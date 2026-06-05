viernes 05 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con el estreno de Amos del Universo y Scary Movie 6

    La esperada adaptación de He-Man y el regreso de la popular saga de comedia y terror llegan este viernes a Cinema Pergamino.

    5 de junio de 2026 - 13:29
    Nicholas Galitzine y Jared Leto encabezan el elenco de la nueva versión de Amos del Universo, que se estrena este viernes en Cinema Pergamino.

    Nicholas Galitzine y Jared Leto encabezan el elenco de la nueva versión de Amos del Universo, que se estrena este viernes en Cinema Pergamino.

    PRENSA
    Los protagonistas originales de Scary Movie regresan con una nueva y desopilante parodia del cine de terror.

    Los protagonistas originales de Scary Movie regresan con una nueva y desopilante parodia del cine de terror.

    PRENSA

    Cinema Pergamino presenta una semana cargada de novedades para todos los gustos, con dos importantes estrenos que prometen atraer tanto a los fanáticos de la acción y la fantasía como a los seguidores de la comedia. La nueva versión de Amos del Universo, basada en la emblemática historia de He-Man y Skeletor, y Scary Movie 6, que marca el regreso de una de las franquicias más exitosas de la parodia cinematográfica, encabezan la renovada programación.

    Lee además
    Backrooms: sin salida lleva al cine el fenómeno viral de los Backrooms con una propuesta de horror psicológico ambientada en un inquietante laberinto de oficinas infinitas. video
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino estrena Backrooms: sin salida, el fenómeno de terror psicológico que nació en internet
    Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se viste de cultura: espectáculos, muestras y actividades para toda la familia

    Además, continúa en cartel Backrooms, mientras que Michael regresará durante el fin de semana a pedido del público. A su vez, la sala anunció para el miércoles 10 una función de avant premier de El día de la revelación, una de las producciones más esperadas de la temporada.

    Amos del universo

    Embed - Amos del Universo | Tráiler Internacional (Doblado)

    La nueva versión de Amos del Universo desembarca este viernes en Cinema Pergamino con un elenco de figuras internacionales encabezado por Nicholas Galitzine y Jared Leto.

    La producción, dirigida por Travis Knight, presenta una renovada versión de la clásica saga basada en la popular línea de juguetes y la serie animada que marcó a millones de niños alrededor del mundo. En esta oportunidad, la historia seguirá el regreso del Príncipe Adam a Eternia, donde deberá enfrentar nuevamente a su eterno enemigo, Skeletor, en una batalla decisiva por el destino del reino.

    El papel de Adam y su alter ego He-Man estará a cargo del actor británico Nicholas Galitzine, mientras que el temible Skeletor será interpretado por Jared Leto. El reparto también incluye a reconocidas figuras de Hollywood como Idris Elba, quien dará vida a Duncan (Man-At-Arms), Camila Mendes como Teela y Alison Brie en un rol destacado dentro de la trama.

    La película propone una reimaginación de la franquicia clásica con una estética más realista y contemporánea. Según destacó la revista especializada Entertainment Weekly, la producción sobresale por su elaborado diseño de vestuario, el detallado trabajo visual en los personajes y una recreación ambiciosa del universo de Eternia.

    Además de mantener la esencia de la fantasía heroica que convirtió a He-Man en un fenómeno cultural, el filme incorpora escenas de acción de gran escala, armaduras cuidadosamente diseñadas y una narrativa orientada a conectar con el público actual sin perder los elementos que hicieron famosa a la saga original

    Sinopsis: Un niño de diez años, el príncipe Adam, se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam es transportado de vuelta al espacio para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el Príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo.

    Dirección: Travis Knight. Actores principales: Morena Baccarin, Idris Elba, Alison Brie, Jared Leto, Camila Mendes, Nicholas Galitzine. Género: fantasía, comic, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 142 minutos. Calificación: Apta para todo público.

    Scary Movie 6

    Embed - SCARY MOVIE 6 Tráiler Español Latino Oficial (2026)

    Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo. Nada es sagrado. Ningún tropo sobrevive. Cada línea se cruza. Los Wayans están de vuelta para cancelar la Cultura de la Cancelación.

    Dirección: Michael Tiddes. Actores principales: Chris Elliott, Regina Hall, Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans. Género: terror, comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 96 minutos. Calificación: Apta para mayores de 16 años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cinema Pergamino estrena Backrooms: sin salida, el fenómeno de terror psicológico que nació en internet

    Pergamino se viste de cultura: espectáculos, muestras y actividades para toda la familia

    Murió el Indio Solari a los 77 años, uno de los mayores exponentes del rock: "El lujo es vulgaridad"

    Zulma Martini presentará en Pergamino su primer poemario: Astillada en pétalos

    Gatillero brilló en los Premios Sur: Cristian Tapia Marchiori fue elegido Mejor Director

    Obraje: una muestra que invita a descubrir el arte como proceso en construcción

    Cristian Tapia Marchiori va por los Premios Sur: Gatillero compite con ocho nominaciones

    Juventus Lyrica presenta clásicos de la ópera y una propuesta para toda la familia

    Erase una vez Pergamino: un libro para que los chicos descubran la historia local a través de la curiosidad

    Entre dos pasiones: el artista Matías Fondato inaugura una muestra que une arte y fútbol

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se viste de cultura: espectáculos, muestras y actividades para toda la familia

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. 

    San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad
    El Teatro San Nicolás ofrecerá una variada propuesta para este fin de semana, con dos espectáculos que prometen atraer a los amantes del teatro.

    San Nicolás: Fin de semana de cartelera imperdible, teatro, suspenso y comedia

    La dupla ganadora de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026 fue la del equipo “Roble”, integrada por Verónica Díaz y Matías Jiménez.
    Tendencias

    Quiénes ganaron la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026: los maestros heladeros que conquistaron al jurado

    Quedó establecido el cronograma de la visita del Punto Violeta en los barrios y en los pueblos de Pergamino.

    Violencia de género: El Punto Violeta de Pergamino acercará asesoramiento a barrios y pueblos

    Seguro de viaje para adultos mayores en Argentina: opciones y recomendaciones

    Seguro de viaje para adultos mayores en Argentina: opciones y recomendaciones