Cinema Pergamino renueva su cartelera con el estreno de Amos del Universo y Scary Movie 6

Los protagonistas originales de Scary Movie regresan con una nueva y desopilante parodia del cine de terror.

Nicholas Galitzine y Jared Leto encabezan el elenco de la nueva versión de Amos del Universo, que se estrena este viernes en Cinema Pergamino.

Cinema Pergamino presenta una semana cargada de novedades para todos los gustos, con dos importantes estrenos que prometen atraer tanto a los fanáticos de la acción y la fantasía como a los seguidores de la comedia. La nueva versión de Amos del Universo , basada en la emblemática historia de He-Man y Skeletor, y Scary Movie 6 , que marca el regreso de una de las franquicias más exitosas de la parodia cinematográfica, encabezan la renovada programación.

Además, continúa en cartel Backrooms , mientras que Michael regresará durante el fin de semana a pedido del público. A su vez, la sala anunció para el miércoles 10 una función de avant premier de El día de la revelación , una de las producciones más esperadas de la temporada.

La nueva versión de Amos del Universo desembarca este viernes en Cinema Pergamino con un elenco de figuras internacionales encabezado por Nicholas Galitzine y Jared Leto.

La producción, dirigida por Travis Knight, presenta una renovada versión de la clásica saga basada en la popular línea de juguetes y la serie animada que marcó a millones de niños alrededor del mundo. En esta oportunidad, la historia seguirá el regreso del Príncipe Adam a Eternia, donde deberá enfrentar nuevamente a su eterno enemigo, Skeletor, en una batalla decisiva por el destino del reino.

El papel de Adam y su alter ego He-Man estará a cargo del actor británico Nicholas Galitzine, mientras que el temible Skeletor será interpretado por Jared Leto. El reparto también incluye a reconocidas figuras de Hollywood como Idris Elba, quien dará vida a Duncan (Man-At-Arms), Camila Mendes como Teela y Alison Brie en un rol destacado dentro de la trama.

La película propone una reimaginación de la franquicia clásica con una estética más realista y contemporánea. Según destacó la revista especializada Entertainment Weekly, la producción sobresale por su elaborado diseño de vestuario, el detallado trabajo visual en los personajes y una recreación ambiciosa del universo de Eternia.

Además de mantener la esencia de la fantasía heroica que convirtió a He-Man en un fenómeno cultural, el filme incorpora escenas de acción de gran escala, armaduras cuidadosamente diseñadas y una narrativa orientada a conectar con el público actual sin perder los elementos que hicieron famosa a la saga original

Sinopsis: Un niño de diez años, el príncipe Adam, se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam es transportado de vuelta al espacio para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el Príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo.

Dirección: Travis Knight. Actores principales: Morena Baccarin, Idris Elba, Alison Brie, Jared Leto, Camila Mendes, Nicholas Galitzine. Género: fantasía, comic, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 142 minutos. Calificación: Apta para todo público.

Scary Movie 6

Embed - SCARY MOVIE 6 Tráiler Español Latino Oficial (2026)

Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo. Nada es sagrado. Ningún tropo sobrevive. Cada línea se cruza. Los Wayans están de vuelta para cancelar la Cultura de la Cancelación.

Dirección: Michael Tiddes. Actores principales: Chris Elliott, Regina Hall, Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans. Género: terror, comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 96 minutos. Calificación: Apta para mayores de 16 años.