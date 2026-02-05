El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa

Con el gasto ajustado, la saturación de las hamburguesas gourmet y clientes que migran al delivery, la comida rápida atraviesa un año bisagra.

La industria de la comida rápida o fast food no quedó al margen de las tensiones que atraviesan al consumo . La mayoría de los hogares argentinos recortó el gasto en salidas a comer afuera y, aunque se trata de un segmento históricamente más resiliente frente a las crisis, el impacto también se hizo sentir entre las cadenas de comida rápida.

En paralelo, mientras el sector —y muchos consumidores— sigue a la espera del desembarco de nuevas marcas internacionales, con nombres como Five Guys, Carl’s Jr. Shake Shack o Taco Bell que se repiten desde hace años, las principales novedades en la industria continúan llegando de la mano de los jugadores nacionales.

Entre aperturas y cierres, ajustes de precios, revisión de modelos de negocio y expansión hacia nuevos formatos, 2025 se consolidó como un año bisagra para varias marcas. Desde las grandes cadenas internacionales ya instaladas en el país -como McDonald’s y Burger King- hasta propuestas locales como Mostaza y Kentucky, pasando por cadenas que crecieron de manera sostenida en los últimos años, como El Desembarco y Koi, el sector se reconfigura para enfrentar un nuevo escenario, con un foco puesto en la eficiencia operativa y la búsqueda de escala.

En el sector destacan que el cambio no es solo económico sino también cultural. Con menos dinero circulando y una mayor cautela en el gasto, los hábitos de consumo evolucionaron, en especial entre el público más joven, que concentran buena parte de la demanda del sector. Según un estudio de la consultora Human Connections Media, el consumo de cadenas de fast food se concentra principalmente en el segmento de 12 a 24 años, con mayor peso en McDonald’s, donde este grupo representa más del 30% de sus consumidores. En Burger King y Mostaza, si bien también predomina el público joven, la distribución es más equilibrada, con mayor presencia de los segmentos de 25 a 44 años.

El gigante que marca el paso

A fuerza de aperturas sostenidas, Mostaza se convirtió como el principal competidor de McDonald’s, que tras varios años sin grandes anuncios, en el último tiempo volvió a mostrar señales de reactivación. En el sector coinciden en el diagnóstico: la marca “se despertó”.

El poder de las apps

Otra transformación clave es el formato del punto de venta. La visita al local fue cediendo terreno frente a opciones más funcionales como el delivery y el take away, impulsadas por la búsqueda de comodidad y por una lógica de consumo más fragmentada. Para las marcas, el desafío dejó de ser únicamente la apertura de nuevos locales y pasó a centrarse en la optimización de formatos, operaciones y experiencias, en un mercado cada vez más exigente en términos de eficiencia, precio y conveniencia.

El fast food ya no depende tanto del salón. Pedidos por app, pantallas de autoservicio, retiro rápido y delivery son ahora el centro del negocio. Eso permite locales más chicos, menos personal y una operación más estandarizada. Las marcas que no logran adaptarse a este modelo pierden competitividad. La experiencia ya no está en “sentarse a comer”, sino en la rapidez, la previsibilidad y el precio.

