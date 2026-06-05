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    Pergamino se viste de cultura: espectáculos, muestras y actividades para toda la familia

    Pergamino ofrece una variada programación cultural para todos los gustos este fin de semana en diversos espacios.

    Por Néstor Suárez
    5 de junio de 2026 - 12:21
    Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos.

    Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos.

    El primer fin de semana de agosto llega con una amplia agenda de actividades culturales en Pergamino y la región. La programación incluye la inauguración de la muestra Obraje en la galería ArteMás, nuevos estrenos cinematográficos en Cinema Pergamino, noches de folklore, tango y rock en distintos escenarios de la ciudad, y la presentación del primer libro de poemas de Zulma Martini en El Yerta Club Cultural.

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    La oferta también contempla espectáculos teatrales para adultos, propuestas infantiles, tributos musicales, encuentros de tango y la continuidad de visitas a museos y espacios patrimoniales como el Museo Héroes de Malvinas, la Casa Natal de Arturo Illia, el Museo Municipal y el Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez. Una nutrida cartelera que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del arte, la música, la literatura y la historia durante todo el fin de semana.

    Galería ArteMás

    Obraje

    Este viernes en la galería ArteMás se habilitará Obraje, una muestra de los artistas locales Miguel Vecino y Paulo Scarlato que propone un recorrido por obras, objetos y piezas concebidas como procesos abiertos, en permanente construcción y reflexión.

    Echevarría 555 a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

    Cinema Pergamino

    Dos estrenos

    Este viernes Cinema Pergamino se estrenan las películas “Amos del Universo” y “Scary Movie 6”. Continúa Backrooms, vuelve “Michael” por pedido del público y se anuncia una función especial de avant premier de El día de la revelación.

    Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

    El Yerta Club Cultural

    Folklore, tango y literatura

    El Yerta Club Cultural anuncia las propuestas para este fin de semana. Este viernes se presenta el folklorista local Zoilo Bartolo. Participarán músicos invitados (Anticipada $8000). El sábado se presentan Alejo Vecerrica y Renzo Bover con la propuesta Ranchada de los Argentinos, clásicos del tango. Abren la noche Gala Anzotegui y Juano Caprioti (Anticipada $12000). El domingo la autora Zulma Martini presentará su primer poemario titulado Astillada en pétalos, con música, danza, pintura y cosas ricas. (Entrada libre y gratuita).

    Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Bufet 88 bailable

    Música y baile

    Este viernes y el sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta la banda Bataclana y como invitada estará Ahijuna. El sábado animará la noche la Agrupación Amparos. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

    Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

    Don Pedro con Espinas

    Esquivando charcos

    Este sábado se presenta en Don Pedro con Espinas la banda Esquivando charcos con un tributo a La Renga.

    Alvear y el arroyo, a las 23:00. Instagram: @esquivandocharcospergamino

    Casa de la Cultura

    El explorador

    Este domingo llega a la Casa de la Cultura el espectáculo El explorador, “un nuevo show infantil que divierte a niños y papis”, protagonizado por Rodrigo Esmella en el rol del explorador.

    General Paz 600 a las 16:00. Entradas en Passline.com

    Ritmo Club Resto Bar

    Keke Conte, Natalia Orlandi y Club de Tango

    Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: el viernes vuelve Keke Conte con su propuesta de rock y algo más (entrada $7000). El sábado se presenta Naty Orlando (entrada $7000). El domingo se desarrollará El Club del Tango con músicos y cantantes en vivo.

    Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30; sábado a las 21:00; domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000.

    Habemus Theatrum

    La furia de Hércules y Potestad

    Dos noches de teatro en Habemus Theatrum. Este sábado llega La Furia de Hércules contada por Juan Tapia. Mitología narrada para adultos. El domingo la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Pergamino invitan a la función de Potestad de Eduardo “Tato” Pavlovsky, dirigida por Mariale Barile y protagonizada por Marcelo Pascale y Julia Monti.

    Jujuy 227, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Anticipadas: 2477 451467.

    Espacio GAE

    Doctor Streamer

    Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

    Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104. La última función será el próximo 14.

    Museo Héroes de Malvinas

    Visita

    El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

    Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Avenida Jáuregui y Becerra.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

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