y también acompañar a mi hijo, que está empezando en el karting. La vida pasa y no quiero descuidar a la familia”.

Sobre el cierre, dejó una reflexión que resume la filosofía del equipo MG-C Pergamino: “Messi es el mejor del mundo y practica. Favaloro estudió en la misma facultad que todos y fue el mejor. Hay que trabajar siempre para tratar de serlo. No digo que lo seamos, pero sí trabajamos para eso”.

Con el taller a pleno, temperaturas extremas, cámaras de televisión registrando el proceso de armado del nuevo Ford Focus y un grupo humano comprometido, el MG-C Pergamino vuelve a ponerse en marcha con un objetivo claro: seguir llevando el nombre de la ciudad a lo más alto del automovilismo nacional. El semáforo está a punto de ponerse en verde.