María Virginia Gómez se lució en Santa Fe con tres primeros puestos

María Virginia Gómez obtuvo tres primeros puestos y un segundo en el Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness.

La pergaminense María Virginia Gómez volvió a destacarse en el circuito competitivo del fitness nacional. El pasado sábado participó del Campeonato Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness, organizado por la Asociación Santafesina (ASFF) y disputado en el Casino de Santa Fe .

Con la presencia de unos 60 atletas de distintas localidades, el certamen, avalado por la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo), se realizó por tercer año consecutivo, consolidándose como una fecha clave dentro del calendario provincial.

En esta nueva presentación, Gómez compitió en cuatro modalidades: Bikini Challenger, Bikini Máster (35 a 39), Bikini Senior y Fit Model , debutando con éxito en esta última categoría. A diferencia de las otras, el Fit Model incluye dos pasadas: una con vestido y otra con malla enteriza, lo que exige preparación específica en estética y presencia escénica.

El desempeño de la representante de Pergamino fue sobresaliente: s e coronó campeona en Bikini Challenger, Bikini Máster (35 a 39) y también en Fit Model, mientras que obtuvo el segundo lugar en la categoría Bikini Senior.

“Quiero dedicarle el triunfo a todas aquellas personas que me acompañan y me alientan en este deporte, especialmente a mis compañeros del Horak Fitness Gym que se hicieron presentes en los últimos dos torneos, y agradecerles por sus infinitas muestras de afecto”, expresó en diálogo con LA OPINION.

Maria Virginia medallas

La performance del sábado consolida su positiva temporada 2025. En agosto, Gómez ya había brillado en la Copa Monumento a la Bandera, realizada en Rosario, donde se adjudicó los primeros puestos en Bikini Senior y Challenge, y fue tercera en Máster +35.

Con los tres primeros puestos logrados en Santa Fe, acumula 12, incluyendo un Overall. Lo más llamativo es que su recorrido deportivo comenzó hace apenas dos años, cuando en agosto de 2023 ingresó al gimnasio con el objetivo de mejorar su salud física y emocional. Desde entonces, y con una férrea disciplina, se convirtió en una competidora destacada en el fitness nacional.

Gómez con Horak María Virginia Gómez junto a su entrenador Andrés Horak en Santa Fe. MARIA VIRGINIA GOMEZ

Copa Provincias Unidas

María Virginia ya tiene fecha para su próximo desafío: será el domingo a las 10:00 en el Hotel Ariston de Rosario, donde participará de la Copa Provincias Unidas. Con paso firme, convicción y humildad, sigue escribiendo una historia de superación, dedicación y logros en el fitness argentino.