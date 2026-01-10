Matías Bisi: "Lograr el título fue algo hermoso, que siempre soñé"

El campeón 2025 del TC 4000 Bonaerense de la Fedenor, Matías Bisi , se alzó con el título tras una temporada excepcional donde consiguió dos victorias en pista. En diálogo con LA OPINION , el piloto pergaminense relató su camino al campeonato.

Su Chevrolet, preparado meticulosamente por Juanci Ghiggeri y potenciado en el chasis por el experimentado Fernando “Pichi” Iglesias de San Pedro, fue la máquina que lo llevó a la gloria. Ahora, con el Nº 1 en el lateral, Bisi se encuentra analizando el futuro y el esfuerzo necesario para intentar defender su corona este año.

El piloto de nuestra ciudad explicó sus sensaciones de la definición que llegó en la última fecha del año en el circuito El Costanero de Arrecifes: “Fue una carrera muy dura. Tuvimos inconvenientes el viernes por un error propio, falta de experiencia. Después, el sábado no pudimos girar, salimos directamente a clasificar. Y la final fue durísima porque es cuando parece que el auto hace todos los ruidos, pasan un montón de cosas que sinceramente pasa por la cabeza de uno no es problema del auto, sino es que el problema es uno, pero fue algo muy lindo después cuando se terminó, lo que se logró es algo que uno todavía no cae, es inexplicable la sensación".

El piloto de nuestra ciudad ya había estado muy cerca de lograr la corona en 2024 pero no pudo ser, sin embargo el año pasado tuvo una nueva chance y no la desaprovechó: "En 2024 llegamos con chances de campeonato en nuestro primer año en el automovilismo pero yo no tenía experiencia, y no se pudo lograr. Pero había podido lograr mi primera victoria, que fue maravilloso, y ahí nos ilusionamos un poco. Luego fuimos a San Nicolás y volvimos a ganar. Entonces terminamos el año con las chances matemáticas, pero era complicado salir campeón. Y el 2025 lo encaramos de una manera distinta, ya con esa ilusión y se trabajó mucho para poder lograr el campeonato pero gracias a Dios se nos pudo dar".

Juanci Ghiggeri y “Pichi” Iglesias, fundamentales

Matías puso todo en la pista, pero sin dudas sus preparadores le brindaron un auto muy competitivo a lo largo de todo el año: “Cuando era el acompañante de mi papá (Gustavo Bisi), tuve la gran suerte de conocer a Fernando ‘Pichi’ Iglesias, que hoy es mi chasista, y él fue el que me aconsejó en todo momento, entonces eso te hace todo mucho más fácil arriba de un auto, tener gente con tanta experiencia. “Pichi” corrió muchos años en el Turismo Carretera y sin dudas él y su hijo, el ‘Morro’, son mis grandes maestros, entonces arriba de un auto ellos te simplifica mucho las cosas.

“Y la verdad que lo de Juanci Ghiggeri y toda su familia fue fundamental. Son apasionados del automovilismo. Siempre destaco lo de Juan que tiene una capacidad que es terrible, como desarrolla los motores y la pasión y las horas que le mete adentro del taller junto con los chicos. Sin duda él es un apasionado de esto y tengo el privilegio de estar junto con ellos”.

Del incendio al campeonato

El auto con el que Matías Bisi logró el campeonato tiene una historia detrás, que el propio piloto contó: “Pudimos comprar el auto hace unos años y cuando iba a debutar se prendió fuego el taller de Juanci, justo estaba ahí y no quedó nada, no quedó nada del taller y el auto se quemó también íntegro. Por suerte ni a Juanci ni a los chicos les pasó nada, pero fue un golpe realmente muy duro. Pero entre los dos supimos llevar ese momento difícil. Fue un camino duro, pero no bajamos los brazos, nos tomó un año recuperarnos con el apoyo de mucha gente, de nuestra familia que hace un sacrificio enorme. Recuerdo que íbamos a hacer el debut en Arrecifes, nos faltaban 20 días para debutar. Cuando vi el auto, realmente fue tristísimo. Pero nos supimos levantar en ese momento tan difícil. Mucha gente decía que el auto no servía más, pero pasamos ese trago amargo y después vino toda la felicidad. Costó muchísimo trabajo y gracias a Dios pudimos cumplir el sueño”.

Agradecimientos

En el final de la entrevista, Matías Bisi agradeció a todos lo que hicieron posible la obtención del título: “Quiero agradecer enormemente el apoyo a Juanci Ghiggeri y toda su familia, a ‘Pichi’ Iglesias, a la gente de San Pedro, a mi familia, a mis hermanos, a todos los sponsors, amigos, que me dan una mano incansable. Gracias a todos ellos pude cumplir este sueño que se me dio gracias a Dios y a todos ellos”.