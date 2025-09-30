martes 30 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • María Virginia Gómez se lució en Santa Fe con tres primeros puestos

    En el Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness triunfó en Bikini Challenger, Bikini Máster (35 a 39) y Fit Model. Además fue segunda en Bikini Senior.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de septiembre de 2025 - 14:53
    María Virginia Gómez obtuvo tres primeros puestos y un segundo en el Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness.

    María Virginia Gómez obtuvo tres primeros puestos y un segundo en el Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness.

    MARIA VIRGINIA GOMEZ

    La pergaminense María Virginia Gómez volvió a destacarse en el circuito competitivo del fitness nacional. El pasado sábado participó del Campeonato Santafesino de Fisicoculturismo y Fitness, organizado por la Asociación Santafesina (ASFF) y disputado en el Casino de Santa Fe.

    Lee además
    Hernán Perelman junto a su alumno Tomás Casquero y Jorge Ligotti, organizador y árbitro del torneo.
    Ajedrez

    Hernán Perelman se consagró en el 4° IRT Ciudad de Pergamino
    Desde esta noche, comienza la cuarta edición de la Copa Nicoleña.

    Tras tres años, vuelve la Copa Nicoleña de fútbol: arranca la cuarta edición con dos partidos

    Con la presencia de unos 60 atletas de distintas localidades, el certamen, avalado por la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo), se realizó por tercer año consecutivo, consolidándose como una fecha clave dentro del calendario provincial.

    En esta nueva presentación, Gómez compitió en cuatro modalidades: Bikini Challenger, Bikini Máster (35 a 39), Bikini Senior y Fit Model, debutando con éxito en esta última categoría. A diferencia de las otras, el Fit Model incluye dos pasadas: una con vestido y otra con malla enteriza, lo que exige preparación específica en estética y presencia escénica.

    El desempeño de la representante de Pergamino fue sobresaliente: se coronó campeona en Bikini Challenger, Bikini Máster (35 a 39) y también en Fit Model, mientras que obtuvo el segundo lugar en la categoría Bikini Senior.

    “Quiero dedicarle el triunfo a todas aquellas personas que me acompañan y me alientan en este deporte, especialmente a mis compañeros del Horak Fitness Gym que se hicieron presentes en los últimos dos torneos, y agradecerles por sus infinitas muestras de afecto”, expresó en diálogo con LA OPINION.

    Maria Virginia medallas

    La performance del sábado consolida su positiva temporada 2025. En agosto, Gómez ya había brillado en la Copa Monumento a la Bandera, realizada en Rosario, donde se adjudicó los primeros puestos en Bikini Senior y Challenge, y fue tercera en Máster +35.

    Con los tres primeros puestos logrados en Santa Fe, acumula 12, incluyendo un Overall. Lo más llamativo es que su recorrido deportivo comenzó hace apenas dos años, cuando en agosto de 2023 ingresó al gimnasio con el objetivo de mejorar su salud física y emocional. Desde entonces, y con una férrea disciplina, se convirtió en una competidora destacada en el fitness nacional.

    Gómez con Horak
    Mar&iacute;a Virginia G&oacute;mez junto a su entrenador Andr&eacute;s Horak en Santa Fe.

    María Virginia Gómez junto a su entrenador Andrés Horak en Santa Fe.

    Copa Provincias Unidas

    María Virginia ya tiene fecha para su próximo desafío: será el domingo a las 10:00 en el Hotel Ariston de Rosario, donde participará de la Copa Provincias Unidas. Con paso firme, convicción y humildad, sigue escribiendo una historia de superación, dedicación y logros en el fitness argentino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hernán Perelman se consagró en el 4° IRT Ciudad de Pergamino

    Tras tres años, vuelve la Copa Nicoleña de fútbol: arranca la cuarta edición con dos partidos

    Alexis Chávez séptimo en la final de los 400 metros en Nueva Delhi

    Triunfo de Orestes Cáceres y Estefanía Conejera en el Medio Maratón La Merced Pergamino

    Zárate: Con su gente como bandera, CADU se despidió de la B Nacional con un empate ante Temperley

    Racing y Alfonzo animan el partido más destacado de la fecha, a puertas cerradas

    Helena Arbeleche: "Con ganas de seguir bajando marcas" y el Nacional en la mira

    El Medio Maratón La Merced Pergamino vive su 22ª edición con una gran fiesta

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Somisa y Regatas siguen invictos y Belgrano ganó en Pergamino

    Torneo Pre Federal: Regatas defiende el invicto y Somisa busca seguir firme en la sexta fecha

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Hernán Perelman junto a su alumno Tomás Casquero y Jorge Ligotti, organizador y árbitro del torneo.
    Ajedrez

    Hernán Perelman se consagró en el 4° IRT Ciudad de Pergamino

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El suicidio de Soledad Lobo sigue siendo un misterio para la familia.

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Gobernadores de Provincias Unidas en la planta de Aluar en Puerto Madryn

    Provincias Unidas en Puerto Madryn: críticas al Gobierno, respaldo a la producción y apertura al diálogo

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI