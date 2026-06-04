Paula Bustos pide la intervención del Hospital San José de Pergamino y exige respuestas urgentes

Paula Bustos reiteró su disposición para acompañar a los profesionales que atraviesan el conflicto y reclamó medidas urgentes.

La crisis que atraviesa el Hospital San José sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La diputada bonaerense Paula Bustos presentó una declaración en la que solicita la intervención del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, ante el agravamiento de la situación que afecta al principal centro de salud público de Pergamino .

La legisladora sostuvo que las respuestas no pueden seguir demorándose mientras continúan las renuncias de profesionales y se profundizan los problemas para cubrir servicios esenciales.

“Ya estamos en una situación en la que alguien se tiene que hacer cargo. Es un problema que hay que solucionarlo ya”, afirmó Bustos, quien aseguró que la problemática excedió los tiempos de la discusión legislativa y requiere decisiones inmediatas.

Según explicó, desde que la filial Pergamino de la Sociedad Argentina de Pediatría hizo público el conflicto, presentó una declaración de preocupación y un pedido de informes en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, remarcó que la falta de respuestas y el empeoramiento del escenario la llevaron a reclamar una intervención directa del Ministerio de Salud.

“Los médicos están sumamente preocupados, hay guardias que no se están cubriendo y cada vez la situación es peor”, sostuvo.

LA ENTREVISTA COMPLETA A PAULA BUSTOS

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Una crisis que no deja de profundizarse

El reclamo de Bustos se produce en un contexto cada vez más delicado para el Hospital San José. Desde que el conflicto salió a la luz pública, ya se concretaron varias renuncias de profesionales, entre ellas las de tres pediatras y un cirujano.

La diputada advirtió que el problema se vuelve especialmente preocupante por la época del año, marcada por el aumento de enfermedades respiratorias en niños.

“¿Qué va a pasar si no hay médicos? Estamos en una situación donde los chicos se enferman más y a veces no hay profesionales para cubrir las guardias. Necesitamos que esto se resuelva sí o sí”, expresó.

La falta de recursos humanos también impactó en la imposibilidad de poner en funcionamiento este año el consultorio IRAB, un dispositivo provincial destinado a la atención de infecciones respiratorias agudas que históricamente contribuía a descomprimir la demanda en las guardias pediátricas.

“Hay una falla en la gestión”

Durante la entrevista, Bustos fue especialmente crítica con la conducción administrativa del hospital y consideró que el conflicto tiene causas estructurales vinculadas a la gestión. “Acá hay una falla en la gestión. Esto es un problema estructural de fondo y hay responsables”, manifestó.

En ese sentido, señaló que recibió mensajes de personas vinculadas a la conducción del hospital y cuestionó que no se estén priorizando las soluciones a los problemas que denuncian los profesionales. “En vez de ocuparse del problema que está viviendo hoy el hospital, deberían estar explicando cómo se va a resolver esta situación y dialogando con los médicos”, afirmó.

La legisladora también puso en duda algunos argumentos vinculados a restricciones presupuestarias. “Dicen que no hay plata, pero hace pocos días incorporaron dos directores nuevos. Entonces, para una cosa sí hay recursos y para otra no”, cuestionó.

Pedido de explicaciones y apoyo a los profesionales

Además de reclamar la intervención ministerial, Bustos insistió en la necesidad de conocer con precisión la situación administrativa y laboral dentro del hospital, motivo por el cual impulsó un pedido de informes en la Legislatura.

La diputada remarcó que los fundamentos de sus presentaciones se apoyan en los testimonios de los propios trabajadores de la salud, quienes vienen denunciando sobrecarga laboral, vacantes sin cubrir y situaciones de maltrato. “Los médicos son los que realmente le ponen el hombro a toda esta situación y hoy no tienen respuestas”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su disposición para acompañar a los profesionales que atraviesan el conflicto y volvió a reclamar medidas urgentes.

“Esto ya no da para más. Si los responsables no pueden resolverlo, alguien tiene que intervenir para encontrar una salida antes de que la situación sea irreversible”, concluyó.