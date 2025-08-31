Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

El domingo pasado, entre miles de atletas de todo el país y del exterior, Martín Baccarelli volvió a destacarse en una de las competencias más importantes del atletismo nacional. Fue en el Medio Maratón de Buenos Aires , la competencia de 21K más convocante de Latinoamérica, donde no solo se convirtió en el mejor clasificado de Pergamino , sino que además batió su récord personal: detuvo el cronómetro en 1h. 13m. 50s , mejorando los 1h. 14m. 19s, que había conseguido en la misma carrera el año pasado.

El atleta de 29 años, integrante del equipo Control G Running , que comanda Mariano García, ocupó el puesto 169 de la general entre más de 27.000 corredores , reafirmando su nivel y evolución en una distancia que él mismo admite que no es su favorita.

En Fuera de Página , programa del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), Baccarelli brindó una entrevista a fondo donde se permitió reflexionar sobre su preparación, su forma de competir, sus sensaciones durante los 21 kilómetros y lo que significa ser parte del atletismo local.

“No soy de planear mucho las carreras. Voy con lo que tengo. Por ahí con muchas dudas. Este año no hice una buena pretemporada, tanto la de verano como la de invierno. Me cuesta mucho, le esquivo, no me gusta. Los chicos del grupo, o el mismo Mariano (García), me meten presión, pero yo lo hago a mi manera. Por eso prefiero sorprenderme y listo” , relató, fiel a su estilo.

"Me aferré a las buenas sensaciones”

Sobre el desarrollo de la competencia, reconoció que no fue fácil desde el arranque: “Mucho frío, muchos nervios. Nosotros, los amateurs, largamos más atrás, nos acomodamos donde podemos. Yo voy muy serio, con cara de pocos amigos. No hablo mucho. Me concentro, me lo tomo en serio, como si fuera profesional. Me gusta verlo así, como en lo laboral: con responsabilidad”.

Ya en el recorrido, encontró su ritmo, y también su motivación interna: “Fui alcanzando atletas, pasándolos. Las primeras palabras siempre son: '¿cómo venís?', '¿bien?'. Pero después iba solo. Iba pasando corredores y me motivaba. Me hablaba a mí mismo. Me aferraba a las buenas sensaciones. Cuando uno al lado se queda y vos seguís, eso te dice que estás bien. Miro poco el reloj para no condicionarme. Llega un momento en el que solo querés fluir”.

Junto a su entrenador Mariano García, que también dijo presente en los 21K de Buenos Aires.

Entrena solo, pero nunca está solo

Aunque habitualmente se entrena por su cuenta, Baccarelli reconoció el valor de su entorno: su entrenador, sus compañeros de equipo y los vínculos que fue forjando en la comunidad runner de Pergamino.

“Me gusta entrenar solo. Me gusta resolver solo. No es por egoísmo, es porque siempre me planteé el atletismo como algo individual. Pero cuando entreno con Gabriel Vecino, por ejemplo, es un empuje increíble. A veces no lo puedo seguir, está intratable. Pero lo banco mucho, sé que tiene un futuro enorme. Es muy disciplinado, por demás”, dijo entre risas.

También tuvo palabras sentidas hacia su entrenador, Mariano García: “Todo lo que hago va hacia él. Siempre digo que de la cadera para arriba corro yo, pero las piernas las mueve Mariano. Cada logro, cada resultado, así sea bueno o malo, es suyo también. No soy muy demostrativo, pero se lo digo en persona. No necesita que le escriba un testamento. Un apretón de manos, un ‘gracias’ con la mirada, y ya sabe todo”.

“Antes los veía inalcanzables”

Uno de los aspectos más valiosos que destacó del Medio Maratón de Buenos Aires fue su progresión personal, esa que no siempre se mide con el cronómetro: “Antes había corredores que veía como inalcanzables. Me sacaban 800 metros, un kilómetro. Hoy estoy corriendo al lado de ellos. Me costó darme cuenta, pero somos todos amateurs. Y compartir la carrera con ellos me da muchas ganas de seguir. Me gusta contagiar eso”.

También hizo mención al apoyo y la buena onda entre grupos de la ciudad y la región: “Me llevo bien con todos: con los chicos de Rosario, San Nicolás, los del Hernán García Running Team, de We Run, del Team Foster. Me gusta rodearme de buena gente, de esos grupos que empujan. Eso me ayuda a no aflojar”.

De la corta ¿al maratón?

Aunque su marca en los 21K fue un gran logro, Martín no oculta su preferencia por las distancias más cortas, una de las razones por las que este año tuvo tan buena performance en los 5K del Perga Run. “A mí me gusta la distancia corta, lo largo me cuesta un montón”, aseguró, incluso bromeando que a su entrenador, Mariano García, le dice: “Ya estoy grande”. Su próximo objetivo es la Milla Urbana, un evento que describe como “4 minutos de sufrimiento, pero sufrimiento cortito. Eso me gusta”.

Sin embargo, en el horizonte de sus metas, asoma el maratón. Aunque le tiene respeto y la considera “un deporte aparte”, lo tiene en carpeta. “Debut y despedida, sé que lo voy a hacer, pero lo quiero hacer bien, quiero ser bien destacado", adelantó. Su intención es prepararse al 100% para dejar bien parado a su equipo, a Pergamino y, por supuesto, a sí mismo. “Si lo hago, es para romperla. No para cumplir”, dice.

A pesar de la satisfacción de la marca personal en los 21K, Baccarelli no la considera su mejor carrera. “Me gustó más como corrí este año Fiestas Mayas", confesó. “Fue increíble. Cerré los ojos, los volví a abrir y ya estaba llegando. Fue mágica”, recordó. Sin embargo, no cabe duda de que este logro en Buenos Aires es un motivo de orgullo, tanto para él como para todo el atletismo de Pergamino.

Al reflexionar sobre su actuación el domingo pasado en el Medio Maratón de Buenos Aires admitió que después de la carrera sintió algo más que cansancio físico: un orgullo legítimo por lo conseguido. “ El lunes salí a trotar, dolorido. Pero con el pecho inflado. Pensaba: ‘la rompí’. Y eso está buenísimo. Es ese festejo interno, ese orgullo de decir: lo hice. Disfrutar el logro es parte del proceso. Después seguimos entrenando, pero hay que celebrarlo. Es mérito del atleta, del grupo, del entrenador. Es de todos”, finalizó.