Violencia de género: El Punto Violeta de Pergamino acercará asesoramiento a barrios y pueblos

Quedó establecido el cronograma de la visita del Punto Violeta en los barrios y en los pueblos de Pergamino.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, Pergamino renueva su compromiso con la prevención y el abordaje de la violencia de género a través de distintas acciones que buscan fortalecer la presencia institucional en el territorio y acercar herramientas de acompañamiento a mujeres y familias de todo el Partido de Pergamino .

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En ese marco, la Dirección de la Mujer presentó el programa Punto Violeta en tu pueblo y Punto Violeta en tu barrio, una propuesta que permitirá que profesionales del área municipal se trasladen periódicamente a localidades y barrios para brindar asesoramiento, orientación y asistencia en situaciones vinculadas a la violencia de género.

La iniciativa surge con el objetivo de acercar el Estado a quienes muchas veces encuentran dificultades para trasladarse hasta las oficinas centrales o necesitan un espacio de consulta más cercano a su realidad cotidiana. La presencia periódica de equipos especializados permitirá fortalecer los canales de acceso a la información, la contención y el acompañamiento, generando además una mayor cercanía con las comunidades.

Desde la Dirección remarcan la importancia de trabajar en territorio, escuchando de primera mano las necesidades, inquietudes y problemáticas que atraviesan las mujeres de cada barrio y localidad. La propuesta apunta no sólo a intervenir ante situaciones de violencia ya existentes, sino también a promover la prevención, la difusión de derechos y la construcción de redes comunitarias de apoyo.

El Punto Violeta llega a los pueblos

Según el cronograma establecido, los primeros martes de cada mes el equipo de la Dirección de Asistencia a la Mujer estará presente en El Socorro, donde brindará asesoramiento de 9:00 a 11:00 en la delegación local. Ese mismo día, el servicio continuará en Manuel Ocampo, de 11:30 a 13:30, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario.

Los segundos martes de cada mes, la atención se trasladará a Urquiza. Allí las consultas podrán realizarse de 10:00 a 12:00 en la delegación.

Por su parte, los terceros martes del mes el Punto Violeta estará en Guerrico, de 9:00 a 11:00 en el Centro de Jubilados, mientras que de 11:30 a 13:30 funcionará en el Centro de Desarrollo Comunitario de Acevedo.

Presencia también en los barrios

La propuesta contempla además un esquema de atención mensual en distintos sectores de la ciudad.

Los primeros viernes de cada mes el asesoramiento tendrá lugar en el barrio José Hernández, en Colodrero 1449, de 10:00 a 12:00.

Los segundos viernes será el turno del barrio Güemes, donde la atención se desarrollará en el edificio Nido de calle Bombero Esquivel 2105, también de 10:00 a 12:00.

En tanto, los terceros viernes de cada mes el Punto Violeta funcionará en el Centro Integrador Municipal de la ex Quinta Mastrángelo, ubicado en San Martín y Calle 3, en el mismo horario.

Finalmente, los cuartos viernes del mes el servicio llegará al barrio Newbery, en el espacio Clickeados de Chacabuco 1100, de 10:00 a 12:00.

La creación de este esquema de trabajo permanente representa un paso importante en la descentralización de las políticas de género, permitiendo que el acompañamiento llegue a más personas y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y la comunidad.